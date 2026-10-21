Estudiantes de La Plata anunció que Marcos Rojo fue habilitado y podrá jugar la revancha de la semifinal de Copa Libertadores ante Flamengo

Marcos Rojo, que jugó el fin de semana por la Liga Profesional, podrá disputar la revancha ante Flamengo (Fotobaires)

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Estudiantes de La Plata recibió el visto bueno del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras el pedido por Marcos Rojo y podrá tenerlo disponible para la revancha contra Flamengo en la semifinal de la Copa Libertadores. El defensor, que firmó como refuerzo días atrás proveniente de Racing, no había sido habilitado por Conmebol y faltó en el choque de ida que terminó con un empate 0-0 en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

“El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026. De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición”, anunció el Pincha en sus redes sociales durante la mañana de este miércoles.

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En este caso, el defensor de 36 años estará a disposición del entrenador para ser parte del choque de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores que se desarrollará este jueves 22 de octubre desde las 21.30 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Vale recordar que, dentro de esta novela, Estudiantes primero necesitó obtener la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para inscribirlo fuera del período habitual de transferencias. El club utilizó el cupo que se abrió a partir de la lesión de muñeca que sufrió el mediocampista Gabriel Neves en la final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

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Con esa instancia resuelta, el siguiente paso consistía en incorporarlo a la lista de buena fe de la Copa Libertadores. Allí surgió el conflicto con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que rechazó inicialmente la inclusión del futbolista para la serie frente a Flamengo. La decisión dejó a Rojo al margen de la ida disputada en La Plata. En ese encuentro, el entrenador Alexander Medina eligió a Ramiro Funes Mori como uno de los marcadores centrales.

Estudiantes llevó el caso al TAS mediante una medida cautelar y obtuvo una resolución que, al menos de manera provisoria, le permite contar con el defensor para el encuentro que definirá uno de los finalistas del certamen continental. La habilitación se produjo a menos de un día del viaje al Maracaná y le agrega al Cacique una alternativa a la convocatoria para la revancha.

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Estudiantes igualó 0 a 0 con Flamengo en la ida en La Plata

El central ya debutó oficialmente con Estudiantes en el torneo local. Ese antecedente le permitió sumar ritmo competitivo tras su salida de Racing, aunque su incorporación se produjo en medio de la preparación para una de las llaves más exigentes de la temporada.

La llegada del defensor apuntó a reforzar una zona que sufrió bajas por sanciones en el primer partido. Tomás Palacios y Leandro González Pírez no estuvieron disponibles para la ida por acumulación de tarjetas amarillas, una situación que llevó a la dirigencia a acelerar las gestiones por un zaguero de experiencia.

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Rojo conoce el peso de la Copa Libertadores y también el funcionamiento de Estudiantes. Se formó en el club platense y fue parte del plantel que conquistó la edición de 2009, bajo la conducción de Alejandro Sabella. Años después, regresó a la institución en la que inició su carrera profesional con la posibilidad de disputar otra definición continental. El empate sin goles de la ida dejó la eliminatoria abierta: el ganador en Río de Janeiro avanzará a la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales. El Fla es el vigente vencedor del torneo.

El partido se jugará este jueves 22 de octubre, a las 21.30, en el Estadio Maracaná. Estudiantes y Flamengo definirán allí al rival que ocupará uno de los lugares en la final de la Copa Libertadores 2026.

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Por el otro lado del cuadro, Fluminense perdió 2-1 la ida ante Palmeiras (Flaco Lo´pez y Freitas anotaron para el Verdao, mientras que Wesley Nata descontó para el Flu). Esta serie se definirá esta noche, en territorio paulista.

El comunicado de Estudiantes de La Plata:

El Club Estudiantes de La Plata informa que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) resolvió favorablemente la medida cautelar solicitada por nuestra institución, disponiendo la admisión de Marcos Rojo en la Lista de Buena Fe de la CONMEBOL Libertadores 2026.

De esta manera, el futbolista se encuentra disponible para el encuentro de mañana ante Flamengo, correspondiente al partido de vuelta de las semifinales de la competición.

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