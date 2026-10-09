Deportes

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

El piloto argentino probó variantes con tanque lleno y quedó lejos de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, que terminó 9° en el circuito de Marina Bay. George Russell fue el más veloz

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LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 9 de octubre

Clasificación Sprint: 09.30 (Argentina) / 20.30 (Singapur)

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)

Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)

Domingo 11 de octubre

Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV

09:41 hsHoy

George Russell voló en la única práctica en Marina Bay: Franco Colapinto culminó 19°:

George Russell marcó el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, con un registro de 1m32s274 sobre neumáticos blandos. Charles Leclerc quedó segundo, a 0s198, mientras que Lando Norris completó los tres primeros puestos, a 0s273 del piloto de Mercedes.

Franco Colapinto terminó en el 19° lugar con Alpine, tras completar su mejor vuelta en 1m34s983 con neumáticos medios. El argentino había llegado a ubicarse 15° en su primera tanda, aunque luego enfocó parte del trabajo en ritmo de carrera y no utilizó el compuesto blando. El argentino quedó a 0.945 de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 9°.

Las condiciones en Marina Bay volvieron a plantear una exigencia alta para los pilotos, con 32 °C de temperatura ambiente, 52 °C sobre el asfalto y 62% de humedad. La sesión comenzó con la mayoría de la grilla sobre neumáticos duros, una elección que retrasó la aparición de referencias más representativas.

La actividad tuvo una interrupción virtual a 20 minutos del final, cuando Nico Hülkenberg se detuvo a la salida de los boxes por un aparente problema de transmisión. El incidente condicionó parte de los ensayos finales, que estuvieron centrados en vueltas rápidas de cara a la clasificación sprint.

Clasificación FP1 Singapur
09:31 hsHoy

Terminó la única práctica libre en Singapur. George Russell lideró con 1:32.274, seguido por Charles Leclerc y Lando Norris.

09:30 hsHoy

Charles Leclerc, cerca del final, se sube al segundo lugar, con 1:32.472.

09:30 hsHoy

Kimi Antonelli se fue de pista, lo que provoca una bandera amarilla.

09:27 hsHoy

Lando Norris se trepa al segundo lugar, con 1:32.547, a 0.273 de Russell.

09:26 hsHoy

George Russell recupera el liderazgo, con 1:32.274.

09:25 hsHoy

Pierre Gasly marca un buen tiempo y con 1:34.038 se pone octavo, a 1.217 del líder.

09:24 hsHoy

Oscar Piastri sube al segundo lugar, a sólo 0.017 de Lewis Hamilton.

09:23 hsHoy

Lewis Hamilton baja el cronómetro a 1:32.821, 0.043 más rápido que George Russell.

09:22 hsHoy

Oscar Piastri se pone segundo, con 1:32.898.

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