Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

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Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro” El futbolista de la selección argentina se refirió a cuestiones personales, de pareja y con proyección a futuro

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor A los 19 años, la marplatense Camila Ochoa, quien viene de disputar el Mundial Sub 20, fue citada para los amistosos ante Brasil. La historia de sacrificio y vértigo que la llevó a la élite: “Fue todo una locura”

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante” El delantero Facundo Trigueros asomó como promesa del Xeneize, pasó por Chacarita y, luego de un parate de cuatro años, la pelota lo rescató y edificó una trayectoria en el Ascenso, que se estiró dos años y medio por la influencia de Maradona. Hoy es asesor de futbolistas, con su experiencia como herramienta

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo Un sitio especializado en cotizaciones publicó el listado. Quién es el jugador nacional que más creció su cotización