Argentina superó a Ecuador 2-0 en la serie y avanzó a los Playoffs de la Billie Jean King Cup

Julia Riera alcanzó los 25 triunfos con la camiseta de la Selección Argentina Femenina de Tenis (Crédito: Prensa AAT)

En Ibagué, la Selección Argentina de Tenis YPF cumplió con el objetivo de clasificarse, por sexto año consecutivo, a los Playoffs de la Billie Jean King Cup, que se disputarán en noviembre. El conjunto nacional firmó una destacada actuación este sábado en el Parque de Raquetas al imponerse por 2-0 ante Ecuador en el interzonal.

Tras finalizar en la segunda posición de la Zona A del Grupo Américas I, por detrás de Brasil, el equipo conducido por Paola Suárez, en su debut como capitana, logró un triunfo clave que le permitirá ir en busca de un lugar en los Qualifiers 2027.

Martina Capurro, actual N° 362 del ranking WTA, fue la encargada de abrir el cruce frente a la ecuatoriana Camila Romero (742°). En un duelo en el que los quiebres de servicio fueron determinantes, la argentina logró seis rupturas contra tres de su rival, una diferencia clave para imponerse por 6-4 y 6-3 y adelantar al equipo nacional en la serie.

En el segundo punto, Julia Riera (186°) volvió a demostrar su jerarquía cuando representa al país. La pergaminense, de 23 años, exhibió un juego sólido ante Mell Elizabeth Reasco González (423°) y se impuso con autoridad por 6-0 y 6-1 en apenas 48 minutos de competencia.

Con este éxito, Riera se convirtió en la jugadora argentina con más victorias representando al país en este tipo de competencias, al alcanzar las 25 -21 de ellas en singles-. De esta manera, superó a Gabriela Sabatini y Florencia Labat, quienes sumaron 24 a lo largo de sus carreras, y dejó atrás también a Paula Ormaechea, que acumuló 20 en individuales.

“Es un orgullo para mí. Me lo comentaron hoy y la verdad que me pone muy contenta. Como digo siempre, creo que es porque me encanta jugar por Argentina y lo disfruto un montón. Son semanas muy especiales”, expresó Riera.

Al respecto, Suárez, la capitana del equipo, sostuvo sobre los días en Ibagué: “Lo que me queda es haber conocido a mis jugadoras. La verdad es que es mi primera vez como capitana, en mi debut, y he podido conocerlas. Me llevé una grata sorpresa. Juli Riera ha tenido cuatro días muy positivos, la verdad, ha sido muy regular. El resto del equipo también. Creo que hemos variado en los dobles, y eso también es bueno para nosotros, para ver qué jugadoras pueden empezar a jugar en esa modalidad. Y, bueno, nada, súper positiva y contenta de haber logrado el objetivo de clasificarnos”.

El camino del conjunto nacional hacia los Play-offs comenzó con sólidas victorias en la Zona A del Grupo Américas I: superó a Perú por 3-0 y a Chile por el mismo marcador. Luego, cayó de manera ajustada ante Brasil por 2-1, en una serie que se definió en el súper tie-break del dobles. Tras finalizar en la segunda posición del grupo, accedió al cruce interzonal, instancia en la que se midió frente a Ecuador y selló la clasificación con un triunfo por 2-0. Por su parte, las ecuatorianas habían avanzado como primeras de la Zona B, tras vencer a México (2-1) y Venezuela (3-0), y caer ante Colombia por 2-1.

Argentina, ante un nuevo desafío: cómo sigue su camino

Martina Capurro junto a Paola Suárez durante la competencia en Ibagué de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Con el triunfo de la Selección Argentina de Tenis Femenina en el cruce interzonal ante Ecuador por 2-0, el equipo conducido por Paola Suárez se aseguró un lugar en los Play-offs, que se disputarán en la semana del 16 de noviembre. Allí participarán las siete naciones perdedoras de los Qualifiers 2026 junto con las ganadoras del Grupo Regional I.

Las series se desarrollarán bajo la modalidad de local o visitante, con el país anfitrión encargado de elegir la superficie. Cada enfrentamiento se jugará en dos días: el primero contará con dos partidos de singles, mientras que el segundo comenzará con un duelo de dobles y continuará con otros dos encuentros individuales. La nación que logre tres victorias se quedará con la serie. Los siete equipos ganadores avanzarán a los Qualifiers 2027, mientras que los perdedores competirán en el Grupo Regional I de esa misma temporada.

El sorteo de los Play-offs se realizará en las oficinas de la ITF en Londres el jueves 23 de abril a las 11:00 (hora del Reino Unido).