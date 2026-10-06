Cristiano Ronaldo dio a conocer las causas de su inesperada salida de la selección de Portugal a través de un explosivo comunicado

Cristiano Ronaldo comunicó las causas de su salida de la selección de Portugal (Foto: Lise Aserud/NTB vía Reuters)

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Cristiano Ronaldo dio a conocer las causas que detonaron su relación con Jorge Jesus en un extenso comunicado: detalló lo que sucedió puertas adentro con el entrenador antes de su escandalosa renuncia a la selección de Portugal.

Si bien apuntó contra el trato que recibió por parte del técnico, aceptó la culpabilidad de su accionar y anunció: “Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”.

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Sin embargo, en un comunicado que fue replicado por los principales diarios portugueses, también deslizó que este contexto puede significar su salida definitiva del equipo nacional: “Jugué en el partido contra el Alvalade y, a pesar de ser suplente, no provoqué ningún problema. Personalmente le coloqué el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, sin imaginar que quizás estaría dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la Selección Nacional”.

En relación a Jorge Jesus, fue tajante: aseguró que no “cumplió su palabra” y aclaró que en la conferencia de prensa que detonó su salida apresurada de la concentración de Portugal escuchó “expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas”.

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El delantero de 41 años abandonó la concentración del combinado lusitano ante del partido ante Dinamarca, por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Nations League. “A su debido tiempo contaré la verdad”, avisó CR7 el miércoles pasado.

Jorge Jesus fue el apuntado por Cristiano Ronaldo

La tensión comenzó en Oslo, durante la victoria de Portugal por 2-1 frente a Noruega. Ronaldo fue suplente, no ingresó al campo y tampoco participó al día siguiente en el entrenamiento con los demás jugadores que no habían tenido minutos; Jesús calificó entonces esa conducta como algo habitual en el delantero. El episodio llevó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, a modificar sus planes para reunirse en Copenhague con el jugador y el entrenador. El encuentro se produjo después de que João Félix y Gonçalo Ramos fueran titulares ante la selección escandinava y marcaran los goles del triunfo.

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Cristiano debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto de 2003, con 18 años, en un triunfo 1-0 ante Kazajistán. Su primer gol internacional llegó en la Eurocopa 2004, contra Grecia, torneo en el que Portugal alcanzó la final como anfitrión. Desde entonces, se consolidó como capitán y referencia ofensiva del equipo. Bajo su liderazgo, Portugal obtuvo los primeros grandes títulos de su historia: la Eurocopa 2016, tras vencer a Francia en la final, y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025.

CR7 acumula 234 partidos internacionales y 146 goles, registros que lo sitúan como el futbolista con más presencias y más tantos en la historia del fútbol de selecciones masculinas. Su producción incluye 14 goles en fases finales de la Eurocopa, récord del torneo, y 55 si se incorporan las eliminatorias. También disputó seis ediciones de la Eurocopa —de 2004 a 2024— y seis Copas del Mundo, entre 2006 y 2026. En los Mundiales jugó 27 encuentros y convirtió 11 goles. En 2026 se transformó en el primer jugador en marcar en seis ediciones diferentes de la competencia. Además, posee el récord de goles en las eliminatorias mundialistas, con 41.

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La trayectoria de Ronaldo con Portugal atravesó más de dos décadas y lo llevó de la final perdida de la Euro 2004 al ciclo de títulos que comenzó en 2016. Su historial incluye, además, diez tripletes con la selección y 141 victorias internacionales.

Este martes el astro rompió su silencio con una declaración de 8 puntos en la que comparte su punto de vista sobre los hechos ocurridos en los partidos de la mencionada competición europea, especialmente antes, durante y después del encuentro contra Noruega.

EL COMUNICADO COMPLETO

Tal como prometí, decidí relatar, en primera persona y directamente, las circunstancias que rodearon la etapa final de la Selección Nacional

Tras el Mundial de 2026, preparé una carta para el pueblo portugués, que aún conservo, con las palabras que quiero dirigirles cuando deje definitivamente nuestro equipo.

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Al finalizar la competición, justo en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el Presidente de la Federación me pidió e insistió en que reconsiderara mi decisión de marcharme porque la FPF quería que continuara.

Inmediatamente después me pidió mi opinión sobre el nombre del actual seleccionador nacional, que estaba considerando, junto con otros nombres que no me reveló.

Le respondí al Presidente de la Federación que, en mi opinión, sería la decisión correcta.

