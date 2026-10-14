Escándalo en Manchester United por las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez: la respuesta del entrenador y la feroz crítica de tres leyendas

El defensor argentino no se guardó nada

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La derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano dejó una reacción pública de Lisandro Martínez que desplazó el foco del resultado hacia la conformación de Manchester United. El defensor argentino cuestionó la respuesta del club en el mercado de pases, reclamó mayor ambición y sostuvo que la discusión sobre las responsabilidades no debe limitarse a los futbolistas ni al entrenador Michael Carrick.

“Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, afirmó Martínez después del partido por la Champions League. El central consideró que el Atlético mereció la victoria y vinculó el rendimiento del equipo con la falta de incorporaciones para competir al máximo nivel.

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“Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, expresó.

Consultado acerca de si el plantel cuenta con las herramientas necesarias para competir en la Champions League, Martínez respondió: “Espero más, sinceramente. Espero más de todos”. La pregunta derivó en una referencia directa a la inversión del club durante el verano y a la tarea del director deportivo, Jason Wilcox. “Sí, al cien por ciento. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”, dijo el futbolista argentino.

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Lisandro Martínez recibió críticas de tres leyendas del Manchester United (Reuters)

Martínez aclaró que los jugadores también tienen responsabilidades. “Como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante, cuando formas una plantilla fuerte, estar preparados para este tipo de noches”, señaló.

El defensor amplió su postura al ser consultado por las áreas que, a su juicio, no recibieron los refuerzos necesarios. “En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo, creamos una base para construir un equipo increíble. Pero esto es algo sobre lo que hay que ser sinceros y demostrar algo”, manifestó. También dejó expuesta su frustración por el desempeño del conjunto inglés en Madrid. “Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble; es decepcionante”, agregó.

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En otra intervención, horas más tarde, Martínez vinculó la falta de resultados con la necesidad de renovar la competitividad del plantel. “No estamos jugando bien como equipo. El lenguaje corporal; perdemos tres o cuatro oportunidades y somos negativos”, indicó.

“Cuando juegas contra estos equipos, especialmente en la Liga de Campeones, no puedes desaprovechar oportunidades ni encajar goles en el primer minuto. Tenemos muchos partidos, tenemos que rotar a los jugadores y, en mi opinión, no tenemos la mejor plantilla en comparación con otros equipos de élite”, sostuvo.

Rooney, Ferdinand y Scholes cargaron contra Lisandro Martínez

El defensor no responsabilizó a Michael Carrick por la situación. Cuando le preguntaron si el entrenador no había recibido suficiente respaldo en el mercado, respondió: “No lo creo. Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente”.

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Martínez planteó que los rivales ya conocen el funcionamiento del equipo y que eso exige modificaciones. “No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos te conocen, saben cómo juegas, conocen cada detalle. Y, si no cambias, la próxima temporada es un gran problema”, afirmó.

Su crítica más amplia llegó al abordar la tendencia de responsabilizar a los entrenadores en ciclos negativos. “Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más”, lanzó antes de interrumpir su respuesta. Luego insistió: “Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas”.

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En ese sentido, el zaguero reclamó una discusión más ambiciosa sobre los objetivos de la institución. “Necesitamos más ambición. Necesitamos hablar más sobre ganar la Liga de Campeones y ganar la Premier League”, expresó. “Si no decimos la verdad, nada cambiará”.

Las palabras del argentino tuvieron repercusión en Inglaterra. Wayne Rooney, histórico goleador del Manchester United, cuestionó que Martínez trasladara sus reclamos al plano público. “Para mí es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo”, declaró Rooney en Amazon Prime. El exdelantero recordó una experiencia propia: “Tuve una situación similar cuando fui y le pregunté a Sir Alex Ferguson sobre qué jugadores íbamos a fichar. Me disculpé dos días después, así que puedo hablar con conocimiento de causa sobre lo que acaba de hacer”.

