El anuncio de Portugal sobre la sanción a Cristiano Ronaldo y el sorpresivo posteo en la cuenta de la selección

Cristiano Ronaldo, suspendido provisionalmente (REUTERS/Hannah Mckay)

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La Federación Portuguesa de Fútbol ratificó la sanción provisional contra Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración del seleccionado nacional tras un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. El procedimiento disciplinario que había comenzado ayer 9 de octubre de 2026 de forma “automática” según los protocolos, ahora fue confirmado por la entidad lusitana.

La suspensión es preventiva, no automática y fue tramitada con carácter de urgencia. Ronaldo no podrá volver a participar con Portugal hasta que se conozca la resolución definitiva del caso. La FPF comunicó: “Se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”. El expediente fue remitido el 10 de octubre de 2026 al Comité de Instrucción Disciplinaria de la federación, que mantuvo su publicación en reserva hasta el cierre de la investigación.

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De esta manera, Jorge Jesus prescindirá del emblemático futbolista portugués para los próximos compromisos del cuadro nacional que serán en noviembre por la última fecha FIFA de 2026. Los lusos, con puntaje perfecto en la Nations League, chocarán con Dinamarca y Gales para seguir por la senda victoriosa en el certamen europeo.

Cristiano Ronaldo, sin selección hasta nuevo aviso (Reuters/Jerome Miron)

El conflicto se desencadenó después de la victoria de Portugal por 2 a 1 ante Noruega en la UEFA Nations League. Ronaldo permaneció en el banco de suplentes y no disputó minutos, no saludó al público junto a sus compañeros y se retiró directamente al vestuario. El delantero explicó que se marchó porque no se cumplió un acuerdo sobre el tiempo de juego. Reconoció su error, pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas, y descartó retirarse de la selección.

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En medio del conflicto, la cuenta oficial de la selección portuguesa en X (ex Twitter), compartió una imagen de Cristiano gritando un gol con el conjunto nacional para hacer mención al que convirtió ayer para Al Nassr en Arabia Saudita. “Gol de Cristiano Ronaldo en la victoria del Al Nassr”, fue la línea que acompañó a la foto del histórico capitán lusitano y que generó miles de likes en cuestión de segundos.

Llamativamente la cuenta de la selección portuguesa publicó una imagen de Cristiano por su gol con Al Nassr

Ronaldo volvió al gol tras un mes y abrió la goleada 3-0 de Al Nassr sobre Al Draih, por la octava fecha de la liga saudí. El delantero de 41 años marcó a los 22 minutos, luego de aprovechar un rebote del arquero tras un remate de Kingsley Coman. Con este resultado, su equipo alcanzó la cima del torneo con 19 puntos, igualado con Al-Qadisiya. El tanto fue el número 980 de Ronaldo en su carrera profesional, por lo que quedó a solo 20 de llegar a los 1.000 goles.

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Su última conquista había sido el 9 de septiembre, ante Abha. La victoria se completó con goles de Samú Costa y Coman, y permitió a Al Nassr recuperarse tras la dura derrota 4-0 frente a Al Ain en la Champions Asiática. En suelo saudí, los hinchas de Al Nassr le expresaron apoyo con una bandera que decía “La grandeza se gana” y una ovación en el minuto 7.

El comunicado del Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol sobre la suspensión de Cristiano Ronaldo:

Asunto: Procedimientos disciplinarios incoados en el marco de las competiciones organizadas por la FPF.

Expediente disciplinario n.º 43-2026/2027

Incoación de expediente disciplinario a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por acuerdo de la Sección No Profesional de fecha 9 de octubre de 2026, con el objeto de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sujeto hasta la fecha de la incoación, se ha determinado la suspensión preventiva no automática del jugador y se ha otorgado carácter de urgencia al procedimiento.

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El expediente fue remitido, el 10 de octubre de 2026, a la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la FPF, quedando excluido de publicidad hasta la finalización de la instrucción.

Ciudad del Fútbol, ​​10 de octubre de 2026