Panamá

El domingo es el día con más homicidios en Panamá: 86 casos registrados en 2026

El balance oficial contabiliza 460 muertes intencionales hasta el 11 de octubre, con incrementos significativos en Chiriquí y Coclé, frente a reducciones en Colón y Panamá Oeste.

Fotografía en blanco y negro del interior de una tienda vacía con una silueta de tiza en el suelo, estantes y cinta de la policía.
Panamá registra un promedio aproximado de dos homicidios diarios, según las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Panamá acumuló 469 homicidios hasta el 11 de octubre de 2026, de los cuales 460 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los casos intencionales aumentaron 1%, al pasar de 456 a 460, mientras persisten importantes diferencias entre provincias.

PUBLICIDAD

La tasa nacional de homicidios intencionales alcanzó 9.9 por cada 100,000 habitantes, nivel que el informe clasifica como bajo. Sin embargo, Colón y Panamá presentan indicadores considerablemente superiores, con 24.3 y 17.4 muertes por cada 100,000 habitantes, respectivamente, y ambas figuran en la categoría de violencia moderada.

Aunque Colón presenta la mayor tasa de homicidios del país, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 288 casos intencionales. Esta última cifra representa cerca del 63% del total nacional, mientras Colón contabiliza 77 fallecidos, equivalentes aproximadamente al 17% de los registros.

Mano que sostiene una pistola que expulsa fuego y humo, frente a un cuerpo cubierto en el suelo junto a una motocicleta.
Las armas de fuego fueron utilizadas en 392 de los 460 homicidios intencionales registrados en Panamá hasta el 11 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución por distritos identifica 198 homicidios en Panamá, 85 en San Miguelito y 72 en Colón, las tres jurisdicciones con mayores cifras. También aparecen Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 13; y David, con 10. La concentración territorial permite identificar los sectores donde se registra una mayor incidencia de violencia letal.

PUBLICIDAD

En San Miguelito, Belisario Frías encabeza los registros con 24 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. En conjunto, estos tres corregimientos acumulan 55 de las 85 muertes contabilizadas en ese distrito, según la distribución territorial presentada por el SIEC.

Dentro del distrito de Panamá, el sector este registra 82 homicidios, principalmente en Pedregal, con 19; 24 de Diciembre, con 18; y Tocumen, con 12. En el sector oeste, Ancón concentra 15 de los 62 casos, mientras Calidonia registra nueve y Curundú y Río Abajo contabilizan seis cada uno.

El sector norte de la capital suma otros 54 homicidios, con Chilibre a la cabeza, con 18, seguido de Ernesto Córdoba Campos, con 17, y Caimitillo, con nueve. En Colón, Cristóbal Este registra 16 víctimas, Cativá 14 y Cristóbal 10, los corregimientos con mayores cifras de ese distrito.

Jóvenes con gorras y sudaderas se apuntan con los dedos en una calle junto a un muro de ladrillos con textos y grafitis.
Los homicidios vinculados al pandillerismo aumentaron 64% en Panamá, al pasar de 42 casos en 2025 a 69 durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las causas, las rencillas delincuenciales representan el principal motivo identificado, con 156 homicidios, aunque disminuyeron frente a los 182 del año anterior. El pandillerismo, en cambio, aumentó de 42 a 69 casos, un 64%, mientras otros 67 hechos permanecen bajo investigación para determinar sus circunstancias.

Los homicidios relacionados con riñas aumentaron de 24 a 32, mientras aquellos vinculados con robos pasaron de 24 a 28. También se registraron 26 casos por rencillas personales y 20 femicidios, estos últimos frente a los 12 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 66.7%.

El informe identifica además 26 víctimas por daño colateral, 15 homicidios por ajustes de cuentas y 10 relacionados con drogas o narcotráfico. Según el SIEC, el 55% de las muertes está asociado a delincuencia organizada o común, lo que mantiene la actividad criminal como uno de los principales factores de violencia letal.

Las armas de fuego fueron el principal instrumento utilizado en los homicidios intencionales, con 392 casos registrados hasta el 11 de octubre. Otros 33 hechos se cometieron con armas blancas y 35 mediante otros métodos. Las armas de fuego estuvieron presentes en aproximadamente el 85% de las muertes, lo que evidencia su predominio en los registros de violencia letal.