Por lo tanto, el día que presentaron al actual entrenador, me sentí realmente satisfecho con la elección. Fue la decisión correcta, como lo demuestran los resultados.

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Unos días después recibí mi primera llamada del nuevo seleccionador nacional, quien me dijo que quería reunirse conmigo en persona. Acepté y programamos la reunión para el final de mis vacaciones.

Nos conocimos en la Ciudad del Fútbol, ​​donde mi club estaba realizando su pretemporada.

Ese día el entrenador me dijo que contaba conmigo y que mi presencia era fundamental para su proyecto. Allí mismo me presentó un plan para mi participación. Me dijo que jugaría el primer y el último partido y que, por cuestiones de preparación física, siempre haría tres o cuatro sustituciones por encuentro.

En ese momento, me sugirió que no viajara con la selección nacional a Noruega y Dinamarca. Me propuso jugar el primer partido y quedarme en Portugal, para luego reincorporarme al equipo antes del partido en el estadio Dragão.

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Rechacé la oferta de inmediato. Me pareció obvio que no podía aceptarla. No jugar los partidos en el extranjero no significaba que dejaría de ser capitán de nuestro equipo. Ese privilegio de quedarme en Portugal no sería un buen ejemplo.

Al final, el entrenador estuvo de acuerdo con mi análisis.

En esta conversación participó Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, la persona a la que el actual seleccionador nacional reportó durante toda la temporada pasada y uno de los responsables de su fichaje por el club en 2025.

En vísperas del campamento de entrenamiento, el entrenador vino a mi casa en Lisboa para conversar conmigo, a petición suya. La conversación fue tranquila y se respetaron todos los principios acordados en agosto.

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Jugué en el partido contra el Alvalade y, a pesar de ser suplente, no provoqué ningún problema. Personalmente le coloqué el brazalete de capitán a Bruno Fernandes, sin imaginar que quizás estaría dando mis últimos pasos como atleta y capitán de la Selección Nacional. Lo importante de aquel día, para mí, fue nuestra victoria. Ganar siempre es bueno, pero ganar en Portugal y para mi país es aún mejor.

El día del partido en Noruega, a la hora del almuerzo, un asistente del seleccionador nacional se acercó a la mesa donde el grupo estaba comiendo y me informó que el entrenador quería hablar conmigo. Para mi total sorpresa, me preguntó si estaba en condiciones de jugar 30 minutos. Estaba totalmente concentrado en mi recuperación física, integrado con mis compañeros como siempre, y pensaba que no jugaría ese día. No hubo ningún problema.

Esta petición se salía de mi plan de recuperación física y entrenamiento, ya que solo iba a jugar el día 4 en Dragão, pero obviamente dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque jugaría 30 minutos.

El resto es historia. Calenté durante el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron.

El entrenador no me había dado su palabra.

Al final del partido, solo quería que todo terminara con una victoria y estar solo. No fui a saludar a los aficionados. Un error del que soy totalmente responsable y que no debería haber ocurrido. Pido disculpas al pueblo portugués que nos apoyó con tanta intensidad, pido disculpas a los aficionados y pido disculpas a quienes, sin ser portugueses, viajaron hasta allí para verme y a quienes pude haber decepcionado.

Después de 48 horas, tuvimos una conversación, yo, el entrenador y Simão Coutinho, ya que él había sido quien había seguido nuestras conversaciones en agosto.

Fue un momento profundo, muy directo, sin ningún tipo de filtro.

Acordamos que solo había una manera de cerrar este “caso”: que el entrenador repitiera lo que me acababa de decir en privado, en presencia de Simão Coutinho, pero en la sala de prensa.

El acuerdo era sencillo: el entrenador comenzaría la rueda de prensa con este tema, intentando zanjar el asunto diciendo la verdad. Diría que yo nunca pedí jugar, que fue el entrenador, y nadie más, quien propuso el plan para esta pretemporada, que fue un error hacerme calentar solo para no jugar, y que si volvía a suceder, no lo haría.

Terminamos la reunión con el entrenador pidiéndome un abrazo, prometiéndome que diría en la rueda de prensa lo que me acababa de decir y que el asunto estaba zanjado. No jugaría en Dinamarca y sí en el partido contra el Porto. Todo esto, como siempre, en presencia de Simão Coutinho.

A petición del entrenador, se celebró una videoconferencia entre él, Simão Coutinho y Tiago Craveiro, en la que se resumió lo que habíamos hablado.

Se elaboró ​​un breve documento, que yo personalmente validé, y, con mi conocimiento, se entregó al Selector, tal como él lo había solicitado.

