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La inesperada crítica de Lisandro Martínez a la dirigencia del United tras la derrota frente al Atlético de Madrid: “Realmente pobre”

El defensor argentino no se guardó nada y apuntó contra los directivos de los Diablos Rojos por la conformación del plantel

El defensor argentino no se guardó nada
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Lisandro Martínez realizó una autocrítica contundente tras la derrota de Manchester United ante el Atlético de Madrid por 2-0 en el estadio Metropolitano, en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El defensor argentino calificó el rendimiento del equipo como “realmente pobre” y apuntó contra la dirigencia del club por la falta de refuerzos durante el último mercado de pases.

Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento”, expresó Martínez en diálogo tras el encuentro. El zaguero recordó que la temporada pasada el equipo tuvo un desempeño “fantástico” y remarcó que, a partir de ese nivel, esperaba una mayor inversión en el plantel. “Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, afirmó.

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Consultado sobre si la plantilla actual tiene el nivel necesario para competir en la Champions League, el defensor fue directo: “Espero más, sinceramente. Espero más de todos”. Ante la repregunta sobre si eso implicaba una crítica a la inversión del club durante el verano, respondió sin rodeos: “Sí, al cien por ciento. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”. Los dichos apuntaron contra Jason Wilcox.

Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Martínez también se refirió al rol de los futbolistas en la situación del equipo. “Como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante, cuando formas una plantilla fuerte, estar preparados para este tipo de noches”, señaló. Consultado sobre en qué áreas específicas consideraba insuficiente el refuerzo del plantel, pese a la inversión realizada en el mediocampo, el defensor amplió: “En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo, creamos una base para construir un equipo increíble. Pero esto es algo sobre lo que hay que ser sinceros y demostrar algo. Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble; es decepcionante”.

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Sobre la figura del entrenador Michael Carrick, el defensor evitó cargar las responsabilidades sobre el cuerpo técnico. Ante la consulta de si el respaldo recibido en el mercado de pases había sido insuficiente para el entrenador, Martínez contestó: “No lo creo. Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente. No puedes quedarte con lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos te conocen, saben cómo juegas, conocen cada detalle. Y, si no cambias, la próxima temporada es un gran problema”.

Carrick, en tanto, habló sobre los dichos de Lisandro: “Sí, creo que después de un partido como este vienes aquí para intentar sacar algo del partido. Estamos decepcionados y creo que a veces también puede ser un poco emocional”.

Cuando se le planteó que, en situaciones similares, suele ser el entrenador quien termina destituido en lugar de producirse cambios en otras áreas del club, el defensor respondió: “Empiezas a cambiar, cambiar de entrenador... pero ¿qué pasa con otras áreas? No puedo decir más”. Insistió en que la responsabilidad no debía recaer de manera exclusiva en el cuerpo técnico ni en los futbolistas: “Esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que mirar otras áreas”.

La derrota ante el Atlético de Madrid, que llegó con los goles de Pablo Barrios y Ademola Lookman, dejó a Manchester United con apenas dos victorias en los últimos nueve partidos.

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