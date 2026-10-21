El domingo es el día con más homicidios en Panamá: 86 casos registrados en 2026

Panamá registra un promedio aproximado de dos homicidios diarios, según las estadísticas del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá acumuló 469 homicidios hasta el 11 de octubre de 2026, de los cuales 460 fueron intencionales y nueve no intencionales, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

Frente al mismo período de 2025, los casos intencionales aumentaron 1%, al pasar de 456 a 460, mientras persisten importantes diferencias entre provincias.

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La tasa nacional de homicidios intencionales alcanzó 9.9 por cada 100,000 habitantes, nivel que el informe clasifica como bajo. Sin embargo, Colón y Panamá presentan indicadores considerablemente superiores, con 24.3 y 17.4 muertes por cada 100,000 habitantes, respectivamente, y ambas figuran en la categoría de violencia moderada.

Aunque Colón presenta la mayor tasa de homicidios del país, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de víctimas, con 288 casos intencionales. Esta última cifra representa cerca del 63% del total nacional, mientras Colón contabiliza 77 fallecidos, equivalentes aproximadamente al 17% de los registros.

Las armas de fuego fueron utilizadas en 392 de los 460 homicidios intencionales registrados en Panamá hasta el 11 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución por distritos identifica 198 homicidios en Panamá, 85 en San Miguelito y 72 en Colón, las tres jurisdicciones con mayores cifras. También aparecen Arraiján, con 22 casos; La Chorrera, con 13; y David, con 10. La concentración territorial permite identificar los sectores donde se registra una mayor incidencia de violencia letal.

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En San Miguelito, Belisario Frías encabeza los registros con 24 homicidios, seguido de Omar Torrijos, con 16, y Arnulfo Arias Madrid, con 15. En conjunto, estos tres corregimientos acumulan 55 de las 85 muertes contabilizadas en ese distrito, según la distribución territorial presentada por el SIEC.

Dentro del distrito de Panamá, el sector este registra 82 homicidios, principalmente en Pedregal, con 19; 24 de Diciembre, con 18; y Tocumen, con 12. En el sector oeste, Ancón concentra 15 de los 62 casos, mientras Calidonia registra nueve y Curundú y Río Abajo contabilizan seis cada uno.

El sector norte de la capital suma otros 54 homicidios, con Chilibre a la cabeza, con 18, seguido de Ernesto Córdoba Campos, con 17, y Caimitillo, con nueve. En Colón, Cristóbal Este registra 16 víctimas, Cativá 14 y Cristóbal 10, los corregimientos con mayores cifras de ese distrito.

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Los homicidios vinculados al pandillerismo aumentaron 64% en Panamá, al pasar de 42 casos en 2025 a 69 durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las causas, las rencillas delincuenciales representan el principal motivo identificado, con 156 homicidios, aunque disminuyeron frente a los 182 del año anterior. El pandillerismo, en cambio, aumentó de 42 a 69 casos, un 64%, mientras otros 67 hechos permanecen bajo investigación para determinar sus circunstancias.

Los homicidios relacionados con riñas aumentaron de 24 a 32, mientras aquellos vinculados con robos pasaron de 24 a 28. También se registraron 26 casos por rencillas personales y 20 femicidios, estos últimos frente a los 12 contabilizados durante el mismo período de 2025, lo que representa un incremento de 66.7%.

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El informe identifica además 26 víctimas por daño colateral, 15 homicidios por ajustes de cuentas y 10 relacionados con drogas o narcotráfico. Según el SIEC, el 55% de las muertes está asociado a delincuencia organizada o común, lo que mantiene la actividad criminal como uno de los principales factores de violencia letal.

Las armas de fuego fueron el principal instrumento utilizado en los homicidios intencionales, con 392 casos registrados hasta el 11 de octubre. Otros 33 hechos se cometieron con armas blancas y 35 mediante otros métodos. Las armas de fuego estuvieron presentes en aproximadamente el 85% de las muertes, lo que evidencia su predominio en los registros de violencia letal.

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La distribución por días muestra una mayor concentración de homicidios durante los fines de semana, con 77 casos los viernes, 72 los sábados y 86 los domingos. En conjunto, estos tres días acumularon 235 muertes, aproximadamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país durante el período analizado.

La provincia de Panamá concentra 288 homicidios intencionales, la mayor cantidad de casos registrados a nivel nacional durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación provincial, Chiriquí pasó de nueve a 27 homicidios, un incremento de 200%, mientras Coclé aumentó de nueve a 15, equivalente al 67%. En contraste, Colón disminuyó de 91 a 77 casos, y Panamá Oeste pasó de 41 a 39, según las cifras oficiales.

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Por meses, abril registró 61 homicidios intencionales y mayo otros 56, mientras marzo acumuló 54. Septiembre cerró con 45 casos, frente a los 62 del año anterior, lo que representa una disminución de 27% en ese mes, pese al ligero aumento observado en el acumulado nacional.

Durante las seis semanas más recientes, el promedio se mantuvo alrededor de 11 homicidios semanales, según el análisis del SIEC. En la semana del 5 al 11 de octubre se contabilizaron 12 hechos, frente a ocho en la anterior, por lo que el indicador semanal fue clasificado en el nivel «más alto», que refleja un incremento moderado.

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El informe también presenta una proyección de aproximadamente 45 homicidios para octubre, si continúa el comportamiento observado durante las últimas semanas. Hasta el día 11 se habían registrado 16 casos intencionales, mientras el sistema de seguimiento situaba el comienzo del mes dentro de la denominada «zona de éxito», correspondiente a valores inferiores a los esperados.

Pedregal, 24 de Diciembre y Tocumen encabezan los registros de homicidios en el sector este del distrito de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas del SIEC, elaboradas con información de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, son preliminares y están sujetas a actualización. El informe distingue entre homicidios intencionales y no intencionales, y advierte que la distribución territorial y las causas identificadas corresponden a los registros disponibles hasta el 11 de octubre de 2026.

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