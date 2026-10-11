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La sentencia del jefe de Alpine tras el abandono de Colapinto y la actuación de Pierre Gasly en el GP de Singapur de Fórmula 1

Steve Nielsen analizó los inconvenientes que tuvo el A526 del argentino, que desertó al igual que la carrera Sprint, y el final del francés fuera de los puntos

Steve Nielsen reconoció los inconvenientes de fiabilidad en el auto de Colapinto (REUTERS/Suzanne Plunkett)
Steve Nielsen reconoció los inconvenientes de fiabilidad en el auto de Colapinto (REUTERS/Suzanne Plunkett)
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Luego del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el que abandonó Franco Colapinto por fallas en la transmisión de su Alpine A526, el jefe del equipo francés, Steve Nielsen analizó lo ocurrido en el Circuito Callejero de Marina Bay.

“La carrera de hoy en Singapur, y la serie de tres carreras consecutivas en su conjunto, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo; lamentablemente nos vamos sin sumar puntos, lo que naturalmente complica nuestra situación en el campeonato”, comenzó el team-manager en el comunicado difundido por la escudería de Enstone.

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La clasificación de puntos no ofrece un panorama alentador, pero lo que nos hace sentir optimistas —tanto al equipo como a mí— es que hemos demostrado un buen ritmo y que el coche funciona bien, por lo general, en la mayoría de los circuitos. Por ello, creo que podemos afrontar las próximas carreras con una actitud positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, ojalá, empezar a recortar distancias con nuestros rivales, que sigue siendo nuestro objetivo para el resto de la temporada”, añadió.

*El abandono de Colapinto

“No solo debemos seguir mejorando el rendimiento del coche para ambos pilotos —algo que haremos gracias a las nuevas piezas que tenemos en preparación—, sino que también necesitamos entender qué provocó que nos detuviéramos dos veces en pista este fin de semana”, reconoció.

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En este fin de semana el monoposto de Colapinto tuvo fallas que lo obligaron a desertar tanto en la carrera Sprint como en la principal disputada este domingo. El sábado el piloto argentino de 23 años penó por fallas en la energía del motor eléctrico. Hoy tuvo inconvenientes con la transmisión.

Al respecto, Nielsen admitió que “la fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes esta temporada, y es importante que recuperemos esa solidez para garantizar que ambos coches estén en la pelea y compitiendo por los puntos”.

*El testimonio de Colapinto

Colapinto también se expresó en el parte de prensa de su escudería y sobre los inconvenientes en su monoplaza sostuvo que “fue frustrante no terminar la carrera hoy, una vez más, debido a un posible problema en la transmisión del coche. Pero así son las carreras a veces; la fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes este año y sé que el equipo analizará la causa y buscará soluciones”.

Como indicó Nielsen, fueron tres fechas en las que Alpine no pudo cosechar unidades y perdió terreno con Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. El equipo satélite de Red Bull llegó a

La carrera fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull. El cuádruple campeón mundial repitió su triunfo del sábado en la competencia Sprint. El podio lo completaron Charles Leclerc con Ferrari y Kimi Antonelli con Mercedes, que sigue afirmado en la punta del campeonato.

La temporada continuará en dos semanas y de Asia el gran circo viajará hasta Norteamérica para disputar el Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

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