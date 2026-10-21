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Xbox Game Pass prepara un modelo flexible para pagar solo por ciertas funciones

Microsoft analiza permitir que cada suscriptor seleccione funciones como multijugador, juego en la nube y complementos específicos

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Microsoft estaría estudiando una reestructuración de Xbox Game Pass que permitiría contratar por separado funciones como el multijugador online, el juego en la nube y ciertos complementos para títulos de consola. La información fue publicada por Fortune Magazine a partir de fuentes conocedoras de la estrategia, pero todavía no existe un anuncio oficial, una fecha de lanzamiento ni precios definidos.

Cómo funcionaría el modelo a la carta

La propuesta reemplazaría parte de la rigidez de los paquetes actuales por un sistema con opciones personalizables. En lugar de tener que pagar una modalidad superior para acceder a una característica concreta, cada usuario podría seleccionar las herramientas que utiliza y obtener un precio ajustado a esa combinación.

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El informe sostiene que Microsoft mantendría una estructura dividida en niveles, mencionados como Essential, Premium y Ultimate, aunque dentro de cada uno habría características que podrían sumarse de manera independiente. El resultado sería una tarifa determinada tanto por el plan base como por los servicios elegidos.

Entre las funciones estudiadas aparece el multijugador online, necesario para participar en partidas por internet en numerosos juegos de consola. También figura Xbox Cloud Gaming, el sistema que ejecuta los títulos en servidores remotos y transmite la partida a un dispositivo compatible, sin exigir que el juego esté instalado localmente.

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Otra alternativa contemplaría complementos relacionados con juegos exclusivos de consola. Las fuentes no detallan qué contenido integrarían, cómo se cobrarían ni si estarían vinculados a un catálogo específico. Tampoco se aclara si estas opciones podrían contratarse sin una suscripción principal o si funcionarían siempre como agregados de un nivel existente.

La idea busca responder a perfiles de uso distintos. Algunos jugadores descargan títulos en consola y no recurren a la nube; otros juegan principalmente en PC, mientras que un tercer grupo utiliza la transmisión para continuar sus partidas desde varios dispositivos. Un esquema modular evitaría que todas esas personas tuvieran que pagar por el mismo conjunto de prestaciones.

Qué podría cambiar para los suscriptores

El principal efecto sería la posibilidad de acceder a una función concreta sin subir automáticamente a uno de los planes más caros. Un usuario interesado en el juego en la nube, por ejemplo, podría agregarlo a su modalidad si la estructura final permite esa combinación. Lo mismo ocurriría con el multijugador y los complementos de consola.

Esa flexibilidad no garantiza una reducción del gasto. Microsoft todavía no definió cuánto costaría cada característica, si existirían descuentos por combinar varias ni cuál sería el precio del paquete completo. Un sistema personalizable podría beneficiar a quienes usan pocos servicios, pero también alterar el costo para quienes quieren conservar todas las ventajas disponibles.

La información tampoco explica qué ocurriría con las suscripciones vigentes. No está confirmado si los usuarios actuales conservarían sus condiciones, serían trasladados a nuevos niveles o tendrían que elegir nuevamente sus funciones. Las fuentes tampoco precisan si cambiaría el acceso a juegos desde su día de lanzamiento, uno de los componentes centrales de Game Pass.

El tratamiento independiente de Xbox Cloud Gaming sería uno de los puntos más sensibles. Microsoft ya ha modificado condiciones relacionadas con este servicio, y sus límites pueden variar según el tipo de suscripción. Separarlo del resto del paquete permitiría cobrarlo según el uso, aunque el informe no especifica cómo se mediría ese consumo ni si existirían restricciones adicionales.

30/11/2022 Xbox Game Pass. POLITICA XBOX
30/11/2022 Xbox Game Pass. POLITICA XBOX

Una estrategia todavía sin confirmar

Los posibles cambios forman parte de una revisión de Game Pass dirigida por Asha Sharma y su equipo. La ejecutiva ya había señalado que Xbox estudiaba maneras de hacer la oferta más flexible y atractiva desde el punto de vista del precio, pero en ese momento no presentó un modelo comercial cerrado.

Entre las alternativas mencionadas anteriormente estaban la creación de paquetes con servicios de video y una suscripción más económica con un catálogo limitado. El nuevo reporte centra la atención en otra vía: conservar diferentes niveles y permitir que determinadas características se contraten a la carta.

Por ahora, toda la información procede de personas familiarizadas con la estrategia que no fueron identificadas. Microsoft había reconocido que analizaba distintos modelos para Game Pass, aunque también indicó que no tenía cambios definitivos para anunciar. Esa distancia entre una evaluación interna y un producto aprobado deja abiertas cuestiones importantes sobre tarifas, disponibilidad regional y compatibilidad con las suscripciones existentes.

Tampoco se conoce cuándo Microsoft decidirá avanzar con la reestructuración, si realizará pruebas en mercados específicos o si descartará algunas de las funciones estudiadas. Hasta que Xbox presente el plan, los niveles actuales, sus catálogos y sus condiciones continuarán siendo la referencia oficial para los suscriptores.

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