Un viaje de 10.000 kilómetros, el “último baile” y el recuerdo de Qatar: los mensajes de los hinchas para Messi en su adiós a la Selección

Los fanáticos que asistieron a las adyacencias del Monumental le dejaron unas frases a la Pulga antes de su último partido

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Lionel Messi se retiró de la selección argentina en medio de una emotiva celebración con miles de personas en el estadio Monumental y comenzó un lento proceso hacia un camino desconocido en las últimas dos décadas de la Celeste y Blanca, que será sin la presencia ni el liderazgo del mejor jugador del mundo. Y los hinchas que se congregaron en las adyacencias de la cancha de River Plate fueron entrevistados por Infobae para que le dejaran un mensaje al gran protagonista de la jornada.

Uno de los más emotivos, y que muestra el alcance de lo que irradia el capitán del seleccionado, estuvo en la boca de Natalia, una mujer que vive en el estado de California, viajó casi 10.000 kilómetros para visitar familiares y aprovechó la coincidencia de fechas para decirle adiós a Leo. “No hay mucho que decirte, nada más que te queremos mucho. Gracias por toda tu carrera impecable que nos diste. La alegría, llantos y todo en conjunto. Te queremos mucho. Crecí con vos, y en 2022 me diste la alegría más grande del mundo. Yo justo estaba pasando un tratamiento de cáncer y la final la pasé sola. Así que mil gracias por eso y mil gracias por ser vos, Messi”, manifestó la mujer en Avenida del Libertador y Udaondo en compañía de una de sus primas y una amiga que vive en Córdoba.

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Sin embargo, no todos tenían entrada, y aun así eligieron asistir a metros de los cacheos policiales para vivir la fiesta desde cerca. Ese fue el caso de Trino, quien también vino del extranjero, aunque lo hizo desde Colombia junto a su esposa con el único propósito de asistir a la velada. La falta de tickets lo llevó a quedarse al margen y eligió ver la previa a metros de la entrada a la tribuna Belgrano. “Somos hinchas de Messi y lo vamos a extrañar mucho porque nos gusta el fútbol. Es el rey, mejor dicho, para nosotros es el rey del deporte, es el fútbol y Messi es el mejor jugador ahorita que hemos visto del mundo”, soltó sobre las razones que lo llevaron a desplazarse por todo Sudamérica para ser parte de esta cita.

Fue el mismo caso de una joven de 19 años, que sostenía un cartel con la frase “¡No tengo entrada y vengo igual! Te amo Messi". Frente a la consulta de este medio sobre si le quería mandar un breve saludo a su ídolo, la respuesta afirmativa fue inmediata: “Leo, te amo. Gracias por hacer feliz a toda la Argentina. Lograste que todo el mundo se una solamente por vos. Sos un ejemplo a seguir”.

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A diferencia de ella, Marcelo se disponía a ingresar en las inmediaciones del estadio con una remera que no pasaba desapercibida porque tenía impresa una fotografía tomada junto a Messi cuando asistió como un hincha más a la concentración del equipo de Alejandro Sabella en el Mundial 2014. “Estoy agradecido por todo lo que nos diste, todo lo que lograste, no solo en la parte futbolística, sino como líder de grupo muy importante. Y realmente venimos a despedirte con la mayor ilusión y que te vaya bien en todo lo que hagas de acá en más. Un gran abrazo”.

Los hinchas hicieron sentir su devoción para el ídolo adentro y afuera de la cancha (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las voces también marcaron la diferencia generacional entre los testimonios porque los elogios podían partir de familias muy vinculadas al legado de Diego Armando Maradona o jóvenes que nunca vieron jugar al Pelusa y su principal referencia fue Lionel. “Bueno, Leo, tantos años acompañándote. Te vimos debutar en Alemania, tuvimos la suerte con una familia muy maradoniana y con vos aprendimos a ser muy de vos también. Así que fueron tantos años de alegría y felicidad... Se me hace un nudo en la garganta. Te agradezco un montón, viejo”, aseguró otro de los hinchas tratando de contener la emoción en el cierre.

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Por otro lado, un joven Matías dejó calurosas palabras sobre lo que significó el 10 en su vida: “Leo, gracias por todo. Fuiste mi infancia, fuiste también parte de mi adultez. Te quiero mucho, te amo, no solo yo, también todos los argentinos y lo que hiciste por nosotros no lo vamos a olvidar nunca. La Copa, hayas ganado o no, para nosotros sos de diez, el máximo y el ídolo de mucha gente. Gracias”.

Más tarde, Valeria necesitó mencionar ocho palabras antes de que su voz empezara a quebrarse: “Messi, gracias por todo. Nos diste lo mejor...”. Y completó su frase a pura emoción, mientras sus dos hijos esperaban a un costado de la cámara para ir hacia uno de los ingresos del estadio: “Perdón que me emocione. Te amamos. Gracias Selección, por las alegrías que nos diste. Te vamos a llevar siempre en el corazón, Messi. Gracias”.

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“Muchísimas gracias por este camino recorrido, fue un viaje hermoso y lo disfrutamos, buena vida”, aseguró Lucas y un grupo de dos chicas, Sofía y Daira, dejó ver que nada será igual de ahora en más. “Leo, gracias por toda la calidad que nos diste. Te vamos a extrañar”, contó la primera, y la segunda remató el mensaje: “La selección no va a ser lo mismo sin vos”.

Lionel Messi marcó el último gol en el triunfo 3-0 a Benín (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

Las muestras de pleitesía estuvieron a la orden del día y demostraron que los fanáticos asistieron al barrio porteño de Núñez para despedir a un hombre que ilusionó a un pueblo y trajo la Copa del Mundo a casa. “Agradecimiento, solamente agradecimiento para una persona que realmente me hizo vivir uno de los mejores días de mi vida, que fue cuando ganamos en Qatar. Ahora, disfrutar el último partido, el último baile”, expresó Manuel.

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Y Tomás remató las señales de afecto con una misiva nostálgica: “Para mí es un antes y un después en el fútbol porque estoy acostumbrado a siempre ver a la selección con Messi. Te queremos, gracias, estamos eternamente agradecidos. Sos un excelente futbolista, el mejor, de eso no hay duda, y una excelente persona”.

Estos comentarios de los hinchas sucedieron en la previa al encuentro contra Benín e iniciaron una catarata de mensajes, que concluyó en la carta de Lionel Messi en redes sociales: “Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di. Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

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El posteo incluyó un comentario de Cristiano Ronaldo. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el portugués de 41 años, que terminó este parate envuelto en un escándalo con el entrenador de la selección de ese país, Jorge Jesus.

Además, el famoso árbitro español, Eduardo Iturralde González, destacó el principal rasgo de Messi ligado a su excelente conducta en la cancha, ya que afirmó que podría haber usado su jerarquía y respaldo en favor suyo, pero no lo hizo: “Nos podía haber echado en contra a 100.000 personas por partido tirándose o simulando y nunca lo hizo. Ha sido de los jugadores más nobles en un terreno de juego”.

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