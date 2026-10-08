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La FIA reveló la verdad sobre la falla en el software en el GP de Baréin de F1: el plan para las próximas carreras

La entidad rectora analizó los problemas que afectaron a los autos en el inicio de la carrera disputada en Malasia. Su respuesta a las críticas

En el inicio del Gran Premio de Baréin varias unidades de potencia tuvieron problemas en su software (REUTERS/Hasnoor Hussain)
En el inicio del Gran Premio de Baréin varias unidades de potencia tuvieron problemas en su software (REUTERS/Hasnoor Hussain)
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La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) completó la revisión técnica del incidente que interrumpió la salida del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 disputado en Malasia y confirmó que un error en la configuración del software bajo lluvia provocó una pérdida de potencia irreversible en varios monoplazas durante la vuelta de formación. El organismo también anunció medidas correctivas para las próximas citas del calendario.

El episodio ocurrió el domingo, cuando coches como el Mercedes de Lewis Hamilton y el Red Bull del poleman Max Verstappen comenzaron a perder respuesta del acelerador mientras rodaban detrás del coche de seguridad en el circuito de Sepang. A la lista de afectados se sumaron el Haas de Esteban Ocon y el Cadillac de Valtteri Bottas. La situación obligó a la Dirección de Carrera a suspender el procedimiento de salida con bandera roja.

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Según el comunicado de la FIA, el problema se originó cuando los autos circulaban a bajas revoluciones por minuto en sectores donde regía una restricción de potencia eléctrica de 250 kW. En esas condiciones, el sistema registró una caída de energía que los pilotos no pudieron revertir dentro de esos tramos del trazado, lo que generó el efecto de autos detenidos o a velocidades mínimas que se observó en televisión.

Las respuestas de la FIA ante la falla del software en las unidades de potencia en el GP de Baréin de F1 (@fia)
Las respuestas de la FIA ante la falla del software en las unidades de potencia en el GP de Baréin de F1 (@fia)

El fenómeno se amplificó por el llamado “efecto acordeón”, la sucesión de frenadas y aceleraciones que se produce detrás del coche de seguridad en condiciones de lluvia. La federación explicó que esa dinámica de velocidades atípicamente bajas activó un bucle en el software que no había sido anticipado en las fases previas de validación.

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La cronología publicada por la FIA detalla la secuencia de la intervención técnica. A las 15:45, el procedimiento de salida se suspendió tras dos vueltas de formación. Cinco minutos después, a las 15:50, el equipo técnico del organismo había identificado la causa y lanzó una configuración actualizada del software diseñada para resolver la falla.

A las 16:03, 18 minutos después de la interrupción, la FIA remitió a los equipos orientación técnica adicional sobre la implementación de las configuraciones revisadas. El proceso de integración concluyó a las 16:20, cuando todos los competidores quedaron listos para correr. La señal de diez minutos se emitió a las 16:22 y los autos salieron del pit lane a las 16:33, 48 minutos después del primer intento fallido.

La FIA aseguró que el paquete fue validado mediante ejercicios de simulación con equipos y fabricantes de unidades de potencia y que posteriormente se probó a escala real en las sesiones de Práctica Libre 1 de los grandes premios de Bélgica y Países Bajos.

El papelón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Baréin de F1 corrido en Malasia

“La revisión concluyó que algunos autos que rodaban a bajas revoluciones por minuto del motor en ciertos sectores del circuito donde se aplicó una reducción de potencia de 250 kW experimentaron una pérdida de potencia mayor a la prevista originalmente, la cual no se pudo recuperar en dichos sectores”, señaló el organismo en su declaración oficial.

La entidad rectora reconoció, no obstante, que las oportunidades para realizar pruebas de este tipo de software son limitadas y adelantó que trabajará junto a equipos y fabricantes de unidades de potencia para fortalecer los procesos de verificación, con evaluaciones independientes y retroalimentación que incluirá al proveedor de la unidad de control electrónico estandarizada.