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Rooney sostuvo que el contenido de la entrevista podía afectar a un vestuario con futbolistas jóvenes. “Además, hay muchos jugadores jóvenes en ese vestuario. Buscan orientación de jugadores con experiencia”, afirmó. El exfutbolista profundizó su cuestionamiento: “Es una falta de respeto hacia sus compañeros de equipo, al decir que no son lo suficientemente buenos. Creo que solo Bruno Fernandes (capitán del equipo) tiene derecho a pronunciarse. Pero debería quedarse en privado. Esa entrevista no va a ayudar en nada”.

También señaló que comprendía el deseo de Martínez de que el club invierta en nuevos jugadores, aunque puso el foco en el nivel del defensor. “Los hinchas quieren escuchar a los jugadores y saber que les importa el club. Está claro que a él le importa y quiere que se invierta más dinero en refuerzos. Pero, si soy sincero, probablemente sea uno de los jugadores que tendría que salir”, afirmó. “Sus actuaciones no fueron lo suficientemente buenas. En cierto modo tiene razón sobre la necesidad de invertir en ataque y defensa, pero parece que tenía una intención detrás de esas palabras”, sentenció Rooney.

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Carrick, Scholes, Ferdinand y Rooney formaron parte de una de las mejores épocas del Manchester United (Reuters)

Otro de los que se pronunció sobre el rendimiento de Lisandro Martínez fue la leyenda de los Diablos Rojos Paul Scholes, quien en su podcast The Good, The Bad & The Football, remarcó: “Hemos tenido a los mismos centrales durante dos o tres años y sabemos que no se puede tener éxito con ellos. Nunca, jamás, se puede ganar la Premier League con ellos. El gol del sábado fue un claro ejemplo: sabemos que Lisandro Martínez es un buen futbolista, pero que tu defensa central sea intimidado de esa manera fue puramente físico. Martínez, es un crimen, es increíble cómo permitió que marcaran ese gol. El Manchester United necesita una nueva defensa de cuatro, necesita una nueva defensa de cuatro”.

Rio Ferdinand, otro de los referentes de la historia del gigante del fútbol inglés añadió en su canal de YouTube: “Está peleando con el hombre en lugar de ir a por el balón, cuando ya está en desventaja por su altura”.

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Carrick, en tanto, evitó pronunciarse de fondo sobre los dichos de Martínez porque, según explicó, no había visto la entrevista. “No las he visto. Después de un partido así, vienes aquí intentando sacar algo positivo, te sientes decepcionado y es normal que afloren las emociones”, comentó. El técnico consideró que ese contexto no era adecuado para profundizar en la polémica. “Como no las he visto, creo que no es el momento adecuado para hablar de ello”, afirmó.

El entrenador remarcó la necesidad de mantener la cohesión interna. “A todos nos importa el equipo y lo demostramos de distintas formas, pero ahora toca permanecer unidos y seguir trabajando”.

Carrick también defendió la actitud de sus futbolistas pese a los resultados. “Como grupo, no dudo de su unidad ni de sus ganas de ganar. Al ver los resultados, uno podría pensar que algo anda muy mal, pero no ha sido así”, sostuvo. “Los jugadores han estado magníficos, aunque los resultados no han acompañado, y estaban desesperados por sacar algo positivo del partido”, concluyó.

Cabe destacar que los cuatro ex jugadores (Carrick, Rooney, Scholes y Ferdinand) coincidieron durante una de las épocas más exitosas de la historia del club bajo la dirección técnica de Sir Alex Ferguson, conquistando múltiples títulos, entre los que destacan la Premier League y la UEFA Champions League en la temporada 2007-08.

El Manchester United retomará la acción en la Premier League este domingo 18 de octubre de 2026, cuando se enfrente al Leeds United en condición de visitante por la séptima jornada del torneo local. Solo unos días después, el conjunto inglés deberá enfocarse en el plano internacional, ya que el miércoles 21 visitará al Como 1907 de Italia en un compromiso correspondiente a la fase de liga de la UEFA Champions League.