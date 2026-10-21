Por qué las acciones de SpaceX se dispararon 10% y qué proyecciones hacen los analistas

Elon Musk encabezó el acto de salida a cotización de SpaceX el 13 de junio de este año.

Guardar

El panel tecnológico Nasdaq de Wall Street, con gran presencia tecnológica, subió este miércoles después de que los resultados trimestrales de SpaceX y Super Micro Computer aumentaron el interés por las acciones relacionadas con la IA, mientras que Netflix cayó, ya que sus previsiones no lograron impresionar a los inversionistas.

El protagonismo se lo llevaron las acciones de la empresa de cohetes y tecnología espacial de Elon Musk, que ganan cerca de 10%, después de que el magnate sudafricano declarara que una fusión con Tesla sería “una buena idea”. Las acciones de Tesla avanzaban cerca de 4 por ciento.

PUBLICIDAD

La evolución de las acciones de SpaceX en Wall Street.

SpaceX reportó sus primeras ganancias como empresa que cotiza en bolsa. Se trató de un histórico balance del tercer trimestre de 2026 con ingresos de USD 14.600 millones (un alza interanual del 161%), su primera utilidad neta trimestral (USD 4.400 millones), el impulso de su negocio de inteligencia artificial y el anuncio de una posible fusión con Tesla.

Con esta recuperación, SpaceX regresa a la zona de precios de USD 160 por acción que había alcanzado con su debut bursátil en junio de este año, con una valuación de mercado que ahora supera los 2 billones de dólares.

Factores del repunte:

Resultados financieros récord: La compañía registró ingresos de USD 14.600 millones, superando ampliamente las previsiones de Wall Street, y logró un beneficio por acción de USD 0,35 (frente a los USD 0,15 esperados).

Inflexión en Inteligencia Artificial: Por primera vez, los ingresos provenientes de los servicios de infraestructura y cómputo de inteligencia artificial superaron a los de Starlink, impulsados por el uso de Grok y Cursor.

Posible fusión con Tesla: Elon Musk reveló que los comités especiales de SpaceX y Tesla están evaluando una combinación estratégica de ambas firmas, lo que despertó un gran optimismo especulativo en los mercados.

Revisión al alza de analistas: Bancos de inversión como Citigroup elevaron su precio objetivo para la acción hasta los USD 240, reforzando el sentimiento de compra en el sector espacial.

Mauricio Villacorta, estratega de Inversión de IOL, destacó “un balance que superó al consenso en ingresos, resultado operativo y utilidad, y quizás el mercado lo toma como una señal de que la compra de Cursor y los contratos de Cloud ya están rindiendo. Como en los nueve meses todavía acumula pérdida neta, la valuación se mira por P/S (del inglés como Price-to-Sales o relación Precio/Ventas): con un valor de mercado en torno a USD 2,05 billones, el múltiplo de los últimos doce meses queda cerca de 64x, algo por debajo del 68x del balance anterior, aunque sigue siendo el más alto del Nasdaq 100″.

PUBLICIDAD

En el desglose del balance de SpaceX, el experto de IOL destacó:

● Panorama general: ingresos de USD 14.575 millones (+161% interanual), unos 12% arriba del consenso (USD 12.980 millones). Sin los USD 608 millones que aportó Cursor desde el cierre de la compra igual quedarían por encima. Resultado operativo de USD 2.791 millones (margen de 19%) contra una pérdida de USD 273 millones hace un año.

● Connectivity y Space: la división Connectivity (Starlink) facturó USD 5.248 millones (+69%) con resultado operativo de USD 2.367 millones (+99%). Sumó 1,6 millones de suscriptores (13,6 M en total) y el ARPU (del inglés Average Revenue Per User o Ingreso Medio por Usuario) subió a USD 69 desde USD 66. Space (división de cohetes y cápsulas) facturó USD 1.767 millones (+6%) y quedó casi en equilibrio operativo (USD -7 millones).

PUBLICIDAD

● Super Intelligence: reportó ingresos de USD 7.560 millones (+830% interanual), más de la mitad del total, por los contratos de cloud y Cursor. El resultado operativo de USD 431 millones ya absorbe USD 1.217 millones de compensación en acciones por la compra, que el EBITDA (indicador financiero que mide la rentabilidad operativa de una empresa) ajustado (USD 4.953 millones) deja afuera.

● EPS: el EPS (del inglés Earnings Per Share, o Beneficio por Acción) de SpaceX alcanzó USD 0,35 diluido contra USD 0,13 del consenso, que podría estar en otra base, y frente a una pérdida de USD 0,09 en el segundo trimestre de 2026. La utilidad neta fue de USD 4.404 millones, contra una pérdida de USD 541 millones en el segundo trimestre y de USD 1.054 millones en el tercer trimestre de 2025, pero incluye USD 1.025 millones de otros ingresos y un beneficio fiscal de USD 390 millones. Sin ellos quedaría en torno a USD 3.000 millones.

PUBLICIDAD

● Capex y caja: el capex (del inglés Capital Expenditure, o gastos de capital) del trimestre fue de USD 19.593 millones (+7% trimestral), de los cuales USD 16.444 millones corresponden a Super Intelligence, en línea con lo que anticipó la gerencia (un nivel parecido al del segundo trimestre). Caja e inversiones en torno a USD 90.000 millones (USD 100.000 millones en junio).