Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni fueron nominados para el premio Golden Boy 2026: los 25 candidatos y el favorito

Al igual que en 2025, Franco Mastantuono está entre los nominados a ganar el Golden Boy (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni integran la lista de los 25 nominados para el Golden Boy de 2026, premio que se le otorga al mejor futbolista sub-21 de un club europeo. Para el volante surgido de River Plate y con presente en la Fiorentina es la segunda oportunidad en la que se mete entre las grandes promesas del fútbol mundial, ya que en 2025 también fue elegido. El vencedor, que tiene al español Pau Cubarsí como el favorito, será elegido por un jurado europeo y recibirá el galardón en Turín a finales de año.

La noticia para los jóvenes albicelestes llegó durante su concentración con la selección argentina, antes de afrontar el partido despedida de Lionel Messi. La nómina definitiva reúne a 25 finalistas: los 20 primeros de una clasificación que se actualiza de forma mensual —en base a estadísticas del sitio Transfermarkt— y cinco tarjetas de invitación seleccionadas por la organización. Mastantuono recibió una de estas para ser seleccionado en la nómina. El diario italiano Tuttosport es el responsable de entregar el premio.

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La actualidad de ambos futbolistas argentinos les permite estar entre los 25 elegidos. Luego de una primera temporada en el Real Madrid tras su aparición en River Plate, el volante ofensivo de 19 años está a préstamo en la Fiorentina de Italia. El oriundo de Azul fue titular en todos los partidos de la Serie A y su actuación más destacada fue contra el Venezia, donde convirtió su primer hat-trick. En los últimos días también marcó por primera vez con la selección argentina en la goleada por 7-0 contra Burkina Faso.

Prestianni, por su parte, tuvo un arranque estelar de la presente temporada con el Benfica: convirtió ocho goles y brindó tres asistencias en 12 partidos. El atacante de 20 años se asentó en el elenco portugués desde la campaña pasada, aunque en los últimos meses se volvió una fija en el once inicial. Al igual que Mastantuono, se estrenó en la red con Argentina en el choque contra los africanos en el Estadio Monumental.

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Gianluca Prestianni tiene un gran presente en el Benfica de Portugal y se ganó un lugar en las convocatorias de la selección argentina (AP Foto/Gustavo Garello)

Desde que comenzó a entregarse la distinción en 2003, solo hubo dos ganadores argentinos: Lionel Messi en 2005 y Sergio Agüero en 2007. La Pulga le ganó la pulseada a Wayne Rooney y quedó segundo en 2006 (detrás de Cesc Fábregas) y 2007. El Kun venció al rosarino y también entró en el podio en 2008, cuando el primer lugar fue para el brasileño Anderson Oliveira.

El máximo favorito a ganar en 2026 es Pau Cubarsí, quien lideró el ranking mencionado en los últimos meses. Luego de ser titular en el Mundial 2026 que conquistó España, el marcador central de 19 años tomó el primer puesto de la clasificación. Lamine Yamal figura segundo, pero no podrá volver a ganarlo después de conquistarlo en 2024.

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Ayyoub Bouaddi, mediocampista del Manchester City y de Marruecos, ocupa el tercer lugar de la clasificación, por delante del francés Warren Zaïre-Emery, del Paris Saint-Germain, y de Yan Diomande, jugador del Real Madrid. Entre los nombres situados en los primeros puestos también aparece Luka Vuskovic, del Brighton. El brasileño Endrick, del Real Madrid, también está entre los 25 nominados.

Pau Cubarsí es el máximo favorito a ganar el premio Golden Boy 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

España es la nacionalidad con más futbolistas representados, con cuatro, seguida por Alemania, Brasil y Francia, con tres cada una. Grecia y Argentina cuentan con dos candidatos por país. La Premier League aporta ocho candidatos, por delante de los seis de LaLiga, los cinco de la Bundesliga y los tres de la Serie A. Barcelona es el club con mayor presencia entre los aspirantes, con tres jugadores.

