La reflexión de Mastantuono sobre sus críticos tras convertir su primer gol en la Selección: “No juego para ellos”

El ex River Plate dejó sus sensaciones después de marcar su primer gol en la Albiceleste

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Luego de haberse perdido el Mundial 2026, Franco Mastantuono regresó a las citaciones de la selección argentina para esta fecha FIFA y, tras sumar minutos desde el banco contra Bolivia, ahora completó el segundo tiempo en la paliza 7-0 a Burkina Faso y consolidó su vuelta a la Albiceleste con la anotación de su primer gol en seis compromisos con esta camiseta.

En charla con TyC Sports, el futbolista de 19 años dejó una interesante reflexión sobre las ilusiones que despertó a corta edad y cómo sobrelleva esa situación en el día a día: “Sinceramente, yo creo que la gente es muy exigente conmigo, y lo entiendo porque sé lo que se espera de mí. Desde los 16 años que entré a esta cancha (el Monumental) y, obviamente, se generó mucha expectativa. Eso me pone contento y trato de afrontarlo siempre, pero yo juego para mí y el equipo, no por lo que puedan pensar de mí”.

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“La gente argentina es muy exigente, ya sé que muchas veces son duros conmigo, pero trato de disfrutarlo y me encanta poder estar en la Selección con tanta gente de experiencia, que ellos me ayudan mucho a poder jugar al fútbol”, manifestó el atacante de la Fiorentina de Italia.

En este sentido, Mastantuono, cuyo pase pertenece a Real Madrid, profundizó en esa mirada en charla con Telefe: “Fue difícil. Enero fue un buen mes para mí, donde las cosas pintaban por ahí mucho más lindas de lo que fueron después. Obviamente, estaba en un club muy exigente como es el Real Madrid, donde, en mi opinión, es el equipo más grande del mundo y hay mucha competencia y no tuvimos un buen año. Eso me perjudicó y creo que un poco a todos para poder sacar ese juego que uno tiene”.

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Franco Mastantuono amplió la diferencia en el segundo tiempo

A continuación, completó su declaración: “Después pasaron muchas cosas. Terminé el año un poco cansado de adaptarme a un nuevo lugar, adaptarme a un país que no conocía. Yo fui a Europa por primera vez cuando me compró el Real Madrid. Pero lo terminé también con mucho aprendizaje y sabiendo que este año iba a ser mucho mejor”. Desde su llegada al conjunto de la Serie A acumula tres goles en siete encuentros, aunque esas anotaciones sucedieron en un solo partido ante Venezia (4-2).

Más tarde, Franco Mastantuono volvió a ser consultado en zona mixta sobre esos dichos y realizó una aclaración: “Me genera presión, pero no quiero que se malinterprete el mensaje. No me estoy quejando de las críticas. Soy un jugador de fútbol, entiendo que la exposición es grande y muchas veces me critiquen por demás o por cosas que no tienen que ver conmigo. Yo solo hago mi trabajo: jugar al fútbol, que es lo que más amo. Y trato de hacerlo siempre bien. Sé que hay mucha expectativa, y me encanta porque me motiva un montón”.

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En distinta sintonía, Mastantuono se marchó muy conforme por su actuación en el estadio de River Plate: “Estoy muy contento de volver a ponerme la camiseta argentina. Es muy especial para mí. Como ya saben, me quedé afuera del Mundial. Fue triste para mí porque uno sueña con estar, pero rápidamente pensé que tenía que seguir trabajando para volver a estar con la camiseta de la Selección. Por suerte, me tocó hacer un gol. Es mi sueño jugar con esta camiseta y voy a defenderla al máximo cada vez que pueda”.

Compacto Argentina 7-0 Burkina Faso

“Estoy muy contento de volver a esta cancha, que me trae muchos buenos recuerdos, que disfruté mucho. Tenía muchas ganas de volver a la selección y poder estar con la gente argentina que se merece todo lo que estos jugadores le han dado al país”, aseguró el volante ofensivo.

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Por último, se refirió a la emotiva jornada del martes próximo, que marcará la despedida de Lionel Messi con el seleccionado nacional en un amistoso contra Benín desde las 20:00 (hora argentina): “El mayor sueño de mi vida fue jugar con Messi. Cuando debuté a los 16 acá, nunca en mi vida pensé en poder jugar con Messi, y cuando entré ese día al predio y lo vi, cumplí el sueño de mi vida, y compartir ese poco tiempo pero gran tiempo con él me pone muy contento. Obviamente, el martes va a ser una despedida que se la merece como el mejor jugador de la historia”.