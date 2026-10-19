Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”

Canelo Álvarez prepara su combate contra Christian Mbilli, programado para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con ajustes en su preparación física y en la logística de su llegada Fotos: Getty Images

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Canelo Álvarez prepara su combate contra Christian Mbilli, programado para el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con ajustes en su preparación física y en la logística de su llegada. El mexicano disputará el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y busca evitar los problemas que identificó tras su anterior experiencia en ese país.

El boxeador tapatío entrena con integrantes del equipo de Oleksandr Usyk, con quien mantiene una relación de amistad desde hace tiempo. Álvarez señaló a The Ring que el acercamiento le permitió conocer métodos distintos de trabajo, sobre todo en fuerza y acondicionamiento físico, áreas que considera útiles para su preparación rumbo a su siguiente combate.

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Canelo Álvarez tuvo la visita del periodista español mientras se prepara para el combate ante Mbilli (Instagram | Edu Aguirre)

Durante la charla, Saúl Álvarez explicó que el grupo le abrió las puertas de su gimnasio y adaptó el trabajo a las necesidades de su entrenador Eddy Reynoso. El campeón mexicano sostuvo que aprendió con rapidez los ejercicios y métodos que le presentaron, mientras el equipo concentra su labor en fortalecer las condiciones que requiere para competir en la división de los supermedianos.

Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)

“Usyk y yo siempre hemos sido muy buenos amigos y hablamos cada vez que nos vemos. Nos llevamos bien. Vi muchos videos y pregunté. Me dieron acceso al gimnasio y se los agradezco mucho. Me enseñan muchas cosas y aprendo muy rápido. Me gusta, lo disfruto y me siento muy bien. En fuerza y acondicionamiento físico estoy aprendiendo cosas nuevas. Se los agradezco porque están poniendo toda su energía en mí y hacen todo en función de lo que Eddy Reynoso necesita para el boxeo”.

Canelo Álvarez adelantó su viaje a Arabia Saudita

Canelo recordó que en su pelea contra William Scull tuvo que presentarse en condiciones que afectaron su descanso, luego de una jornada que se extendió hasta las seis de la mañana y le provocó una sensación física inusual.

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Álvarez relató ata a The Ring que habló con Turki Alalshikh para establecer un límite de horario en la función. El objetivo es que su combate no se programe más tarde de las 12 o la una de la madrugada, luego de que el boxeador detectó que la hora de salida al ring influyó en su respuesta física durante aquella pelea.

Canelo Álvarez se prepara para regresar al cuadrilátero (IG/ @canelo)

El jalisciense también refirió que el proceso de adaptación al nuevo huso horario requiere cerca de 21 días, de acuerdo con lo que aprendió sobre el sistema nervioso. Por esa razón, su equipo se instalará con antelación en Riad antes de enfrentar a Mbilli.

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“Fue una experiencia muy mala, eran las seis de la mañana y me sentía realmente extraño. Hablé con Turki y le dije que no más tarde de las 12 o la una de la madrugada. No sé, porque no quiero experimentar lo mismo que viví la última vez. La última vez que peleé allí fue muy difícil para mí, y ahora lo entiendo. Aprendí sobre el sistema nervioso. Se necesitan como 21 días para adaptarse. Por eso vinimos aquí.”

Amistad entre Usyk y Canelo

Canelo y Oleksandr Usyk mantienen una amistad que también se refleja fuera de las funciones de boxeo. El mexicano ha dicho que ambos hablaban cada vez que coinciden y que existe respeto mutuo. Esa cercanía lo llevó a entrenar con el equipo del ucraniano en España.

La relación entre ambos campeones partió de la admiración profesional y se convirtió en una colaboración durante la etapa de entrenamiento del mexicano.

Ukraine's Oleksandr Usyk attends a press conference at the Grand Egyptian Museum in Giza on May 21, 2026, ahead of his WBC World Heavyweight Championship 'Glory in Giza' boxing match against Netherlands' Rico Verhoeven in Egypt. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

La reivindicación de Canelo

Canelo volverá como retador en un combate que tendrá un significado distinto al de sus presentaciones recientes.

Después de varios años, el boxeador jalisciense no llegará al ring como campeón, sino con la condición de aspirante.

La pelea también aparece como una oportunidad de reivindicación para el mexicano, tras haber perdido el campeonato indiscutido de los supermedianos en septiembre pasado frente a Terence Crawford.

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El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

A ese resultado se sumó una cirugía en el codo, que marcó otro episodio en el período previo a su próxima presentación.