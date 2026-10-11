El audio de la furia de Isack Hadjar por no poder superar a Colapinto en Singapur: “Es un dolor...”

El piloto francés manifestó su frustración en un intercambio con su ingeniero al intentar superar al argentino

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Isack Hadjar explotó por radio durante su intento de adelantar a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur, una batalla que se produjo cuando el argentino defendía la 12ª posición con su Alpine A526. El francés quedó atrapado detrás del monoplaza del pilarense durante varias vueltas y trasladó su frustración al equipo mientras buscaba una zona de la pista que le permitiera atacar.

La irritación de Hadjar nació de una situación puntual: necesitaba encontrar una diferencia de velocidad para superar al Alpine, pero no lograba acercarse lo suficiente. El francés consultó a su ingeniero: “¿Cuánta potencia puedo sacar?”, y también preguntó si podía hacerlo en la curva siete. Su interlocutor respondió: “Sí, puedes pisar a fondo en toda la recta aquí, o bien en la trece, la catorce y de la catorce a la dieciséis”.

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La comunicación continuó con una nueva pregunta del francés. “¿Cuál es la mejor trazada para eso?”, consultó Hadjar. Su ingeniero le contestó: “Trazada ocho”. El Alpine de Colapinto se mantenía delante pese a las dificultades que el argentino había tenido a lo largo del fin de semana con el funcionamiento de su auto.

Isack Hadjar manifestó su enojo mientras intentaba superar a Franco Colapinto (REUTERS/Edgar Su)

La tensión aumentó cuando Hadjar advirtió que la maniobra no resultaba sencilla. “Madre mía. Sí, por el interior. Necesito un respiro. Madre mía”, manifestó el piloto francés mientras continuaba detrás de Colapinto. Su ingeniero brindó una respuesta breve: “Contrólalo en este tramo”. El corredor de Red Bull Racing mantuvo sus intentos durante varias vueltas, pero el argentino sostuvo su posición en pista.

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El enojo de Hadjar terminó de quedar expuesto después de esa secuencia. El francés descargó su malestar ante el equipo con una frase dirigida a la defensa de Colapinto: “Sabía que este tipo iba a ser un dolor en el culo”.

Colapinto había largado desde el 15º puesto y avanzó en las primeras vueltas tras superar a Gabriel Bortoleto y a Arvid Lindblad. El piloto de 23 años también había informado problemas reiterados con el despliegue de energía, un inconveniente que ya había provocado su retiro en la carrera Sprint debido a una falla de batería. Aunque consiguió acercarse a Carlos Sainz, gracias a un ritmo sostenido, el problema mecánico volvió a condicionar su rendimiento y finalmente obligó a detener el auto.

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El argentino tuvo que abandonar el Gran Premio de Singapur por una falla técnica en su monoplaza (REUTERS/Ng Han Guan)

La pérdida de potencia quedó reflejada en otra comunicación por radio, cuando Colapinto comparó su ritmo con el de George Russell. “¿Por qué soy tan lento? ¿Viste el despliegue de Russell en la recta? Me sacó siete décimas", expresó el argentino. Su ingeniero de pista, Stuart Barlow, contestó: “Sí, copiado, amigo. Estamos viendo qué podemos hacer para ayudar”. La escudería informó luego que el abandono se debió a un posible problema en la transmisión y señaló que revisaría el monoplaza para determinar el origen de la falla.

El argentino explicó la situación a ESPN: “Tuve un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera”. Pierre Gasly terminó 11º y Alpine completó tres carreras consecutivas sin sumar en el Campeonato de Constructores, un resultado que lo alejó de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto. Colapinto anticipó que espera la gira americana, que comenzará en Austin entre el 23 y el 25 de octubre, con la carrera principal prevista para el domingo a las 17.00, hora argentina.

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