Otra insólita falla en los coches de Fórmula 1 perjudicó a varios pilotos y estalló el escándalo tras la qualy en Singapur

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La Federación Internacional del Automóvil (FIA) intentó dar la vuelta rápidamente tras el escandaloso problema de software que complicó la carrera en Malasia el fin de semana pasado, pero las primeras horas del Gran Premio de Singapur volvieron a poner al máximo organismo bajo la lupa del escándalo en la Fórmula 1 durante la clasificación para la Sprint de este evento.

El inicio de la SQ2 se demoró por casi 20 minutos en medio de un clima de confusión que indicaba un problema en el cronometraje de la SQ1 que vio quedar eliminados a Carlos Sainz de Williams (22°), Valtteri Bottas de Cadillac (21°), Sergio Checo Pérez de Cadillac (20°), Alex Albon de Williams (19°), Lance Stroll de Aston Martin (18°) y Arvid Lindblad de Racing Bulls (17°). El argentino Franco Colapinto avanzó con lo justo a la siguiente tanda con su Alpine, tras aventajar por apenas 0.088 el tiempo de Lindblad y quedar 16°.

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Luego de la clasificación, que consagró a Max Verstappen como poleman, la FIA emitió un comunicado reconociendo que un error “humano” afectó a los corredores durante la tanda inicial de la qualy para la Sprint: “Durante el primer periodo de la clasificación sprint, se produjo un error humano en el control de carrera, ajeno al problema de sincronización que también se presentó en la primera sesión de clasificación (SQ1). Este problema provocó que el modo de adelantamiento no estuviera disponible tras la bandera roja durante la SQ1. Al comprobarse que el modo de adelantamiento seguía inactivo tras la reanudación, se activó durante 27 segundos antes de volver a desactivarse”, detallaron.

Al mismo tiempo reconocieron que “este desafortunado error humano afectó al rendimiento de algunos coches, en función de la sincronización de su vuelta y su posición en la misma” y aseguraron que no se repitió en SQ2 ni en SQ3.

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En este contexto, Carlos Sainz explotó por lo sucedido tras ubicarse último: “La mitad de los coches completaron sus vueltas con un motor medio segundo más rápido que los demás. Esta vez hubo otro problema de software con los coches, y nosotros fuimos los perjudicados”, señaló según replicó la cadena Sky Sports. “Por la razón que sea, la FIA –al igual que en Malasia– no decidió aplicar la equidad deportiva y se conformó con que la mitad de los coches en la clasificación tuvieran una potencia mayor que la otra mitad. Me resulta un poco confuso por qué este deporte sigue haciendo cosas diferentes dependiendo de quién quede eliminado en la Q1 o quién quede eliminado en la primera vuelta”, agregó el corredor español de 32 años.

La acción de la SQ1 se detuvo con bandera roja para limpiar la pista por un accidente de Checo Pérez (Foto: Reuters/Caroline Chia)

“Hemos sufrido otro problema de software que ha afectado a muchos coches. Ha sido momentáneo, pero he perdido potencia durante mi vuelta rápida, que ha quedado comprometida. Además de eso, hemos notado ciertos problemas de frenos en los Libres 1 y hemos tenido que hacer algunos cambios que no eran ideales. Vuelta mala en general, ya que también he bloqueado en la curva 8, así que una clasificación para olvidar. Es decepcionante, pero mañana tenemos otra oportunidad para ir a por ello”, fueron las palabras que difundieron en el sitio oficial del corredor español bajo el título “Un cúmulo de fallos aleja a Carlos Sainz de su potencial en la Sprint Qualifying de Singapur”.

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James Vowles, Jefe de Williams, también mostró su disconformidad con el hecho: “Una noche muy frustrante. Tras la bandera roja en la primera sesión de clasificación Sprint, hubo un problema con la activación del modo de adelantamiento, lo que sin duda afectó a nuestros tiempos por vuelta. Confiamos en que la FIA lo investigará a fondo. Sin este inconveniente, teníamos el potencial para clasificar ambos coches para la segunda parte de la clasificación Sprint”.

Alex Albon, el otro corredor de la escudería, coincidió con el análisis: “Tanto Carlos como yo estamos experimentando algunos problemas de manejo, agravados por los problemas de software en la SQ1″.

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Según el medio especializado Motorsport, “varios pilotos informaron de una pérdida de potencia inusual, consecuencia de la falta de asistencia eléctrica” y aseguraron que Williams exigió a la Dirección de Carrera “tras la primera sesión de clasificación (SQ1), que los 22 coches participaran en la segunda sesión (SQ2), comenzando así de cero”. La propuesta fue rechazada “por no estar seguros de tener la capacidad reglamentaria para hacerlo” y la segunda tanda inició con 16 pilotos tal cual estaba pautado.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, sostuvo una reunión de urgencia con equipos y pilotos afectados, según indicó este medio. En este contexto, Williams y Racing Bulls habrían descartado realizar una protesta, pero Aston Martin se mantiene expectante: “Aston Martin indicó que aún deseaba mantener abiertas todas las opciones, dependiendo de las medidas que tomara la FIA para rectificar. Aston Martin desea que la parrilla de salida para la carrera sprint del sábado por la mañana refleje una competencia justa e igualitaria”, aseguró el periodista Filip Cleeren. De todos modos, se entiende “que no habrá más cambios en el resultado de la clasificación sprint”. Incluso tampoco habrá sanción para Max Verstappen, el poleman que fue investigado por infringir las banderas amarillas durante la SQ1.

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Así quedó la grilla de salida de la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 (Foto: @F1)