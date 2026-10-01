Franco Mastantuono explicó cómo impactó en su nivel el “cambio de vida” tras firmar con Fiorentina

La confesión de Franco Mastantuono tras la victoria ante Bolivia

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Franco Mastantuono volvió a la selección argentina en la goleada 4-0 ante Bolivia y habló de su ausencia en el Mundial 2026, una situación que definió como dolorosa, aunque remarcó que acompañó al equipo durante el torneo y que ahora apunta a consolidarse dentro del nuevo ciclo que encabeza Lionel Scaloni. Además, confesó el cambio de vida que afronta desde su desembarco a Italia.

El futbolista de 19 años ingresó en el segundo tiempo del amistoso disputado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en reemplazo de Nico Paz. El encuentro marcó el regreso del futbolista a la Albiceleste después de no haber formado parte de la lista definitiva de 26 convocados para la Copa del Mundo.

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El delantero dejó el Real Madrid y pasó a Fiorentina, una decisión que, de acuerdo con sus propias palabras, influyó de manera positiva en su presente. El jugador explicó que el entrenador le dio margen para expresarse en el campo durante el amistoso ante Bolivia. “Él me da mucha libertad para jugar y se la agradezco”, dijo sobre Scaloni.

Mastantuono vinculó esa comodidad dentro de la cancha con el momento que atraviesa desde su llegada al fútbol italiano. “Me siento muy bien desde que me fui a Italia y cambié un poco mi vida, me vengo sintiendo muy bien y lo disfruté mucho”, agregó.

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El atacante venía de registrar una actuación destacada con Fiorentina a comienzos de septiembre, cuando convirtió tres goles ante Venezia. Ese triplete lo convirtió en el argentino más joven en marcar tres tantos en un partido de una de las cinco principales ligas europeas.

Franco Mastantuono ingresó en el complemento en el choque ante Bolivía (REUTERS/Rodrigo Valle)

Mastantuono reconoció que quedó afectado por la decisión, pero evitó cuestionar al cuerpo técnico o a quienes sí integraron el plantel. “Es feo quedar afuera de la lista del Mundial, pero alentando siempre a mis compañeros y a Argentina para que lo hagan bien”, expresó tras el partido. El futbolista también destacó la actuación del seleccionado durante la competencia. Argentina terminó como subcampeón del mundo y, para Franco, el rendimiento del grupo dejó una impresión positiva entre los seguidores del equipo. “Hicieron un Mundial increíble y creo que nos dejaron a todos los argentinos orgullosos”, sostuvo.

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La ausencia en la Copa del Mundo no modificó su objetivo de mantenerse cerca de la Selección. Por el contrario, Mastantuono planteó que el amistoso ante Bolivia puede representar el inicio de una etapa con nuevas alternativas para los futbolistas más jóvenes. “Ahora pensando en que inicia un nuevo proceso, donde yo me siento bien y puedo llegar a tener la oportunidad, pero, sobre todo, trabajando para la Selección”, afirmó el hombre de Fiorentina.

La selección argentina inició su recorrido posterior al Mundial con amistosos y con una nómina que incorporó variantes en distintos sectores del campo. En ese escenario, Mastantuono aparece entre los jugadores que buscan sumar continuidad y responder a las exigencias del cuerpo técnico. Su ingreso ante Bolivia le permitió reencontrarse con el equipo nacional en un contexto favorable. Argentina resolvió el amistoso con un triunfo por 4-0, mientras el ex River Plate contó con minutos para mostrar sus condiciones en una ofensiva que tuvo movimientos durante el complemento. Los goles fueron obra de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cuti Romero y el Flaco López.

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El propio Scaloni había señalado la necesidad de llevar con prudencia a los futbolistas de su generación. Tras el encuentro, el entrenador incluyó a Mastantuono en una reflexión sobre los talentos jóvenes que empiezan a tener espacio en la estructura del seleccionado. El director técnico fue consultado por Leonel Flores, uno de los jugadores que tuvo participación en el amistoso, y extendió su respuesta a Mastantuono, Nico Paz y otros integrantes de la renovación. “Hay que cuidarlos a estos chicos porque es la única manera de que nos den frutos”, señaló el estratega de Pujato.

El entrenador puso el foco en las expectativas que suelen generarse alrededor de los futbolistas jóvenes. “No podemos pedirle todos los partidos que haga lo que hizo en diez minutos”, indicó en referencia a Flores, antes de ampliar el concepto a los demás jugadores de esa franja etaria. “Con calma, a él, Franco, Nico: son talentos y, de nuestra parte, siempre los cuidaremos”, completó el técnico de la selección argentina.

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Argentina continuará su calendario de amistosos con partidos ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre a las 21, y frente a Benín, el martes 6 de octubre a las 20, ambos en el estadio Monumental.