La conferencia fue exactamente como se esperaba: la actitud no tenía nada que ver con nuestra reunión; escuché expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas, una actitud de “yo quiero, yo puedo y yo mando” que jamás había escuchado en privado el día anterior.

Las calificaciones que validé fueron las siguientes:

“Creo que es importante, sobre todo porque es la verdad, aclarar algunas cosas antes de hablar de Dinamarca.”

1. Personalmente le propuse a Cristiano, sin ayuda de nadie más, un plan para esta temporada deportiva con la Selección Nacional. Fue una conversación larga y muy productiva.

2. Sé cuánto vive y ama a la Selección Nacional y el peso que tiene en el mundo, aún más, el peso y la influencia positiva que ha tenido en la Selección Nacional durante 24 años consecutivos.

3. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado.

4. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional.

5. El partido contra Noruega no estaba incluido en el plan que había trazado para él. Sin embargo, sentí que se había recuperado físicamente del primer partido y le dije que tal vez tendría que usarlo. Cristiano estuvo de acuerdo.

6. Cometí un error al poner a calentar a alguien de la talla de Pelé o Maradona para luego no incluirlo en el partido. Si fuera hoy, no lo haría.

7. Para concluir: Quiero a Cristiano en la Selección Nacional. De hecho, no solo lo quiero un poco, lo quiero muchísimo. Por suerte, él también cree en mí. Creía en mí en el Al Nassr y aquí también.

8. Respecto a no saludar a los aficionados. Ya hemos hablado de eso. Alguien que juega más de 230 partidos con la selección nacional no espera lecciones de amor por Portugal de mi parte. Fue un momento de frustración que no borra nada. Él es el jugador que más autógrafos firma, más selfies se toma y más cariño muestra a los aficionados. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos contentos, reaccionamos. Eso es todo.

Por lo tanto, ninguna de esas notas decía que el entrenador se hubiera disculpado conmigo.

Era la segunda vez que rompía mi palabra.

Decidí renunciar a las prácticas sin esperar más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones interpersonales. Por mucho que duela, necesito que me digan la verdad.

Además, en una conversación que mantuve con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el seleccionador nacional la mañana de esa rueda de prensa, algo que seguramente pueden confirmar, reiteré que si no me querían allí, simplemente debían decírmelo. Solo necesitaban ser sinceros conmigo. Lo aceptaría y prometí que prepararíamos algo hermoso, como sueño que sucederá, y nadie se enfadaría.

Lo recuerdo como si fuera ayer. Respondieron al unísono: “No”. Que mi lugar estaba en la Selección Nacional.

Jamás, en mis casi 25 años de carrera, he interferido en ninguna decisión técnica o táctica tomada por ningún entrenador o seleccionador nacional. Acepto, para bien o para mal, lo que proponen. Respeto la decisión, y cuando no cumplen su palabra, siento que no tengo cabida allí.

También les debo una disculpa a mis compañeros por haber abandonado el campamento de entrenamiento. A pesar de la total falta de confianza que le hice al entrenador, como cualquiera que haya presenciado estas conversaciones puede atestiguar, no debí haberlo hecho. La responsabilidad es exclusivamente mía.

Pido disculpas una vez más al pueblo portugués, pero romper mi palabra me marcó profundamente. Sentí que, a partir de ese momento, mi presencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: recogí mis cosas y me marché.

La Federación Portuguesa de Fútbol debe evaluar y sancionar las consecuencias de mis actos. Considero que la sanción no debe atenuarse. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye un factor agravante. Ya he pedido disculpas, pero sé que los actos deben tener consecuencias. Cualquiera que esté involucrado en el fútbol, ​​como yo, sabe que, independientemente de la posición individual, las reglas son las mismas para todos.

En este sentido, he oído hablar mucho de partidos de despedida, de que necesito tener una despedida digna y de que la Federación quiere darme esa oportunidad.

Aprendí en la vida, a menudo cuando tenía hambre y no tenía nada que comer, que nadie le da nada a nadie.

Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello.

Pero cuando pienso en la selección nacional, lo que realmente me viene a la mente es la competición. Eso fue lo que pensé el día que recibí la noticia del fallecimiento de mi padre. Estaba concentrado con la selección y decidí quedarme hasta que terminara el partido del día siguiente. Hice por mi país lo que jamás haría por ningún club.

Por lo tanto, si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional.

Esta es, créanme, la verdad más pura.

Cristiano Ronaldo

6 de octubre de 2026