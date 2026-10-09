Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1
Viernes 9 de octubre
Clasificación Sprint: 09.30 (Argentina) / 20.30 (Singapur)
Sábado 10 de octubre
Carrera Sprint: 06.00 (Argentina) / 17.30 (Singapur)
Clasificación: 10.00 (Argentina) / 21.00 (Singapur)
Domingo 11 de octubre
Carrera a 62 vueltas: 09.00 (Argentina) / 20.00 (Singapur)
TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV
George Russell voló en la única práctica en Marina Bay: Franco Colapinto culminó 19°:
George Russell marcó el mejor tiempo en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur, con un registro de 1m32s274 sobre neumáticos blandos. Charles Leclerc quedó segundo, a 0s198, mientras que Lando Norris completó los tres primeros puestos, a 0s273 del piloto de Mercedes.
Franco Colapinto terminó en el 19° lugar con Alpine, tras completar su mejor vuelta en 1m34s983 con neumáticos medios. El argentino había llegado a ubicarse 15° en su primera tanda, aunque luego enfocó parte del trabajo en ritmo de carrera y no utilizó el compuesto blando. El argentino quedó a 0.945 de su compañero Pierre Gasly, que se ubicó 9°.
Las condiciones en Marina Bay volvieron a plantear una exigencia alta para los pilotos, con 32 °C de temperatura ambiente, 52 °C sobre el asfalto y 62% de humedad. La sesión comenzó con la mayoría de la grilla sobre neumáticos duros, una elección que retrasó la aparición de referencias más representativas.
La actividad tuvo una interrupción virtual a 20 minutos del final, cuando Nico Hülkenberg se detuvo a la salida de los boxes por un aparente problema de transmisión. El incidente condicionó parte de los ensayos finales, que estuvieron centrados en vueltas rápidas de cara a la clasificación sprint.
Terminó la única práctica libre en Singapur. George Russell lideró con 1:32.274, seguido por Charles Leclerc y Lando Norris.
Charles Leclerc, cerca del final, se sube al segundo lugar, con 1:32.472.
Kimi Antonelli se fue de pista, lo que provoca una bandera amarilla.
Lando Norris se trepa al segundo lugar, con 1:32.547, a 0.273 de Russell.
George Russell recupera el liderazgo, con 1:32.274.
Pierre Gasly marca un buen tiempo y con 1:34.038 se pone octavo, a 1.217 del líder.
Oscar Piastri sube al segundo lugar, a sólo 0.017 de Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton baja el cronómetro a 1:32.821, 0.043 más rápido que George Russell.
Oscar Piastri se pone segundo, con 1:32.898.