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“No quería vivir una vida sin ser verdaderamente feliz”: nuevo comunicado de Svitolina tras el divorcio que conmocionó al mundo del tenis

La actual 6° del ranking WTA volvió a postear en sus redes sociales luego del revuelo que generó el anuncio de separación con Gael Monfils

Gael Monfils y Elina Svitolina confirmaron su divorcio en las últimas horas (Foto: Reuters/Eduardo Munoz/File Photo)
Gael Monfils y Elina Svitolina confirmaron su divorcio en las últimas horas (Foto: Reuters/Eduardo Munoz/File Photo)
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Tras el revuelo que generó el anuncio de su divorcio de Gael Monfils, publicado el lunes 19 de octubre, Elina Svitolina decidió emitir un segundo comunicado a través de sus redes sociales. La tenista ucraniana señaló que su mensaje original no fue comprendido en su totalidad, especialmente por su público internacional, y buscó ampliar lo dicho en la primera publicación.

El primer comunicado conjunto, compartido en las cuentas de Instagram de ambos jugadores, desató múltiples interpretaciones y conjeturas en el mundo del tenis y en redes sociales. Las repercusiones incluyeron acusaciones dirigidas contra Monfils, quien además había adelantado de manera abrupta su retiro del tenis profesional. El francés, de 40 años, tenía previsto despedirse en el Masters de París en noviembre, pero la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) lo registró como retirado desde el 5 de octubre. Según informó L’Équipe, la situación personal lo golpeó con fuerza y lo dejó sin condiciones para seguir compitiendo.

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Ante ese escenario, Svitolina publicó este martes 20 de octubre un nuevo mensaje para aclarar su postura y defender a su todavía esposo. “Solo quiero aclarar un poco mi posteo anterior, porque me he dado cuenta de que no todo el mundo, sobre todo mi público internacional, ha entendido del todo lo que intentaba decir. En ese post, compartí solo una de las razones que influyeron en mi decisión y me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi futuro. Pero la verdad es que hay mucho más detrás de todo esto, y nunca se trató solo de una cosa”, planteó la tenista ucraniana de 32 años que llegó a ser 3 del mundo y hoy ocupa el 6° escalafón del ranking WTA.

“Cuando llevas más de cuatro años y medio viviendo la realidad de la guerra, pasando por tantas situaciones diferentes, emociones y momentos difíciles, es natural que empieces a ver la vida de otra manera. Tu perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida. En algún momento, simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no fuera verdaderamente feliz. Y, créeme, llegar a esta decisión no fue nada fácil”, reconoció.

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Un hombre con camiseta blanca y una mujer con gafas de sol y camiseta marrón sentados en el asiento trasero de un automóvil
"Simplemente me di cuenta de que no quería seguir viviendo una vida en la que no fuera verdaderamente feliz", expresó Svitolina (Foto: @iamgaelmonfils)

En ese lapso, puso la mirada sobre lo sucedido con Monfils, quien se retiró repentinamente del tenis a pesar de que tenía planificado jugar algunos torneos más. “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”, argumentó.

No siempre es posible explicar todo lo que hay detrás de decisiones tan personales y difíciles en una sola publicación. Y, sinceramente, hay cosas que son simplemente demasiado personales como para compartirlas públicamente. Esa era y sigue siendo mi opinión sobre el anuncio del fin de nuestro matrimonio, pero, como algunos de ustedes han visto, la carrera de Gael terminó de forma abrupta después de que él tomara la decisión de dejarlo debido a nuestra situación. Por desgracia, se le lanzaron muchas acusaciones y él no se lo merecía, así que emitimos un comunicado conjunto”, agregó sobre lo ocurrido con el tenista francés de 40 años que hace una década fue 6 del mundo y acumuló 13 títulos hasta su adiós del deporte profesional.

Un hombre y una mujer abrazados frente a la marquesina dorada de un edificio con un letrero que dice Omni Berkshire Place
"La carrera de Gael terminó de forma abrupta después de que él tomara la decisión de dejarlo debido a nuestra situación" (Foto: @iamgaelmonfils)

“Solo espero que esto ayude a entender un poco mejor lo que intentaba decir, pero, por favor, sean amables y comprensivos, ya que esto es increíblemente duro para los dos en estos momentos”, concluyó Svitolina.

La pareja comenzó su relación en 2018, se casó en Suiza en julio de 2021 y tiene una hija, Skai, nacida en octubre de 2022. Apenas dos meses antes del anuncio de la separación, ambos habían competido juntos por primera vez en dobles mixto en el US Open 2026, donde alcanzaron las semifinales.

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