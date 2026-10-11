“¿Qué está pasando?”: la desolación de Franco Colapinto por la radio de Alpine al abandonar en Singapur por una falla

El fastidio de Colapinto por los problemas con la energía

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Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Singapur por una falla en su Alpine. El argentino sufrió un problema en la transmisión y la escudería francesa se quedó sin puntos por tercera carrera consecutiva, ya que Pierre Gasly terminó 11°. El joven de 23 años expresó su frustración por la radio del equipo y reflejó el desconcierto por la racha negativa que arrastra en la Fórmula 1.

Más allá de que Colapinto se destacó con una buena largada —adelantó a Gabriel Bortoleto, de Audi, y superó en pista a Arvid Lindblad, de Racing Bulls—, informó en reiteradas oportunidades problemas con el despliegue de energía, una dificultad que ya le había provocado un abandono en la carrera Sprint por la falla de la batería.

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“¿Por qué soy tan lento? ¿Viste el despliegue de Russell en la recta? Me sacó siete décimas", comentó por la radio del equipo con Stuart Barlow. “Sí, copiado, amigo. Estamos viendo qué podemos hacer para ayudar”, respondió su ingeniero de pista. Pese a las instrucciones que le dieron, el argentino siguió molesto con el funcionamiento, aunque pudo recortar la diferencia con Carlos Sainz (Williams) con un ritmo sólido.

El argentino indicó el problema del Alpine y tuvo que abandonar en Singapur

El abandono definitivo se consumó en la vuelta 31, cuando el monoplaza A526 se paró en una vía de escape después de que el argentino no pudiera girar el volante ni dar marcha atrás. “Algo está roto...”, señaló Colapinto mientras luchaba por regresar a la pista. “Sí, sí, copiado. Vemos algo. Si podés seguir, intentémoslo. Si no podés dar la vuelta, ve hacia adelante”, indicó su ingeniero, con la expectativa de regresar a la competición. “No, no Stu... no puedo. No puedo meter la marcha atrás”, agregó el pilarense.

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Ante la imposibilidad de retomar la carrera, Barlow le dio indicaciones para que retirara el monoplaza a un lugar seguro: “Ve atrás de la barrera, ve atrás de la barrera, por favor. Debemos retirarlo. Ve atrás de la barrera”. Frustrado por una nueva carrera en la que terminó fuera de los puntos, Colapinto insultó por la radio y soltó un “¿qué está pasando?”. El ingeniero intentó calmarlo desde el box al decirle que “no estamos teniendo suerte”.

*El momento del abandono de Colapinto en Marina Bay

Alpine comunicó que Colapinto se retiró por “un posible problema en la transmisión” y aclaró que debía esperar el regreso del monoplaza para investigar el origen de la falla. El piloto explicó la situación ante ESPN: “Un problema de transmisión. No iba para atrás el auto. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue definitivamente el peor triplete de mi carrera”.

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Más tarde, en el comunicado oficial que brinda Alpine después de la carrera, el argentino profundizó en la falla técnica del monoplaza. “Fue frustrante no poder terminar la carrera otra vez hoy debido a lo que parece haber sido un problema en la transmisión del auto. Pero así son las carreras a veces, y la confiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes este año; sé que el equipo analizará la causa y buscará implementar soluciones”, explicó Colapinto.

En esta misma línea, sintetizó: “Hice una buena salida y adelanté a un par de autos; después de eso, solo seguíamos al auto de adelante, ya que es difícil adelantar aquí. Justo cuando estábamos pensando en una parada y en nuestro siguiente movimiento, sentí un problema y quedó claro que teníamos que detener el auto. En general, han sido unos fines de semana difíciles y nos hemos ido sin ningún punto. Sabemos que hemos perdido terreno en el campeonato, y eso nos complica el trabajo, pero con el ritmo que tiene el auto, seguimos con la esperanza de poder competir y luchar por puntos en las carreras restantes”.

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A pesar de la frustración por ceder terreno en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores contra Racing Bulls, Colapinto se mostró optimista de cara a las siguientes citas: “La próxima serie de tres carreras consecutivas es la parte del año que más espero, ya que corremos en las Américas, más cerca de casa, y realmente puedo sentir la energía de los aficionados. Seguiremos esforzándonos y no renunciaremos a nuestro objetivo como equipo”.

El abandono se sumó al ocurrido en Azerbaiyán, donde Colapinto y Pierre Gasly quedaron fuera de carrera tras chocar entre sí. Hasta su retiro en Marina Bay, el argentino había sostenido un ritmo que lo mantenía cerca de la zona de puntos en el circuito nocturno que alberga el Gran Premio de Singapur desde 2008. El francés terminó 11º después de perder posiciones en la largada y de ser superado por Isack Hadjar cerca del final.

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La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de iniciar su gira por América. El Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, abrirá la serie de competencias entre el 23 y el 25 de octubre, con la carrera principal programada para el domingo a las 17:00, hora argentina.