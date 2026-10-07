Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

El ex arbitro habló de cómo ve a Messi desde el lado arbitral

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La despedida de Lionel Messi de la selección argentina abrió homenajes centrados en sus goles, títulos y jugadas, pero el ex árbitro español Eduardo Iturralde González eligió otro ángulo: cómo fue el delantero argentino para quienes debían dirigir sus partidos. Su valoración no apuntó a sus registros deportivos, sino a una conducta que, según sostuvo, facilitó la tarea arbitral en escenarios de máxima presión.

Iturralde González, ex referí internacional y actual analista de la Cadena SER, intervino en el programa El Larguero antes del encuentro de despedida de Messi ante el público argentino. Allí explicó que el futbolista pudo haber utilizado su influencia para condicionar a los árbitros, en especial por la reacción que provocaba en las tribunas, aunque nunca recurrió a la simulación.

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“Hubiera estado en ese partido hasta de cuarto árbitro”, afirmó el exárbitro al hablar del adiós del reciente duelo amistoso ante Benín, por lo que significaba estar en el último de Leo con la albiceleste. Luego aclaró que su análisis no tenía que ver con el nivel técnico del jugador: “Una cosa es lo que ha sido Messi como futbolista y otra lo que ha sido para los árbitros”.

El excolegiado planteó que, por su jerarquía y el respaldo que recibía de los aficionados, Messi tenía capacidad para influir sobre el ambiente de un partido. Una protesta, una caída fingida o una simulación podían derivar en reclamos masivos contra el árbitro. Para Iturralde González, esa circunstancia vuelve más relevante la conducta que observó durante los años en que coincidieron en el fútbol español.

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El árbitro destacó que Lionel Messi no simulaba (Reuters)

“Nos podía haber echado en contra a 100.000 personas por partido tirándose o simulando y nunca lo hizo”, aseguró. La reflexión del exárbitro se apartó de los homenajes habituales al capitán argentino. En lugar de detenerse en sus goles, asistencias, campeonatos o gambetas, Iturralde González habló de una relación profesional marcada por la ausencia de engaños dentro del área o en disputas que podían derivar en decisiones arbitrales.

“Ha sido de los jugadores más nobles en un terreno de juego”, afirmó. Según su descripción, Messi no utilizó las faltas recibidas como una herramienta para exagerar contactos ni para alterar la percepción del árbitro. Iturralde González remarcó que la actitud del argentino adquiría más peso por la cantidad de infracciones que sufrió a lo largo de su carrera. “Mira que le han pegado... pero nunca buscaba tirarse”, expresó.

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El ex árbitro sostuvo que Messi evitó recurrir a la simulación incluso en encuentros de alta exposición, donde un gesto de ese tipo podía aumentar la tensión con las tribunas y complicar el desarrollo del juego. “Nunca buscaba el engaño”, insistió Iturralde González. También dirigió un mensaje a los futbolistas más jóvenes: “A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes”.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina (Reuters)

El analista de la Cadena SER trasladó ese razonamiento a los partidos de la selección argentina. Según explicó, una eventual simulación de Messi habría tenido un impacto inmediato sobre el arbitraje por el peso del jugador y la reacción del público. “Tú fíjate en la selección argentina: que busque el engaño, que se tire... le pone el partido al árbitro patas abajo”, afirmó.

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Iturralde González y Messi coincidieron durante varias temporadas en la Primera División de España. Entre los partidos dirigidos por el árbitro vasco figura el clásico del 29 de noviembre de 2010, en el que el Barcelona venció 5-0 al Real Madrid en el Camp Nou.