Sociedad

Un rayo mató a cuatro caballos durante una práctica en el Jockey Club de San Isidro y dejó herido a un cuidador

El incidente ocurrió esta mañana en la cancha 6 del predio, donde había veinte animales bajo cuidado. El hombre salió despedido tres metros y recibió asistencia médica en el lugar

San Isidro: un rayo cayó en el Jockey Club y mató a cuatro caballos (TN)
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Un rayo mató a cuatro yeguas de polo durante una práctica en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro. En el predio había 20 animales bajo la supervisión de un cuidador. Por la potencia de la descarga el hombre voló tres metros, cayó de espaldas y recibía asistencia médica.

Un hombre corre con equipo ecuestre bajo la lluvia en un campo con caballos sobre el césped y tribunas al fondo
Los cadáveres de los cuatro equinos en San Isidro luego de ser fulminados por un rayo

Dos yeguas cayeron al suelo durante el episodio, pero lograron recuperarse. Las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos, un detalle que llamó la atención tras lo sucedido.

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Un rayo cayó en el Jockey Club y mató a cuatro yeguas
El desconsuelo de tres personas que presenciaron el hecho en San Isidro

Allegados al caso señalaron que los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. No se recuerda un episodio parecido entre los aficionados de este deporte.

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