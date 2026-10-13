Los “chispazos” entre Lisandro Martínez, Julián Álvarez y el Cuti Romero en el triunfo de Atlético de Madrid ante Manchester United

En el partido entre el Atlético de Madrid y Manchester United de la Champions League hubo un duelo especial entre compañeros de la selección argentina

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Uno de los duelos más atractivos de la segunda fecha de la UEFA Champions League se jugó en el estadio Metropolitano de la capital española, donde Atlético de Madrid venció 2-0 al Manchester United. Dentro del campo hubo fuerte presencia argentina, con Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Cristian Cuti Romero y Lisandro Martínez.

Los compañeros de la selección argentina, piezas importantes en cada uno de sus equipos, no se guardaron nada en el césped y no se guardaron nada en busca de la victoria. Una de las jugadas que se viralizaron en las redes sociales tuvo a los defensores de la Scaloneta como protagonistas. Durante un tiro de esquina para el conjunto inglés, Licha Martínez comenzó a los empujones en el área para desmarcarse y una de sus “víctimas” fue el Cuti Romero, quien pareció sorprenderse por el gesto de su amigo y le recriminó al árbitro. “Dentro de la cancha no hay amigos ni hermanos. Así vivimos los argentinos el fútbol”, describió la cuenta Siempre con Argentina en X (ex Twitter), con el video.

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En otro de los recortes viralizados, el defensor entrerriano tuvo otro “chispazo” con Julián Álvarez, quien fue titular en el equipo del Cholo Simeone y cumplió un buen partido, con un remate en el palo y algunos aplausos del público tras ser reemplazado por Ademola Lookman. Licha intentó quitarle la pelota a la Araña con bastante rudeza. “Después del partido, vuelven a ser amigos”, tituló la cuenta argentina.

Al finalizar el partido, con victoria para el cuadro español, Juan Musso, Álvarez, Giuliano Simeone y Cuti Romero fueron a saludar a Lisandro Martínez, quien pareció estar “enojado” por la derrota y por alguna palabra de más que pudo haber salido de sus compañeros argentinos, pero rivales de turno. Todo quedó allí, entre bromas y picardías propias de un partido por los puntos.

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*Aplausos para Julián Álvarez tras su salida del campo de juego

En cuanto al partido, el Atlético de Madrid se impuso merecidamente ante un Manchester United que comenzó perdiendo el partido desde el primer minuto, cuando Alex Baena aprovechó el error defensivo rival para habilitar a Pablo Barrios. El conjunto colchonero fue por más en la primera etapa y marcó el 2-0 por intermedio de Johnny Cardoso, pero el árbitro sueco Glenn Nyberglo anuló el tanto al observar una mano previa de Marcos Llorente tras un llamado del VAR.

El Aleti estuvo cera de marcar el segundo tanto al inicio del complemento con un disparo de volea de Julián Álvarez que dio en el palo derecho del arco defendido por Senne Lammens. En el rebote, Lisandro Martínez pudo despejar al córner para salvar al United. En tanto que a los 57 minutos, Bruno Fernandes casi convierte el empate para los de Manchester: la pelota no ingresó por centímetros ante la salida de Jan Oblak. El portugués tampoco pudo marcar a los 70 con un remate que dio en el travesaño.

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A los 79 minutos, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Leny Yoro, Atlético marcó el 2-0 definitorio gracias al nigeriano Ademola Lookman (había reemplazado a Julián Álvarez), quien empujó la pelota luego de un rebote en el arquero Lammens. Los de Madrid se quedaron con la primera victoria en la competencia y en la siguiente jornada visitarán al Stuttgart la próxima semana. En tanto que el United será visitante del Como de Italia el 21 de octubre, en busca de la recuperación.

*El resumen del partido

La tabla de posiciones de la Champions League

UEFA Champions League TABLA DE POSICIONES TABLA DE POSICIONES Ver más POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DG 1 FCB FC Barcelona 6 2 2 0 0 9 2 +7 2 SCP Sporting de Lisboa 6 2 2 0 0 5 1 +4 3 ARS Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 +4 4 BAY Bayern de Múnich 4 2 1 1 0 8 3 +5 5 PSG Paris Saint-Germain 3 1 1 0 0 6 1 +5 6 COM Como 3 1 1 0 0 4 1 +3 7 MNU Manchester United 3 2 1 0 1 4 2 +2 8 STU Stuttgart 3 1 1 0 0 3 1 +2 9 MNC Manchester City 3 1 1 0 0 2 0 +2 10 FCV Villarreal 3 2 1 0 1 5 4 +1 11 AST Aston Villa 3 1 1 0 0 3 2 +1 12 BET Real Betis 3 1 1 0 0 3 2 +1 13 ATM Atlético de Madrid 3 2 1 0 1 3 2 +1 14 DOR Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 3 2 +1 15 LIV Liverpool 3 1 1 0 0 2 1 +1 16 RMA Real Madrid 3 1 1 0 0 2 1 +1 17 AEK AEK Atenas 3 1 1 0 0 1 0 +1 18 CLU Brujas 3 2 1 0 1 6 6 0 19 RCL Lens 3 2 1 0 1 3 4 -1 20 RBL RB Leipzig 3 2 1 0 1 2 4 -2 21 SAB Sabah 3 2 1 0 1 2 4 -2 22 ROM Roma 1 1 0 1 0 1 1 0 23 SHK Shakhtar Donetsk 1 1 0 1 0 1 1 0 24 FB Fenerbahçe 1 1 0 1 0 1 1 0 25 PSV PSV Eindhoven 1 2 0 1 1 1 2 -1 26 VIK Viking FK 1 2 0 1 1 4 6 -2 27 ASK LASK Linz 0 1 0 0 1 0 1 -1 28 INT Inter de Milán 0 2 0 0 2 4 6 -2 29 POR Oporto 0 1 0 0 1 0 2 -2 30 SLA Slavia Praga 0 2 0 0 2 2 5 -3 31 NAP Nápoles 0 2 0 0 2 1 4 -3 32 LIL Lille 0 2 0 0 2 2 6 -4 33 FEY Feyenoord 0 1 0 0 1 1 5 -4 34 GS Galatasaray 0 2 0 0 2 2 7 -5 35 SLO Slovan Bratislava 0 1 0 0 1 1 6 -5 36 BOD Bodo Glimt 0 1 0 0 1 0 5 -5 Octavos de Final Play-off