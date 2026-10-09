La furia del jefe de Mercedes cuando le preguntaron si favorecía a Kimi Antonelli ante Russell: “Son unos descerebrados”

Toto Wolff explotó contra las especulaciones de que Antonelli es favorecido en Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Toto Wolff, director de Mercedes, explotó en la conferencia oficial de la FIA al ser consultado sobre las acusaciones de que el equipo favorece a Andrea Kimi Antonelli sobre George Russell. El italiano lidera la tabla de posiciones de la Fórmula 1 con una ventaja de 84 puntos sobre su compañero británico, que abandonó en tres oportunidades en la temporada por problemas técnicos.

Las especulaciones surgieron después del abandono de Russell en Malasia —se sumó a Canadá y Bélgica— por un fallo de motor. El problema obligó al británico a cambiar antes de lo previsto su unidad de potencia y le acarreó una penalización que lo relegará al fondo de la parrilla de salida del Gran Premio de Singapur, donde quedó 2° en la clasificación para la Sprint. En la rueda de prensa, el presentador oficial le preguntó a Toto Wolff sobre la situación: “Ha habido cierta especulación en los medios sobre algunas de las decisiones que se han tomado entre sus dos pilotos este año. ¿Qué les diría a esas personas que sienten que el equipo ha favorecido a Kimi en ocasiones?”.

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El dirigente austriaco expresó su malestar y respondió sin matices. “Son unos descerebrados, quienquiera que piense eso. Quiero decir, es completamente absurdo. Ya lo hemos visto antes con los fans de Lewis. Literalmente, no sé qué está pasando. ¿Creen que tengo un botón que dice ‘George, fallo de motor ahora’?”, comentó el máximo responsable de Mercedes.

Toto Wolff detalló cómo es la gestión de los pilotos en Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)

Wolff cuestionó la idea de que Mercedes pudiera perjudicar deliberadamente a uno de sus competidores mientras disputa el campeonato de constructores. “¿Creen que estoy perjudicando a un piloto sobre otro cuando estamos luchando por un Campeonato de Constructores, cuando siempre hemos tenido la mentalidad de proporcionar a todos el mismo material?”, argumentó.

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El responsable de Mercedes vinculó las acusaciones con la dinámica de las plataformas digitales: “Pero supongo que así es como funcionan las redes sociales hoy en día. La gente se esconde detrás de sus pantallas y luego arremete. Hay mucha polarización, y a veces leo lo que escribe la gente. Me parece divertidísimo. Esta gente realmente contribuye a mi propio entretenimiento cuando insultan al equipo o a mí. Soy Satanás, me han dicho. Así que, sí, en general es gracioso”.

En medio de su argumentación, Wolff manifestó que no encuentra fundamento en quienes sostienen esas versiones. “Realmente, no entiendo ni respeto a la gente que inventa estas cosas. En lugar de ver la Fórmula 1, deberían ver a los Teletubbies o, no sé, a Mickey Mouse”, aseguró.

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Kimi Antonelli llegó a la Fórmula 1 como un protegido de Toto Wolff y, a sus 19 años, está en posición de salir campeón (REUTERS/Jakub Porzycki)

“¿Hasta qué punto has estado atento como jefe de equipo a la psicología de George en ese sentido?”, le preguntaron a Toto Wolff en la continuidad de la rueda de prensa. El austriaco relató la forma en la que gestiona su dupla: “Siempre he intentado, desde que llegué a la Fórmula 1, incluso en mi época en Williams, ser lo más equilibrado y transparente posible con los pilotos”.

Wolff recordó una conversación con Alain Prost en la parrilla de salida de una carrera, cuando todavía era un recién llegado a la categoría. “Ya he contado esta historia antes. Recuerdo ser un completo novato y encontrarme con Alain Prost en la parrilla de salida de una carrera, y le dije: ‘Solo por curiosidad, ¿por qué salió tan mal entre tú y Senna?’. Y él dijo: ‘Porque nunca supimos de qué se trataba el equipo. Sentías que eras el favorito del momento, y luego dos meses después pensabas que la política estaba en tu contra. Hubo diferentes situaciones en las que tenías la sensación de que realmente no te querían’”.

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La experiencia de Prost con Ayrton Senna influyó en el criterio con el que Wolff condujo la convivencia entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Mercedes, quienes protagonizaron varios accidentes entre sí durante la pelea por el título en 2016. “Así que me tomé como un desafío mantener siempre el equilibrio. Y no fue fácil con Lewis y Nico en aquel entonces. Y por eso la gente puede pensar lo que quiera, pero la integridad en ese sentido es algo importante para mí, y los pilotos lo saben”.

George Russell está en su quinta temporada con Mercedes en la Fórmula 1 (REUTERS/Marco Bello)

“Hemos tenido a Kimi desde que tenía 11 años. Es una parte integral del equipo. Es muy bonito verlo crecer, estar ahora en una posición en la que está luchando por un campeonato a una edad tan temprana, el talento que tiene. Y luego, por otro lado, George, que ha estado con nosotros desde que tenía 17 años, alguien por quien siento mucha emoción y compasión. Somos muy cercanos. Pasamos tiempo con Carmen y Susie fuera de la pista juntos. Si la gente viera que viajamos juntos, que tomamos café en la misma cafetería, que vamos al gimnasio, por eso es bastante molesto que algunos lunáticos que no entienden realmente cómo funcionan las relaciones se inventen este tipo de acusaciones. Así que no le presto atención a esto. Lo más importante es que George sabe cómo es el equipo y Kimi lo sabe, y siempre intentaremos darles las mismas oportunidades”, agregó Toto.

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La distancia de 84 puntos entre Antonelli y Russell llevó a que se planteara si el equipo podía concentrar sus recursos en el líder del campeonato. Wolff afirmó que su forma de gestionar a los pilotos se basa en la transparencia y el equilibrio. Aunque admitió que Antonelli tiene una situación más favorable para conquistar el título desde el punto de vista matemático, Wolff reiteró que Mercedes mantendrá el mismo trato para Russell.

“Aunque ahora sea más realista que Kimi gane un campeonato desde un punto de vista puramente matemático, seguiríamos dándole a George las mismas oportunidades. Y eso es importante; esa es la filosofía y la integridad con la que el equipo ha operado desde 2013, desde que llegué. Y vamos a mantenernos fieles a eso. Y luego la gente puede pensar lo que quiera”, completó Wolff.

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Kimi Antonelli lidera la tabla con 320 puntos, en un año en el que ya cosechó ocho victorias y cinco podios. Russell, por su parte, suma 236 unidades al ganar en tres oportunidades.