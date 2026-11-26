Funghi Days

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Success Corporation anunció Funghi Days, un nuevo videojuego para consolas creado para celebrar el 15.º aniversario de la serie Funghi, también conocida como Nameko. La presentación llegó acompañada por un teaser y un sitio oficial, aunque todavía no se informaron las plataformas compatibles, la fecha de lanzamiento ni el precio.

De personaje secundario a franquicia propia

La historia de Funghi comenzó antes de que el personaje encabezara sus propios juegos. Su primera aparición fue en Touch Detective, una serie en la que formaba parte del elenco antes de dar el salto a una producción independiente.

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Ese cambio ocurrió con Mushroom Garden, un juego para teléfonos móviles lanzado en junio de 2011. El título se convirtió en el punto de partida de la serie centrada en Funghi y es la referencia utilizada para celebrar sus 15 años.

Success Corporation no detalló cómo estará representado ese aniversario dentro de Funghi Days. Por ahora, se desconoce si el nuevo proyecto recuperará mecánicas, personajes o elementos visuales de entregas anteriores. Tampoco se confirmó si estará relacionado directamente con Mushroom Garden más allá de la celebración de la trayectoria de la franquicia.

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La elección de consolas supone un cambio relevante respecto del origen móvil de la serie. Sin una lista de sistemas, todavía no es posible saber si Funghi Days tendrá versiones para las consolas actuales, si llegará a más de una plataforma o si contará con algún tipo de exclusividad.

Qué muestra el primer teaser

El anuncio está acompañado por un breve video promocional publicado junto con el sitio oficial de Funghi Days. El material presenta el proyecto y su relación con el aniversario, pero no incluye escenas que permitan identificar cómo se jugará.

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Success Corporation tampoco indicó el género, la estructura de las partidas o las funciones previstas para esta entrega. El teaser no permite determinar si se tratará de una adaptación de las experiencias para móviles, una continuación directa o una propuesta diferente protagonizada por el mismo personaje.

La falta de jugabilidad deja abiertas varias preguntas básicas. Aún no hay información sobre modos de juego, cantidad de participantes, distribución digital o posibles ediciones físicas. El anuncio tampoco incluye detalles sobre idiomas, regiones de lanzamiento o una ventana aproximada de estreno.

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El sitio oficial funciona por ahora como la principal fuente de información del proyecto. Allí puede verse el teaser, aunque la presentación inicial mantiene en reserva la mayor parte del contenido del juego.

Plataformas y fecha siguen pendientes

La única característica confirmada es que Funghi Days será un lanzamiento para consolas. Success Corporation no especificó qué sistemas lo recibirán, un dato necesario para saber qué jugadores podrán acceder al título y si la serie regresará a dispositivos móviles en paralelo.

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Tampoco existe una fecha o ventana de lanzamiento. Esto significa que el juego podría encontrarse todavía en una etapa temprana de presentación, pero el estudio no ofreció información sobre el estado de desarrollo. El precio y el modelo de distribución permanecen igualmente sin anunciar.

El proyecto llega como parte de la celebración iniciada 15 años después del lanzamiento de Mushroom Garden en junio de 2011. Hasta la próxima actualización oficial, Funghi Days permanece confirmado únicamente como un juego para consolas, con teaser disponible y sin plataformas ni fecha definidas.

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