La FIA anunció dos medidas concretas de cara al resto de la temporada. La configuración de potencia que regía en Sepang será reinstaurada para el Gran Premio de Singapur en caso de que se registren condiciones meteorológicas similares. Además, el organismo desplegará una actualización definitiva del software para condiciones de lluvia antes del Gran Premio de Estados Unidos, programado para el 25 de octubre.

El comunicado cerró con un agradecimiento a equipos, fabricantes de unidades de potencia y al personal técnico de la FIA por la rapidez de respuesta durante la interrupción, que permitió que la carrera se disputara con normalidad una vez resuelto el inconveniente.

El COMUNICADO COMPLETO DE LA FIA:

“La FIA ha completado una revisión exhaustiva de las circunstancias que hicieron necesaria la entrega de una actualización en la configuración del software de la unidad de potencia antes del inicio de la carrera del Gran Premio de Baréin en Malasia.

La revisión se enfocó en las siguientes áreas clave:

La causa precisa de la pérdida de potencia experimentada por varios autos durante la vuelta de formación.

Medidas que se pueden introducir para mitigar que se repitan los mismos problemas.

La gestión futura de los ajustes de la unidad de potencia en condiciones de lluvia (restricciones de límite de energía).

Aprendizajes obtenidos de los datos individuales de cada equipo y fabricante de unidades de potencia.

La revisión concluyó que algunos autos que rodaban a bajas revoluciones por minuto (RPM) del motor en ciertos sectores del circuito donde se aplicó una reducción de potencia de 250 kW experimentaron una pérdida de potencia mayor a la prevista originalmente, la cual no se pudo recuperar en dichos sectores.

Como resultado, la configuración establecida para el evento de Sepang será reinstaurada para el Gran Premio de Singapur en caso de que se esperen condiciones meteorológicas similares. Adicionalmente, se lanzará una actualización posterior al software para lluvia de cara al Gran Premio de Estados Unidos el próximo 25 de octubre.

La revisión también recomendó la implementación de medidas para las pruebas del software, reconociendo que las oportunidades para realizar ensayos son limitadas, con el fin de hacerlo lo más robusto posible. La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia (PUM), continuará fortaleciendo las capacidades de prueba y verificación del software de los motores, mejorando el proceso de validación general mediante evaluaciones independientes y retroalimentación colaborativa, incluyendo aportaciones del proveedor de la unidad de control electrónico (ECU) estandarizada.

A la FIA le gustaría responder a los comentarios que sugieren que el software no había sido probado antes de su implementación. Antes de su aplicación, los equipos y los fabricantes de unidades de potencia realizaron ejercicios de simulación para validar el paquete de software, el cual posteriormente se probó a escala real durante las sesiones de Práctica Libre 1 tanto en el Gran Premio de Bélgica como en el Gran Premio de los Países Bajos.

El domingo, la secuencia de instalación e integración del software fue la siguiente:

15:45: El procedimiento de inicio de carrera se suspendió tras dos vueltas de formación, luego de que varios autos experimentaran problemas de pérdida de potencia.

15:50: Apenas cinco minutos después de la suspensión, el equipo técnico de la FIA identificó la causa del problema y lanzó una configuración actualizada del software de la unidad de potencia diseñada para solucionar la falla.

16:03: Dieciocho minutos después de la suspensión, la FIA proporcionó a los equipos más orientación técnica y aclaraciones en respuesta a la implementación, instalación y operación de las configuraciones revisadas del software.

16:20: Los equipos y los fabricantes de unidades de potencia completaron el proceso de integración, estando todos los competidores listos para iniciar la carrera aproximadamente 20 minutos después.

16:22: Se emitió la señal de 10 minutos para el inicio de la carrera.

16:33: Los autos salieron del carril de pits para el procedimiento de inicio de carrera.

La FIA desea reconocer y agradecer a todas las partes interesadas entre los equipos, los fabricantes de unidades de potencia y el equipo técnico de la FIA por su diligencia y capacidad de respuesta durante la interrupción. Sus esfuerzos colectivos permitieron identificar, abordar y resolver el problema, haciendo posible que la carrera se desarrollara de manera segura".

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