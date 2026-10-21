Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo en el ATP de Bruselas y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo mostró solidez en su estreno en Bélgica (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

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Francisco Cerúndolo inició su participación en el ATP 250 de Bruselas con una victoria ante el estadounidense Martin Damm Jr. El 21° del ranking mundial se impuso por 6-4 y 7-6 (4) en una hora y 36 minutos y avanzó a los octavos de final del torneo que se juega sobre cancha dura y bajo techo.

La jornada del miércoles en la capital de Bélgica también dejó como saldo negativo la derrota de Mariano Navone (45.°) ante el neerlandés Tallon Griekspoor (60.°), que se impuso por 7-6 (4) y 7-5. Además, hubo dos caídas argentinas en el ATP 250 de Almaty, en Kazajistán. Tomás Etcheverry (29.º) perdió con el italiano Mattia Bellucci (68.º) por 7-6 (5), 2-6 y 6-4, mientras que Facundo Díaz Acosta (71.º) tropezó ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (128.º) por 6-2 y 6-4.

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Francisco Cerúndolo cumplió con los pronósticos

El tenista nacional mejor ubicado en el ranking ATP validó su condición de favorito ante Damm Jr., quien ocupa el puesto 107 del escalafón masculino y había conseguido su lugar en los octavos de final tras vencer al alemán Yannick Hanfmann (59.º) por 7-5 y 6-3.

Cerúndolo había accedido directamente a la segunda ronda gracias a su condición de tercer preclasificado. En su primer compromiso en Bruselas, necesitó resolver dos sets parejos para quedarse con el triunfo y continuar en carrera.

El argentino se llevó el primer parcial por 6-4 tras capitalizar el quiebre que consiguió en el primer juego y revertir cinco break points en contra en el siguiente game. En el segundo, volvió a quebrar de entrada, aunque Damm se repuso y llevó la definición al tie break. Allí consiguió la diferencia necesaria para cerrar el partido.

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La victoria le permite a Cerúndolo seguir sumando partidos en la gira europea de canchas rápidas bajo techo, en el tramo final de la temporada. Fran, que sumó 12 aces este martes, llegó a Bélgica para iniciar el último tramo de un recorrido en el que consiguió dos títulos ATP en 2026: el Argentina Open y Queen’s, uno de los torneos sobre césped más importantes del mundo. En sus últimas presentaciones, había alcanzado los cuartos de final en Beijing y los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai.

El próximo rival del tenista de 28 años saldrá del cruce entre el británico Jacob Fearnley (87.°) y el francés Clement Chidekh (152.°).

En el turno siguiente, Mariano Navone quedó eliminado en octavos. El bonaerense, que había debutado con una victoria en sets corridos ante Juan Manuel Cerúndolo (53.°), cayó en un partido parejo, en el que ambos sets se resolvieron por detalles. Griekspoor fue más certero en los momentos clave y se llevó la clasificación.

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Etcheverry y Díaz Acosta, eliminados en Almaty

Tomás Etcheverry no pudo sortear su estreno en el ATP 250 de Almaty. El platense, sexto preclasificado y 29.º del ranking mundial, cayó ante el italiano Mattia Bellucci (68.º) por 7-6 (5), 2-6 y 6-4.

Etcheverry había llegado a Kazajistán en busca de recuperar regularidad tras una gira asiática en la que no consiguió los resultados esperados en Hangzhou, Tokio y Shanghai. Sin embargo, no pudo superar a Bellucci, quien venía de consagrarse en el Challenger de Jinan, en China.

Etcheverry quedó eliminado (Foto: Retuers/Fabian Bimmer)

El argentino logró reaccionar después de perder el primer parcial en el desempate y se quedó con el segundo por un contundente 6-2. Pero el italiano volvió a tomar la iniciativa en el set decisivo y terminó sellando la clasificación por 6-4. Fue la cuarta derrota consecutiva para Etcheverry.

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Facundo Díaz Acosta también se despidió en los octavos de final de Almaty: perdió por 6-2 y 6-4 frente al georgiano Nikoloz Basilashvili, proveniente de la clasificación.

El zurdo había debutado con una importante victoria ante su compatriota Thiago Tirante (50.º), a quien superó por 6-7 (3), 6-1 y 6-4, pero no pudo prolongar su recorrido.

El georgiano impuso condiciones desde el inicio y se quedó con el primer set por 6-2. En el segundo mantuvo la ventaja necesaria para cerrar el partido por 6-4 y avanzar a la siguiente instancia.