Deportes

Un famoso árbitro español destacó el “noble” rasgo de Lionel Messi: “Nos podía haber echado en contra a 100 mil personas por partido”

Eduardo Iturralde González habló del astro argentino durante la etapa en la que le tocó dirigirlo en Europa y reconoció que le facilitó la tarea a los árbitros

El ex arbitro habló de cómo ve a Messi desde el lado arbitral
Guardar

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina abrió homenajes centrados en sus goles, títulos y jugadas, pero el ex árbitro español Eduardo Iturralde González eligió otro ángulo: cómo fue el delantero argentino para quienes debían dirigir sus partidos. Su valoración no apuntó a sus registros deportivos, sino a una conducta que, según sostuvo, facilitó la tarea arbitral en escenarios de máxima presión.

Iturralde González, ex referí internacional y actual analista de la Cadena SER, intervino en el programa El Larguero antes del encuentro de despedida de Messi ante el público argentino. Allí explicó que el futbolista pudo haber utilizado su influencia para condicionar a los árbitros, en especial por la reacción que provocaba en las tribunas, aunque nunca recurrió a la simulación.

PUBLICIDAD

Hubiera estado en ese partido hasta de cuarto árbitro”, afirmó el exárbitro al hablar del adiós del reciente duelo amistoso ante Benín, por lo que significaba estar en el último de Leo con la albiceleste. Luego aclaró que su análisis no tenía que ver con el nivel técnico del jugador: “Una cosa es lo que ha sido Messi como futbolista y otra lo que ha sido para los árbitros”.

El excolegiado planteó que, por su jerarquía y el respaldo que recibía de los aficionados, Messi tenía capacidad para influir sobre el ambiente de un partido. Una protesta, una caída fingida o una simulación podían derivar en reclamos masivos contra el árbitro. Para Iturralde González, esa circunstancia vuelve más relevante la conducta que observó durante los años en que coincidieron en el fútbol español.

PUBLICIDAD

El árbitro destacó que Lionel Messi no simulaba (Reuters)
El árbitro destacó que Lionel Messi no simulaba (Reuters)

Nos podía haber echado en contra a 100.000 personas por partido tirándose o simulando y nunca lo hizo”, aseguró. La reflexión del exárbitro se apartó de los homenajes habituales al capitán argentino. En lugar de detenerse en sus goles, asistencias, campeonatos o gambetas, Iturralde González habló de una relación profesional marcada por la ausencia de engaños dentro del área o en disputas que podían derivar en decisiones arbitrales.

“Ha sido de los jugadores más nobles en un terreno de juego”, afirmó. Según su descripción, Messi no utilizó las faltas recibidas como una herramienta para exagerar contactos ni para alterar la percepción del árbitro. Iturralde González remarcó que la actitud del argentino adquiría más peso por la cantidad de infracciones que sufrió a lo largo de su carrera. “Mira que le han pegado... pero nunca buscaba tirarse”, expresó.

El ex árbitro sostuvo que Messi evitó recurrir a la simulación incluso en encuentros de alta exposición, donde un gesto de ese tipo podía aumentar la tensión con las tribunas y complicar el desarrollo del juego. “Nunca buscaba el engaño”, insistió Iturralde González. También dirigió un mensaje a los futbolistas más jóvenes: “A ver si aprenden los jugadores nuevos, sobre todo los jóvenes”.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina (Reuters)
Lionel Messi se despidió de la selección argentina (Reuters)

El analista de la Cadena SER trasladó ese razonamiento a los partidos de la selección argentina. Según explicó, una eventual simulación de Messi habría tenido un impacto inmediato sobre el arbitraje por el peso del jugador y la reacción del público. “Tú fíjate en la selección argentina: que busque el engaño, que se tire... le pone el partido al árbitro patas abajo”, afirmó.

Iturralde González y Messi coincidieron durante varias temporadas en la Primera División de España. Entre los partidos dirigidos por el árbitro vasco figura el clásico del 29 de noviembre de 2010, en el que el Barcelona venció 5-0 al Real Madrid en el Camp Nou.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiEspañaFC BarcelonaPSGUEFA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

El ex futbolista repasó cómo fueron sus inicios en el barrio que lo vio nacer y formarse

Tevez recordó a “Cabañas”, su compañero de Fuerte Apache que era mejor que él y afirmó: “La mayoría de mis amigos de la infancia están muertos”

La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

La escudería reclama ante la justicia británica por la pérdida de un monoplaza de la temporada 2001

La misteriosa desaparición de un icónico auto que Williams prestó tras superar a Schumacher en la F1 y acabó en una millonaria batalla legal

El diario inglés que remarcó la diferencia entre el “berrinche” de Cristiano Ronaldo y la “elegante” despedida de Messi

El homenaje en Buenos Aires y la disputa con Jorge Jesus expusieron dos formas opuestas de transitar el tramo final de una carrera internacional

El diario inglés que remarcó la diferencia entre el “berrinche” de Cristiano Ronaldo y la “elegante” despedida de Messi

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Agustín Giay aprovechó el momento para hacer el trueque. En su lugar, él le dio el camperón nacional

Un futbolista de la selección argentina le pidió intercambiar el poncho a La Sole mientras Messi daba su discurso de despedida

Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

El seleccionado africano le obsequió varios objetos al astro rosarino antes de su despedida de la selección argentina

Los tres regalos que le dio el plantel de Benín a Lionel Messi: el significado de la particular estatuilla que le entregaron

MALDITOS NERDS

‘Hello, Peach!’ y ‘Hello, Luigi!’ llegan gratis a Nintendo Switch

‘Hello, Peach!’ y ‘Hello, Luigi!’ llegan gratis a Nintendo Switch

‘Gears of War: E-Day’ lidera los juegos pagos de Steam pese a estar en Xbox Game Pass

‘Arknights: Endfield’ llegará a Steam con ‘Sanctuary of Ink’ el 15 de octubre

‘GrimKeep’ cambia las cartas por dados y llega a PlayStation 5 y PC el 30 de noviembre

Auroch Digital lanzará ‘Warhammer Survivors’ en noviembre con demo para PC

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

¿Qué pasó con el rostro de Megan Fox? La verdad detrás del video que desconcertó a internet

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

¿Dónde quedó la reconciliación de Oasis? Los directores del documental explicaron por qué Liam y Noel nunca tuvieron “la charla” frente a las cámaras

Gloria y Emilio Estefan revelan qué sostiene su matrimonio después de 48 años juntos: "Se siente como si nos hubiéramos casado ayer"

Por qué la muerte de Paul Walker todavía genera debate: la velocidad que señalaron las autoridades y las fallas de diseño que planteó su hija

INFOBAE AMÉRICA

Disputa entre bandas narco causa “guerrilla civil” en Uruguay, según fiscal: temor de vecinos por salir a la calle

Disputa entre bandas narco causa “guerrilla civil” en Uruguay, según fiscal: temor de vecinos por salir a la calle

Cuántos frentes fríos anticipa el Insivumeh para Guatemala y en qué meses se concentraría la mayor actividad de la temporada

Costa Rica: daños en el humedal de Coris amenazan el hábitat de 10 especies en peligro de extinción

Costa Rica espera fuertes aguaceros: una onda tropical ingresará el viernes

Seis colombianos y cuatro panameños detenidos por presunta minería ilegal en área protegida de Panamá