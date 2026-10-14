La furiosa declaración de un jugador del Manchester United en medio del escándalo con Lisandro Martínez

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La caída del Manchester United en España por 2-0 a manos del Atlético de Madrid desató un escándalo en las entrañas del estadio Metropolitano después del encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League. Las declaraciones de Lisandro Martínez con evidentes críticas a la cúpula directiva por el último mercado de pases derivaron en otros coletazos, aunque no fue el único jugador del plantel que se expidió a partir de la floja presentación de los Diablos Rojos.

El portal local Manchester Evening News se hizo eco de una publicación de Amad Diallo en su cuenta de Snapchat, que posee al lado de su nombre de usuario una estrella de verificación por parte de la misma plataforma para identificar al usuario como una figura pública. La historia subida por el atacante, y que también fue divulgada por el diario español Marca, lo muestra de espaldas con una dura frase sobre la actualidad del equipo inglés: “Una puta vergüenza; no tengo palabras”.

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El extremo izquierdo nacido en Costa de Marfil llegó a la entidad de Manchester a principios de 2021 y atravesó diferentes cesiones en Rangers de Escocia y Sunderland de Inglaterra antes de afirmarse en el primer equipo de los Red Devils a mitad de 2023. Sin embargo, nunca se transformó en un titular indiscutible y suma 99 partidos jugados con esta camiseta con un total de 16 goles anotados y misma cantidad de asistencias. El joven disputó los últimos 24 minutos ante el Colchonero, luego de ingresar en el complemento en lugar de Marcus Rashford.

La publicación de Amad Diallo en Snapchat

Se trata de otro jugador que alza su voz tras la débil actuación colectiva en la capital española. Lisandro Martínez encendió la mecha después de afrontar un encuentro complicado, en el que enfrentó a Julián Álvarez y el Cuti Romero, sus compañeros en la selección argentina, y más tarde expresó su frustración en charla con Amazon Prime Video: “Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”.

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“Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, manifestó Licha sobre la inversión que realizó la institución para reforzar el plantel.

El cuadro inglés gastó una cifra estimada de 170 millones de euros (USD 189 millones) por las incorporaciones de Carlos Baleba desde Brighton, Andrey Santos desde Chelsea y Youri Tielemans desde Aston Villa. Además, trajo libre a Karl Darlow, un arquero de 35 años con último paso por Leeds United. En el plano de las bajas, se desprendió de manera definitiva de Rasmus Hojlund (Napoli compró su pase), no renovó el vínculo de Jadon Sancho y permitió la salida de Casemiro al Inter Miami de los Estados Unidos.

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Los dichos de Martínez llegaron a los oídos de Wayne Rooney, quien sostuvo que el contenido de la entrevista podría tener repercusión negativa en un vestuario con jugadores jóvenes: “Es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo, al decir que no son lo suficientemente buenos. Creo que solo Bruno Fernandes (capitán del equipo) tiene derecho a pronunciarse. Pero debería quedarse en privado. Esa entrevista no va a ayudar en nada”.

*La respuesta de Wayne Rooney a los dichos de Lisandro Martínez

En este sentido, el ídolo del club continuó con su mirada negativa sobre Licha: “Está claro que a él le importa y quiere que se invierta más dinero en refuerzos. Pero, si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir. Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas. En cierto modo tiene razón sobre la necesidad de invertir en ataque y defensa, pero parece que tenía una intención detrás de esas palabras”.

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La cadena Sky Sports News informó que la dirigencia y varios integrantes del plantel tomaron con enojo y desconcierto la opinión de Lisandro Martínez, ya que juzgaron que puso en duda la calidad de sus compañeros para competir en la máxima cita continental a nivel europeo. El periodista Rob Dorsett aseguró que un futbolista le reprochó sus comentarios al subcampeón del mundo con la selección argentina cuando el grupo se disponía a abordar el avión de regreso desde Madrid.

El conjunto dirigido por Michael Carrick cerró la pasada temporada en el tercer lugar de la Premier League, pero los malos resultados de este curso ya provocaron que el entrenador esté en la cuerda floja. Manchester United se ubica en la 13° colocación de la Premier League con seis unidades, a 12 del líder Manchester City (18), y en la Champions League venía de ganar en su presentación por 4-0 ante Sabah en Old Trafford. Volverá a jugar este domingo desde las 10:00 (hora argentina) ante Leeds en Elland Road por el campeonato local.

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*El resumen de la caída del Manchester United en España