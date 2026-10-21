La UIA pidió al Gobierno que se hagan las obras necesarias para que el gas de Vaca Muerta llegue a todo el país

La UIA insistió en la importancia de reducir de manera sostenida los costos energéticos. REUTERS/Martin Cossarini

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La Unión Industrial Argentina (UIA) le pidió al Gobierno nacional que avance con las obras de infraestructura necesarias para que el gas de Vaca Muerta llegue a todo el país. El planteo apunta a mejorar el abastecimiento de las industrias, reducir los costos de producción y aprovechar el potencial energético para impulsar la actividad en las economías regionales.

El tema fue analizado durante una reunión entre el presidente de la entidad, Martín Rappallini, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, sobre la situación del mercado energético, el suministro de gas para uso industrial, las inversiones en infraestructura y la competitividad del sector.

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Rappallini compartió los principales puntos del encuentro con la Junta Directiva de la UIA, que se reunió este martes para repasar la agenda industrial y evaluar la coyuntura económica de las distintas actividades.

En ese marco, la entidad remarcó que las obras de transporte de gas son necesarias para extender el acceso al gas producido en Vaca Muerta y permitir que sus beneficios alcancen a las pymes y a las empresas de distintas regiones del país.

Las obras de transporte de gas son necesarias para extender el acceso al gas producido en Vaca Muerta y permitir que sus beneficios alcancen a las pymes y a las empresas de distintas regiones del país. REUTERS/Martin Cossarini

También insistió en la importancia de reducir de manera sostenida los costos energéticos, con un esquema que contemple tanto la rentabilidad de las inversiones como las ventajas que una energía más competitiva puede ofrecer a la industria.

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Según explicó la UIA en un comunicado, se acordó avanzar en mecanismos de contratación directa de energía para las pequeñas y medianas empresas, revisar los costos de distribución y fortalecer el asesoramiento a las compañías para que puedan optimizar sus contratos y mejorar su competitividad.

En septiembre, la central fabril había presentado un documento para aliviar la situación de las pymes, en el cual destacó que los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) habían recibido facturas con un incremento de entre 90 y 100% en el costo básico, por lo que se duplicó el costo del mes anterior y casi triplicó el valor de dos meses previos.

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En ese contexto, resaltó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista. La UIA propuso al gobierno nacional el establecimiento de cuotas para hacer frente a las facturas, y el prorrateo de los vencimientos.

Estos planteos se dan en un escenario adverso para el sector. Según un informe de la UIA, en lo que va del año la industria acumula una baja de 3% respecto al mismo período de 2025 y se ubica 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

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Entre los sectores que muestran un mejor desempeño se destacan la molienda de oleaginosas y cereales, favorecida por los buenos resultados de la cosecha, y la refinación de petróleo, impulsada por el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.

La actividad de refinación de petróleo se mantiene al alza (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sobresalen la producción de motos, los productos farmacéuticos y algunos rubros de alimentos y bebidas, como frutas y hortalizas.

En contraste, la producción de materiales para la construcción continúa afectada por el bajo dinamismo de la obra pública de los últimos años. También registran caídas los sectores siderúrgico, petroquímico y del caucho y plástico, junto con distintas ramas de consumo masivo.

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En estos últimos casos, la retracción responde a una menor demanda interna y a una mayor competencia de las importaciones, con impacto en rubros como el textil, las confecciones, el calzado, los productos electrónicos y la maquinaria.

Como resultado, en julio, el empleo asalariado formal en la industria volvió a caer y registró una pérdida de 2.832 puestos de trabajo respecto del mes anterior. Sin embargo, la contracción se mantiene en niveles inferiores a los del primer trimestre del año: mientras que en ese período se perdían alrededor de 4.500 empleos mensuales, en los últimos tres meses el promedio descendió a 2.800.

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A nivel sectorial, la mitad de la caída mensual se concentró en dos ramas. La industria química y petroquímica perdió 782 puestos, la mayor reducción mensual de los últimos doce meses, mientras que la fabricación de textiles, confecciones, cuero y calzado registró una baja de 706 trabajadores. En contraste, la industria alimenticia fue la única que mostró un resultado positivo, con la incorporación de 347 empleados.

En la comparación interanual, el sector industrial acumuló una pérdida de 51.112 empleos formales frente a julio de 2025, equivalente a una caída del 4,4%. En tanto, respecto de agosto de 2023, cuando se alcanzó el último máximo de empleo, la reducción llegó a 94.923 trabajadores, un retroceso del 7,9%.

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