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El galardón está destinado a jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 2006 y no admite vencedores repetidos desde su creación. Esa regla deja a Lamine Yamal fuera de la posibilidad de conquistar otra vez el premio, pese a mantenerse entre los más votados de la clasificación. Un jurado de 50 periodistas de 27 países europeos definirá al ganador. Cada integrante deberá ordenar cinco nombres según su preferencia, desde el primero hasta el quinto.

El primer ganador del Golden Boy fue el neerlandés Rafael van der Vaart, en 2003, mientras que el último premiado fue el francés Désiré Doué, del Paris Saint-Germain, en 2025. El nombre del vencedor de la edición 2026 se conocerá a principios de diciembre.

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Entre las estrellas del fútbol mundial que lograron ganar el premio Golden Boy a lo largo de la historia se encuentran: Wayne Rooney (superó a Cristiano Ronaldo en 2004), Cesc Fábregas (2006), Mario Balotelli (2010), Mario Götze (2011), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Joao Félix (2019), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023), Lamine Yamal (2024) y Désiré Doué (2025).

TODOS LOS NOMINADOS AL GOLDEN BOY 2026

Pau Cubarsí (Barcelona/España)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City/Marruecos)

Warren Zaïre-Emery (PSG/Francia)

Yan Diomande (Real Madrid/Costa de Marfil)

Luka Vušković (Brighton/Croacia)

Víctor Froholdt (Porto/Dinamarca)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal/Inglaterra)

Rayan (Bournemouth/Brasil)

Jorrel Hato (Chelsea/Países Bajos)

Lennart Karl (Bayern Múnich/Alemania)

Estêvão (Chelsea/Brasil)

Endrick (Real Madrid/Brasil)

Junior Kroupi (Bournemouth/Francia)

Gianluca Prestianni (Benfica/Argentina)

Konstantinos Karetsas (Borussia Dortumund/Grecia)

Finn Jeltsch (Stuttgart/Alemania)

Said El Mala (Colonia/Alemania)

Jon Martín (Real Sociedad/España)

Marc Bernal (Barcelona/España)

Kerim Alajbegovic (Juventus/Bosnia)

Charalampos Kostoulas (Brighton/Grecia)

Joane Gadou (Borussia Dortmund/Francia)

Franco Mastantuono (Fiorentina/Argentina)

Rodrigo Mora (Roma/Portugal)

Xavi Espart (Barcelona/España)

TODOS LOS GANADORES DE LA HISTORIA DEL PREMIO GOLDEN BOY

2003: Rafael van der Vaart (Ajax/Países Bajos)

2004: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra)

2005: Lionel Messi (Barcelona/Argentina)

2006: Cesc Fábregras (Arsenal/Inglaterra)

2007: Sergio Agüero (Atlético de Madrid/Argentina)

2008: Anderson Oliveira (Manchester United/Brasil)

2009: Alexandre Pato (Milan/Brasil)

2010: Mario Balotelli (Manchester City/Italia)

2011: Mario Gotze (Borussia Dortmund/Alemania)

2012: Isco Alarcón (Málaga/España)

2013: Paul Pogba (Juventus/Francia)

2014: Raheem Sterling (Liverpool/Inglaterra)

2015: Anthony Martial (Manchester United/Francia)

2016: Renato Sanches (Bayern Múnich/Portugal)

2017: Kylian Mbappé (PSG/Francia)

2018: Mattihjs de Ligt (Ajax/Países Bajos)

2019: Joao Félix (Atlético de Madrid/Portugal)

2020: Erling Haaland (Borussia Dortmund/Noruega)

2021: Pedri González (Barcelona/España)

2022: Gavi (Barcelona/España)

2023: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

2024: Lamine Yamal (Barcelona/España)

2025: Désiré Doué (PSG/Francia)