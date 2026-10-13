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Un ex compañero de Cristiano Ronaldo lo criticó por su escándalo en Portugal y sorprendió al compararlo con Messi: “A todos les llega el retiro”

Wayne Rooney puntualizó en el accionar del futbolista luso, quien dejó la concentración de la selección en malos términos durante la última fecha FIFA

Wayne Rooney dejó llamativas declaraciones sobre su ex compañero en el Manchester United
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La última fecha FIFA estuvo marcada por las realidades opuestas en torno a la actualidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ya que el 10 se despidió de la selección argentina ante una multitud en el estadio Monumental, mientras que el atacante de 41 años abandonó la concentración de la selección de Portugal de manera intempestiva y su círculo íntimo acusó de “traición” al entrenador Jorge Jesus. Ahora, un ex compañero de CR7 comparó ambas situaciones y dejó una lapidaria sentencia.

Wayne Rooney, quien compartió vestuario con el luso en el Manchester United, se refirió a esta cuestión durante el programa Stick to United, emitido por Disney+, y que también contó con el presentador Mark Goldbridge y el invitado especial Phil Bardsley, otro hombre con pasado en los Diablos Rojos.

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En un momento del programa, Goldbridge interrogó a Rooney sobre la partida del Bicho en plena preparación para la tercera fecha de la UEFA Nations League: “Mi opinión sobre Ronaldo fue: ¿por qué? Si soy sincero, porque es un jugador tan grande y creo que, cuando ves… ¿Fue el mismo día en que Messi se retiraba de la selección argentina? Y que él saliera así de la concentración de Portugal y luego publicara ese comunicado… Es incorrecto en todos los sentidos, desde mi punto de vista”.

A finales de septiembre, Cristiano fue suplente ante Noruega, realizó el calentamiento y no ingresó en el partido. Más tarde, el entrenador Jorge Jesus reconoció que su dirigido podría haber disputado alrededor de 30 minutos, pero se inclinó por dejarlo en la banca. Según precisaron los medios portugueses A Bola y O Jogo, esta postura provocó una visible molestia del delantero y, a partir de los dichos de su técnico, abandonó el hotel seguido de la publicación de un comunicado en redes sociales: A su debido tiempo contaré la verdad.

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Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney compartieron cancha con el Manchester United entre 2004 y 2009 (Créditos: Reuters)
Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney compartieron cancha con el Manchester United entre 2004 y 2009 (Créditos: Reuters)

El mismo día de la despedida de Messi en el amistoso entre Argentina y Benín, Ronaldo posteó un extenso mensaje con dardos a Jesus y llegó a compararse con Diego Maradona y Pelé. En consecuencia, Wayne Rooney cuestionó el accionar del punta de Al Nassr: “Socavar a tu entrenador y a tus compañeros de la forma en que lo hizo estuvo muy mal. Socavó a la Federación Portuguesa de Fútbol. Todo fue incorrecto desde el punto de vista futbolístico, como compañero y también como entrenador. Fue duro. No fue agradable de ver”.

Acto seguido, el hombre de 40 años deslizó su opinión sobre un eventual retiro de CR7 a nivel selecciones: “Es una pena. A todos los jugadores les llega el momento de dejar el fútbol internacional, de retirarse del fútbol. Le llega a todos y, por desgracia, él no lo está llevando bien y resulta incómodo de ver”.

Rooney y Cristiano coincidieron 205 veces en cancha con la camiseta del Manchester United entre 2004 y 2009. Ambos ganaron infinidad de títulos, entre los que se destaca la Champions League 2007/08. La dupla vivió la última época dorada del elenco inglés, y se trata de dos ídolos de la afición. Debido a esto, la palabra del ex delantero inglés toma otro peso y traza un paralelismo notorio sobre los momentos de los futbolistas que eclipsaron el mapa del deporte en las últimas dos décadas.

La etapa de Messi en la Argentina ya finalizó. La historia de Ronaldo con Portugal está por verse. La selección le abrió un proceso disciplinario por su actitud, pero el presidente de la Federación, Pedro Proença, ya emitió su deseo: Hay un gran deseo de recuperar a nuestro capitán. La próxima fecha FIFA tendrá lugar del 9 al 17 de noviembre con encuentros pactados contra Dinamarca y Gales por la Nations League, en la que el vigente campeón ya clasificó a los cuartos de final.

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