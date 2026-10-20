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Asombro en el automovilismo por la aparición de “El Monstruo”, el hiperdeportivo que aseguran es más rápido que un Fórmula 1

La idea de su costrucción comenzó como un concepto presentado a un grupo de clientes y su desarrollo estaría a cargo de Aston Martin

Un prototipo de la marca británica apareció girando en Paul Ricard
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La aparición de un particular prototipo durante una sesión de pruebas en el circuito de Paul Ricard, en el sur de Francia, llamó la atención de los aficionados del deporte motor. El automóvil de pista, desarrollado como una unidad única y denominado el “Monstruo” construido por Aston Martin busca superar el rendimiento de un monoplaza de Fórmula 1 y del Valkyrie, aunque la marca aún no confirmó sus características ni su presentación.

Las primeras versiones apuntan a que podría aspirar a batir récords absolutos de circuito. El antecedente citado es el Porsche 919 Evo, que completó el Nürburgring Nordschleife en 5 min 19,55 s, mientras que el diseño de Aston Martin no estaría limitado por normas de peso mínimo ni restricciones aerodinámicas propias de la F1.

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El vehículo combina un frontal inspirado en los monoplazas, con nariz estrecha, suspensión expuesta y una estructura tipo halo, con una carrocería posterior cercana a la de un prototipo de Le Mans. Su configuración también toma elementos del hiperdeportivo Valkyrie, aunque el modelo está concebido exclusivamente para circuitos, según el informe que elaboró Motorsport.

El proyecto habría sido encargado por Ken Griffin, fundador del fondo de inversión Citadel, quien pidió a Aston Martin desarrollar el automóvil de pista más rápido del mundo, según la revista alemana Auto Motor und Sport. La idea comenzó como un concepto presentado a un grupo reducido de clientes en Silverstone y su desarrollo estaría a cargo de Aston Martin Performance Technologies, la consultora de ingeniería vinculada al equipo de Fórmula 1 de la marca.

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El Monstruo que construyó Aston Martin y es más rápido que un F1
El sonido del prototipo sugiere que utiliza el motor V12 atmosférico de 6,5 litros fabricado por Cosworth

Algunos reportes señalan que Adrian Newey podría participar en el proyecto, aunque ese extremo no fue confirmado. El ingeniero desarrolló el RB17 de Red Bull, otro automóvil de circuito creado para compradores que buscan un rendimiento superior al de un monoplaza de Fórmula 1.

El sonido del prototipo sugiere que utiliza el motor V12 atmosférico de 6,5 litros fabricado por Cosworth para el Valkyrie. En la versión de calle, ese propulsor entrega cerca de 1.160 CV con asistencia híbrida; las estimaciones sobre esta unidad sitúan la potencia total en unos 1.200 CV, aunque no está claro si conservará el sistema eléctrico o funcionará solo con el motor de combustión.

El automóvil también fue visto en un aeródromo privado y en Portimao, Portugal. Por ahora, Aston Martin mantiene silencio sobre la fecha de presentación y sobre si finalmente mostrará la versión terminada.

Hay que destacar que el mismo fabricante británico fue quien desarrolló el Valkyrie, un superdeportivo concebido inicialmente bajo la denominación del prototipo AM-RB 001 que llevó la tecnología de la Fórmula 1 a la producción en serie y a la alta competición de resistencia.

El Monstruo que construyó Aston Martin y es más rápido que un F1
El hiperdeportivo apareció en el circuito Paul Ricard, de Francia

Diseñado en colaboración con la escudería Red Bull Racing y bajo la dirección del ingeniero Newey, el proyecto comenzó en 2015 con el objetivo de crear un automóvil homologado para la vía pública capaz de ofrecer un rendimiento en pista cercano al de un monoplaza. La empresa presentó la maqueta a escala real en la sede de Gaydon, Reino Unido, en julio de 2016. Posteriormente se construyeron los prototipos funcionales de pruebas VP-1 en 2017 y VP-2 en 2019. El modelo final de producción incorpora un motor V12 atmosférico de 6,5 litros desarrollado por Cosworth que entrega 1.160 caballos de fuerza con asistencia de un sistema híbrido.

Tras la fabricación limitada del vehículo comercial entre 2021 y 2024, la compañía reestructuró su programa deportivo para competir en la categoría Le Mans Hypercar (LMH). Aunque los planes iniciales sufrieron modificaciones tras la llegada del empresario Lawrence Stroll como accionista principal, el proyecto se reactivó en octubre de 2023 junto con la escudería The Heart of Racing. De esta alianza nació el prototipo de carreras denominado Valkyrie AMR-LMH, desarrollado en conjunto con la firma especializada Multimatic.

A diferencia del modelo de calle, la variante de competición prescindió del sistema híbrido eléctrico para reducir la complejidad técnica y el peso total del chasis. La potencia del motor V12 de 6,5 litros se ajustó a 680 caballos de fuerza para cumplir con la normativa técnica del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y del certamen IMSA en Estados Unidos. Esta modificación convirtió al prototipo en el primer vehículo de la máxima categoría de resistencia impulsado por un motor V12 atmosférico en 14 años.

El prototipo de carreras hizo su debut oficial en las 1.812 millas de Qatar en 2025 y completó las 24 Horas de Le Mans sin fallas mecánicas graves. Durante la temporada, el vehículo acumuló posiciones en el grupo de cabeza hasta alcanzar su primer podio en las 10 Horas de Petit Le Mans, donde finalizó en el segundo lugar de la clasificación general.

En junio de 2025, la marca anunció la fabricación de 10 unidades de la versión Valkyrie LM, una variante sin las restricciones del reglamento deportivo pero provista de la misma arquitectura de chasis y mecánica, destinada a clientes privados para uso exclusivo en pistas.

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