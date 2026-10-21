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Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

El videojuego habría intentado reunir a Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, tras su separación en 2021, con una oferta que contemplaba un presupuesto ilimitado

Daft Punk podría haber regresado para la banda sonora de GTA 6.
Daft Punk podría haber regresado para la banda sonora de GTA 6.
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Daft Punk habría rechazado una propuesta de Rockstar Games para participar en la banda sonora de Grand Theft Auto VI (GTA 6), pese a que la oferta contemplaba un presupuesto sin límite definido.

La información fue difundida por la cuenta especializada hasitleaked en la red social X el 19 de octubre, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de la desarrolladora ni de los representantes del grupo.

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Según esa publicación, el equipo de Rockstar se habría puesto en contacto con la representación de los músicos para proponerles un regreso conjunto con motivo del lanzamiento del videojuego.

La iniciativa habría sido planteada como una oportunidad para reunir nuevamente al dúo, que anunció su separación en 2021.

La misma fuente señaló que Justice habría sido la segunda opción de Rockstar para el proyecto musical.

El dúo electrónico Justice pondrá banda sonora al GTA VI
Justice fue la segunda opción para hacer la banda sonora de GTA VI

El dúo francés participa en la campaña promocional de GTA 6 con su canción “Flower in a Hurricane”, incluida en el tráiler más reciente del videojuego, según la información difundida sobre el lanzamiento.

La posible participación de Daft Punk ha generado interés debido a la trayectoria del dúo y a su decisión de poner fin a su actividad conjunta hace cinco años.

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Sin embargo, por ahora no se han divulgado detalles verificables sobre las condiciones de la supuesta oferta ni sobre las razones por las que habría sido rechazada.

Lo que se sabe del posible regreso de Daft Punk

Daft Punk, integrado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, anunció su separación en febrero de 2021 mediante el video Epilogue, que confirmó el final de su trayectoria como dúo.

Durante su carrera, ambos músicos desarrollaron una propuesta que combinó música electrónica, disco y elementos del pop, con álbumes como Discovery y Random Access Memories.

Daft Punk se separó en 2021. REUTERS
Daft Punk se separó en 2021. REUTERS

Aunque dejaron de trabajar juntos como agrupación, su catálogo ha seguido presente en la industria musical mediante reediciones y publicaciones conmemorativas.

Además, en 2025 participaron de manera indirecta en una experiencia temática dentro de Fortnite, que incluyó elementos visuales, actividades interactivas y contenidos inspirados en su música.

Mientras persisten las versiones sobre Daft Punk, Justice aparece vinculado con la promoción del juego a través de “Flower in a Hurricane”, una canción que acompaña el tráiler más reciente.

De acuerdo con la información publicada, el grupo también aportaría otros temas a la selección musical del título.

La música ha sido una parte relevante de la identidad de la franquicia Grand Theft Auto, que suele integrar emisoras de radio ficticias con repertorios de distintos géneros y épocas. Estas selecciones contribuyen a ambientar las ciudades y situaciones que aparecen durante la partida.

Entre los artistas que también han sido vinculados con la propuesta musical de GTA 6 figuran Bad Bunny, Tate McRae y Lana Del Rey.

Bad Bunny también serpa parte de GTA 6. REUTERS
Bad Bunny también serpa parte de GTA 6. REUTERS

Rockstar ha intensificado la promoción de Grand Theft Auto VI con avances audiovisuales, productos de colección y artículos relacionados con el videojuego.

La compañía mantiene el proyecto como uno de sus principales lanzamientos, mientras crece la atención sobre sus características, su ambientación y su contenido musical.

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