Digimon Alysion, de Bandai Card Games

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Digimon Alysion, el nuevo juego gratuito para móviles basado en Digimon Card Game, ya está disponible en 183 países y regiones. Bandai Card Games lanzó el título en iOS mediante App Store y en Android a través de Google Play, con batallas en tiempo real, una historia original y recompensas para celebrar sus más de 450.000 registros anticipados. El estreno también generó críticas y bromas por el doblaje en inglés, especialmente por los acentos y la falta de sincronización de algunas voces.

Lanzamiento global y recompensas

Digimon Alysion utiliza un modelo free-to-play: la descarga y el acceso inicial son gratuitos, mientras que su estructura gira alrededor de la obtención de cartas y la construcción de mazos. Su disponibilidad en 183 países y regiones amplía el alcance de una campaña de registro que anteriormente había sido habilitada en 49 mercados.

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La cifra de 450.000 registros anticipados activó una serie de premios para todos los jugadores. El paquete incluye boletos que pueden canjearse por cartas exclusivas del videojuego, sobres y una carta de rareza secreta. Bandai Card Games indicó que habrá más recompensas, aunque el anuncio inicial no detalla cuáles serán ni cuándo se distribuirán.

El lanzamiento busca trasladar las reglas de Digimon Card Game a teléfonos y tabletas, con partidas contra usuarios de diferentes regiones. Los jugadores pueden competir en clasificaciones globales, enfrentarse con amigos o practicar contra personajes controlados por el juego.

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Cartas, historia y crianza de Digimon

La propuesta incluye una campaña original con personajes nuevos y la posibilidad de encontrar criaturas inéditas. La historia también funciona como introducción a las reglas: los tutoriales explican la distribución de las cartas, sus usos y los fundamentos de cada enfrentamiento. El objetivo es reducir la barrera de entrada para quienes nunca jugaron un título de cartas coleccionables.

Cada usuario puede abrir un sobre gratuito por día y utilizar las cartas obtenidas para preparar mazos según distintas estrategias. El catálogo mezcla diseños procedentes del juego físico con piezas creadas para Digimon Alysion. Hay cartas brillantes, ilustraciones alternativas y versiones alternativas prémium con animaciones.

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Las partidas competitivas se disputan en tiempo real contra jugadores de otras partes del mundo y permiten avanzar en una clasificación. Quienes prefieran aprender sin entrar directamente al modo competitivo pueden disputar encuentros de práctica con amigos o personajes de la historia.

El sistema de crianza recupera otra mecánica identificada con Digimon. Las criaturas pueden evolucionar hasta alcanzar el nivel Mega, mientras que la Digidex registra los ejemplares descubiertos. El listado disponible incluye más de 100 entradas para completar.

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Digimon Alysion (Captura de tráiler oficial)

Las críticas al doblaje en inglés

La conversación alrededor del estreno quedó marcada por las voces en inglés. Usuarios de redes sociales publicaron fragmentos en los que cuestionaron la interpretación, los acentos y la sincronización con los movimientos de los personajes. Otros jugadores encontraron simpático el resultado, por lo que la recepción quedó dividida entre las críticas y las bromas.

La cuenta TidyWire planteó en X la posibilidad de que parte del elenco japonés también hubiera grabado las líneas inglesas. Esa teoría surgió por la pronunciación que puede escucharse en varios fragmentos, pero no fue confirmada oficialmente por Bandai Card Games. Las publicaciones también señalaron que algunas frases continúan después de que los personajes dejan de mover la boca.

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La situación fue comparada por algunos usuarios con el doblaje inglés de Xenoblade Chronicles 2 para Nintendo Switch, que también recibió críticas por su dirección de voces. En el caso de Digimon Alysion, el debate sumó preguntas sobre las decisiones de producción y sobre la ausencia de una opción para cambiar el audio.

Otro video difundido en Bluesky muestra a Renamon, interpretada por Miyuki Sawashiro. La actriz japonesa también trabajó como Daki en Kimetsu no Yaiba, Katalina en Granblue Fantasy: Relink y Sinon en Sword Art Online. Su participación alimentó las sospechas sobre el uso del reparto japonés para las líneas en inglés, aunque las fuentes disponibles no incluyen una explicación oficial. Los usuarios que publicaron los fragmentos afirman que la versión actual tampoco permite seleccionar las voces japonesas.

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