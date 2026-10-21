Rodrigo Paz anunció una reunión con Keiko Fujimori a finales de noviembre

Los mandatarios de Perú y Bolivia, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, en su primer encuentro el 28 de julio en Lima, Perú, tras la posesión de la presidenta.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, anunció este martes que a finales de noviembre sostendrá un encuentro de Estado con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, con el objetivo de impulsar el comercio entre ambas naciones.

“El encuentro estratégico buscará potenciar el comercio bilateral, robustecer la cooperación mutua y afianzar los lazos diplomáticos entre ambos países”, señala una nota de prensa del despacho presidencial.

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A la reunión fueron convocados los gobernadores de La Paz y Pando, Luis Revilla y Gabriela de Paiva, los dos departamentos bolivianos que comparten frontera con Perú.

Esta será la segunda vez que se reúnen Paz y Fujimori. El primer encuentro entre ambos mandatarios fue el 28 de julio de 2026, en Lima, durante los actos de posesión de la presidenta.

En esa cita, ambos presidentes formalizaron un acuerdo para la reestructuración operativa del puerto de Ilo y la reactivación del Convenio ‘Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz’, que otorga a Bolivia una zona franca industrial y un área turística en costas peruanas, originalmente firmado en 1992 por los padres de ambos mandatarios, Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori.

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Los mandatarios de Perú y Bolivia, Keiko Fujimori y Rodrigo Paz, en su primer encuentro el 28 de julio en Lima, Perú, tras la posesión de la presidenta.

De igual forma, acordaron consolidar el corredor Guaqui–Desaguadero–Puno para potenciar el intercambio regional hacia el Pacífico, entre otros proyectos de interés binacional.

La reunión anunciada para noviembre forma parte de una agenda de cooperación regional que busca facilitar el comercio regional y promover oportunidades económicas. En ese marco, Paz anunció la semana pasada que tenía en su agenda futuros encuentros con los presidentes de “Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina”.

“En pocos días, ya cercanos, estaré en el encuentro binacional con Perú porque tenemos negocios con Perú, sale mercadería, entra mercadería del Pacífico”, expresó Paz el 15 de octubre, un día antes de la visita del presidente chileno José Antonio Kast a La Paz.

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La política exterior de Bolivia atraviesa una nueva etapa bajo el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió funciones hace poco menos de un año, que busca recomponer los vínculos con Estados Unidos y fortalecer las relaciones con países de la región, con énfasis en la apertura económica, el comercio y la atracción de inversiones.

La nueva administración ha impulsado un mayor acercamiento a Washington, tras casi dos décadas sin relaciones diplomáticas plenas, y una agenda de cooperación con gobiernos latinoamericanos, en un intento de ampliar las oportunidades económicas del país y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

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Rodrigo Paz forma parte del Escudo de las Américas, la alianza regional impulsada por Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

El giro se produce en un contexto de crisis económica marcada por la caída de las exportaciones de los hidrocarburos y el agotamiento de las reservas internacionales, lo que se ha traducido en escasez de divisas, aumento de la inflación y dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible.

En ese sentido, la búsqueda de capital extranjero mediante créditos e inversiones, así como la apertura de mercados se han convertido en una de las prioridades de la administración de Paz.

La estrategia internacional también contempla ampliar la cooperación en temas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, en un contexto de expansión del crimen organizado en el país.

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Sin embargo, a casi un año de la posesión del nuevo gobierno no se han establecido las misiones diplomáticas ni designado nuevos embajadores.

El diplomático y exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, manifestó en una entrevista con radio El Deber que la falta de embajadores y la ausencia de una estructura diplomática puede hacer perder oportunidades de inversión, financiamiento y apertura de mercados.

“Queremos abrirnos al mundo, pero no tenemos el instrumento fundamental para hacerlo: una diplomacia que promueva inversiones”, afirmó Aparicio.