6 frases de Leonardo Ponzio tras la victoria de River Plate: el juvenil que elogió y la deuda pendiente del equipo

Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa tras el partido entre River y Estudiantes (FOTOBAIRES)

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River Plate se impuso 1-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto con gol de Marcos Acuña por la fecha 12 del Torneo Clausura. El Millonario arribó al duelo en el Estadio Monumental con la obligación de ganar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación a los playoffs de la Zona B. Una vez finalizado el encuentro, Leonardo Ponzio habló en conferencia de prensa sobre el rendimiento de su equipo tras 21 días sin partidos oficiales y la necesidad de conseguir resultados para acomodarse en las tablas.

El director técnico de la Banda destacó la importancia de la valla invicta de Santiago Beltrán, que es la primera en sus cuatro partidos en el cargo, y ponderó el nivel de Lautaro Pereyra, una de las figuras de la cancha ante el León del Imperio: “Lo de Lautaro da alegría porque es un jugador del club, viene con un proceso de adaptación al club y se ganó estos minutos solo. Fue protagonista en un equipo que tiene grandes jugadores”.

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Más adelante, Ponzio analizó lo que dejó el triunfo en Núñez y señaló cuál fue la deuda pendiente en el trámite del encuentro: “Todo lo que tratamos de hacer lo ejecutamos. Tuvimos unos primeros minutos donde nos impusimos. Noté un River con el protagonismo de siempre, que trató de circular la pelota rápido, que generó situaciones en el primer tiempo y eso siempre vamos a buscar. Me hubiera gustado ser más punzante o concretar las situaciones, pero lo que trabajamos en este parate se ejecutó. Lo que queríamos hacer, lo hicimos bien. Hay que seguir trabajando”.

En este sentido, profundizó en la falta de gol, a pesar de registrar varias ocasiones de peligro y hacer figura al arquero rival Lautaro Herrera: “No creo que hayamos retrocedido. Las situaciones estuvieron y, si están, no es preocupante. Lo más difícil en el fútbol es generar, y nosotros lo hacemos. Tenemos grandes delanteros y atacantes. Me quedo con que tenemos las situaciones. En algunos partidos las hacés, otros no. Generar da confianza. Tener situaciones da tranquilidad en un cierto punto”.

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“Tenemos cinco finales, las tomamos como son y, cuando se gana, se corrige mejor. Nuestro objetivo son los próximos cinco partidos, que nos darán una mirada hacia más adelante. Eso te da una consecuencia de que podés entrar a playoffs”, aseguró Leonardo Ponzio.

*El resumen del partido

Luego de 21 días sin actividad oficial (derrota por 2-1 contra Huracán), River afrontará un cargado mes de octubre en el que está obligado a ganar la mayoría de los partidos, ya que está fuera de los puestos de playoffs en la zona B y lejos de la zona de clasificación a la Copa Libertadores en la Tabla Anual. En este contexto, viajará a Junín el próximo miércoles para enfrentarse a Sarmiento desde las 19:00.

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El entrenador se refirió a ese duelo con el Verde, que es un contendiente directo para meterse en la próxima fase: “Es un rival importante, que lo está haciendo bien. Y que nos hará lo que nos vienen haciendo los últimos equipos. Hay que estar preparados. Hay que hacer una buena recuperación. Los soldados que recuperamos ya sumaron minutos y estarán más frescos”.

Por último, fue consultado por la cuestión de los arbitrajes en el tramo final del año y Ponzio eligió desmarcarse de ese tema: “Quiero estar exento de todo lo que se pueda generar para realmente meterme en lo futbolístico, que es donde me van a culpar o juzgar. Pongo mis energías ahí. Este club tiene historia, muchos años de existencia y eso avala todo para demostrar lo que somos como club y equipo. Nos vamos a defender haciendo las cosas bien nosotros. No hay otra cosa que jugar 11 vs. 11, ahí se ve todo”.

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El domingo 18 de octubre jugará nuevamente de visitante: chocará contra Belgrano de Córdoba, su verdugo en la final del Apertura, a partir de las 20:15. El Millonario cerrará la primera fase del Clausura contra Racing de local, Boca Juniors en La Bombonera y Aldosivi en Mar del Plata.