La distribución por días muestra una mayor concentración de homicidios durante los fines de semana, con 77 casos los viernes, 72 los sábados y 86 los domingos. En conjunto, estos tres días acumularon 235 muertes, aproximadamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

Un policía de espaldas observa un edificio con cinta de precinto policial y un cartel en la puerta que dice CERRADO POR AUTORIDAD.
La provincia de Panamá concentra 288 homicidios intencionales, la mayor cantidad de casos registrados a nivel nacional durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación provincial, Chiriquí pasó de nueve a 27 homicidios, un incremento de 200%, mientras Coclé aumentó de nueve a 15, equivalente al 67%. En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 casos, y Panamá Oeste pasó de 41 a 39, según las cifras oficiales.

Por meses, abril registró 61 homicidios intencionales y mayo otros 56, mientras marzo acumuló 54. Septiembre cerró con 45 casos, frente a los 62 del año anterior, lo que representa una disminución de 27% en ese mes, pese al ligero aumento observado en el acumulado nacional.

Durante las seis semanas más recientes, el promedio se mantuvo alrededor de 11 homicidios semanales, según el análisis del SIEC. En la semana del 5 al 11 de octubre se contabilizaron 12 hechos, frente a ocho en la anterior, por lo que el indicador semanal fue clasificado en el nivel «más alto», que refleja un incremento moderado.

El informe también presenta una proyección de aproximadamente 45 homicidios para octubre, si continúa el comportamiento observado durante las últimas semanas. Hasta el día 11 se habían registrado 16 casos intencionales, mientras el sistema de seguimiento situaba el comienzo del mes dentro de la denominada «zona de éxito», correspondiente a valores inferiores a los esperados.

Dos siluetas de tiza en el suelo con manchas de sangre, una pistola, un cuchillo, casquillos, cinta policial y equipo forense.
Pedregal, 24 de Diciembre y Tocumen encabezan los registros de homicidios en el sector este del distrito de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas del SIEC, elaboradas con información de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, son preliminares y están sujetas a actualización. El informe distingue entre homicidios intencionales y no intencionales, y advierte que la distribución territorial y las causas identificadas corresponden a los registros disponibles hasta el 11 de octubre de 2026.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeHomicidiosAsesinatosViolenciaCrimenNarcotráficoPandillerismoZonas rojas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía de Panamá crece 7.36% en agosto, pero el avance no se refleja por igual en el empleo

El comercio, la logística y el turismo impulsaron la actividad productiva, mientras la construcción perdió dinamismo y persistieron los problemas de remuneración laboral.

Economía de Panamá crece 7.36% en agosto, pero el avance no se refleja por igual en el empleo

Molineros advierten que tras el terremoto peligra la próxima cosecha de arroz en Panamá

Aseguran que daños en puentes y caminos de producción dificultan las labores agrícolas

Molineros advierten que tras el terremoto peligra la próxima cosecha de arroz en Panamá

Médicos de Costa Rica atienden a 46 pacientes, incluidos 16 recién nacidos, tras devastador terremoto en Panamá

La misión humanitaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene operativos dos módulos médicos en hospitales afectados por el sismo del 9 de octubre, con equipos especializados y capacidad para funcionar de manera autosuficiente.

Médicos de Costa Rica atienden a 46 pacientes, incluidos 16 recién nacidos, tras devastador terremoto en Panamá

Lagos Gatún y Alhajuela del Canal de Panamá recuperan sus niveles y se acercan a sus máximos operativos

Las reservas hídricas del Canal de Panamá muestran una mejoría durante octubre, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante una temporada seca que podría comenzar anticipadamente.

Lagos Gatún y Alhajuela del Canal de Panamá recuperan sus niveles y se acercan a sus máximos operativos

Operativos en Panamá dejan detenciones por homicidio, maltrato y violencia doméstica

Un menor de edad salía de una fiesta cuando varios sujetos lo interceptaron y lo asesinaron

Operativos en Panamá dejan detenciones por homicidio, maltrato y violencia doméstica

TECNO

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Inteligencia artificial y empleo: por qué las empresas buscan aumentar la productividad antes que reemplazar trabajadores

Criptomonedas: el valor de Bitcoin para este día

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 21 de octubre <br>

WhatsApp se inspira en Instagram: así cambiará la barra inferior cuando deslices en los chats

ENTRETENIMIENTO

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años

Erik von Detten, exactor de Disney, acusado de estafar a una pareja de ancianos con USD 2 millones en oro

MUNDO

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla

El papa León XIV retomó las audiencias y volvió a subirse al papamóvil tras su operación