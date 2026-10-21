América Latina

Sigue la violencia en Bolivia: Acribillan a dos brasileños cerca del aeropuerto de Viru Viru

Los atacantes irrumpieron en una vivienda en el departamento de Santa Cruz, ejecutaron a dos personas y luego robaron un vehículo para facilitar su escape. La Policía vincula el crimen a actividades del narcotráfico

Dos brasileños fueron acribillados en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.
La Policía llega al lugar donde fueron acribillados dos brasileños en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.
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La violencia criminal continúa generando temor en Bolivia. Este martes, dos ciudadanos brasileños fueron asesinados a tiros en un inmueble cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru, en el departamento de Santa Cruz, en un ataque que la Policía investiga como un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Álvez Espinosa, de 29, quienes fueron atacados por dos hombres que, según los reportes preliminares y declaraciones de testigos, ingresaron al inmueble con el rostro cubierto y vestidos con indumentaria militar.

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El comandante de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó que ambas víctimas tenían antecedentes de narcotráfico y señaló que esa actividad constituye la principal hipótesis sobre el móvil del crimen.

El doble asesinato ocurrió en la zona de Valle Sánchez, distante 17 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra y próxima a uno de los principales puntos de conexión aérea de Bolivia. Tras disparar contra los dos hombres, los atacantes huyeron y robaron un vehículo para facilitar su escape.

Dos brasileños fueron acribillados en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.
Dos brasileños fueron acribillados en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra el martes 20 de octubre.

Una mujer de nacionalidad paraguaya que se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el ataque fue aprehendida y trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Según reportes policiales, la mujer fue detenida porque se detectaron contradicciones en su declaración.

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En las horas siguientes, la Policía realizó allanamientos en inmuebles de la misma zona y secuestró dos vehículos, un cargador de arma de fuego calibre 9 milímetros y 39 cartuchos. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se ha reportado la captura de ningún sospechoso.

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos que han mantenido en alerta a Santa Cruz, el departamento más poblado de Bolivia y el principal centro económico del país. En la misma jornada, se encontró el cadáver de un hombre oculto en la maletera de un vehículo abandonado y en la noche un atacante armado asaltó a dos personas en un restaurante del centro de la ciudad.

Un vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Bolivia.
Un vehículo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Bolivia.

La sucesión de ataques armados ha aumentado la preocupación sobre la actividad de grupos criminales y las posibles disputas vinculadas con economías ilegales. En ese contexto, el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, Cnel. Jorge Santistevan, confirmó el arribo de 230 policías especializados a Santa Cruz, de los cuales 100 estarán destinados a tareas de seguridad ciudadana y 130 a la lucha contra el crimen organizado.

“El departamento ahora está prácticamente azotado, podríamos decir, por la inseguridad y por el miedo que están generando estas organizaciones criminales ligadas al narcotráfico”, afirmó Santistevan en entrevista con el canal estatal BTV. El funcionario también informó que se alista con el Gobierno el lanzamiento de un nuevo plan de seguridad.

A mediados de agosto, el presidente Rodrigo Paz presentó el plan Fronteras Seguras, ante el aumento de sicariatos en localidades fronterizas con Brasil. Sin embargo, la puesta en vigencia de ese proyecto no ha disminuido la violencia: desde entonces se han producido al menos 15 ejecuciones en fronteras y 22 a nivel nacional, según un recuento de Infobae en base a información pública difundida por medios locales.

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