Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur de Fórmula 1

Otro golpe inesperado para George Russell: por qué largará último en el GP de Singapur (REUTERS/Annice Lyn/Pool)

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George Russell saldrá desde el fondo de la grilla en el Gran Premio de Singapur, la 17ma. fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Mercedes confirmó el cambio de motor en el auto del piloto británico luego del abandono que sufrió en el Gran Premio de Malasia, y la medida implica una penalización porque superó el límite de unidades de potencia permitidas para esta temporada.

El problema se originó en el Circuito Internacional de Sepang, donde Russell marchaba tercero a solo cinco vueltas del final cuando su monoplaza quedó detenido en plena recta principal, en medio de un Safety Car provocado por el despiste de Alex Albon. Toto Wolff, jefe de Mercedes, había señalado entonces a la unidad de potencia como la causa del desperfecto, sin poder confirmar de inmediato si el motor de combustión era recuperable.

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Finalmente, el daño resultó irreversible. La escudería con base en Brackley, Inglaterra, debió montar una nueva unidad de potencia para la carrera en el Circuito Callejero de Marina Bay, lo que llevó a Russell a exceder la asignación de componentes permitida por el reglamento técnico de la FIA para la temporada 2026.

Según la normativa vigente, superar el límite de piezas de la unidad de potencia conlleva una penalización mínima de 10 posiciones en la grilla de largada, que puede acumularse según la cantidad de componentes reemplazados. En el caso de Russell, el castigo lo enviará al último lugar de la parrilla para la carrera principal del domingo 11 de octubre, que reparte el triple de puntos que la competencia corta.

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La sanción no se aplicará a la carrera sprint del sábado, donde el piloto británico podrá competir sin restricciones y buscar sumar puntos antes de enfrentar la remontada en la prueba larga.

El castigo llega en uno de los trazados menos favorables para remontar posiciones. Marina Bay es un circuito urbano estrecho, rodeado de muros, con pocas zonas claras de adelantamiento, donde avanzar exige paciencia, estrategia y, en muchos casos, la intervención de un auto de seguridad que reordene la grilla.

Existe un antecedente que contrasta con el panorama actual: Russell ganó en Marina Bay en 2025 después de largar desde la pole position. Esta vez deberá revertir el guión y abrirse paso desde atrás en una de las pistas más exigentes del calendario para el paso.

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“George tiene el reto añadido de una penalización por unidad de potencia, lo que significará salir desde el fondo de la parrilla el domingo, tras el fallo de motor en Malasia. Eso es especialmente frustrante dado cómo pilotó el fin de semana pasado y el resultado por el que merecía estar luchando”, declaró Toto Wolff en la previa del fin de semana.

La sanción golpea de lleno las aspiraciones de Russell en el Mundial de Pilotos. El inglés se ubica segundo en el campeonato, a 84 puntos de su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, quien amplió su ventaja tras terminar segundo en Malasia mientras Russell sumaba su tercer abandono de la temporada.

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Antonelli y Russell, de Mercedes, pelean palmo a palmo por el título mundial en la Fórmula 1 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Con siete carreras por disputarse, el escenario matemático favorece claramente al piloto de Bolonia. Antonelli puede terminar tercero en todas las competencias restantes, incluida la sprint de Singapur, y aun así consagrarse campeón, incluso si Russell ganara el resto de las carreras. En ese caso, el italiano llegaría a 431 puntos, mientras que el británico alcanzaría 419.

La temporada de Russell estuvo marcada por una serie de inconvenientes técnicos que, según estimaciones, le costaron una suma cercana a los 56 puntos: una falla en el sistema anti-stall durante la clasificación en China, problemas de energía en Japón, una mala gestión de los reinicios tras el Safety Car en Miami, un apagón de batería mientras lideraba en Canadá, una sanción de drive-through en Mónaco por un error de software, un choque con Lewis Hamilton en la primera vuelta en Bélgica y una fuga de agua durante la Q3 en Hungría.

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El cambio de motor también altera la hoja de ruta que Mercedes tenía prevista para Russell. El equipo contemplaba introducir una unidad actualizada más adelante en la temporada, dentro del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO) de la FIA, pero la avería en Sepang obligó a adelantar ese cambio. Como consecuencia, el piloto podría perderse esa actualización en otra fecha del calendario o exponerse a una nueva sanción si decide implementarla de todas formas.

“Por desgracia, estas cosas forman parte del deporte y nuestro enfoque ahora está en darle el mejor coche posible y oportunidades para remontar en el pelotón”, agregó Wolff. “Necesitamos maximizar este último fin de semana al sprint del año, seguir aprendiendo y lograr el mejor resultado que podamos con ambos coches. Singapur será una prueba importante de nuestra comprensión y de nuestra resiliencia como equipo”.

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El equipo aprovechará la cita en Marina Bay para comparar el paquete más reciente de actualizaciones con una especificación anterior del W17, después de las dudas que dejó el rendimiento mostrado en Sepang. La carrera del Gran Premio de Singapur está programada para el domingo a las 9:00, hora de la Argentina.