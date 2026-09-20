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Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y quiénes pueden ser sus rivales

El equipo de Javier Frana venció 3-1 a Turquía en Neuquén, alcanzó las 100 series ganadas en la historia de la competencia y aseguró su lugar en la próxima instancia. Cómo será el sorteo y qué equipos podrían cruzarse con Argentina

Argentina festeja el triunfo ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Argentina festeja el triunfo ante Turquía por la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
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La Selección Argentina de Tenis YPF consiguió el objetivo de clasificarse para los Qualifiers 2027 tras vencer a Turquía por 3-1 en el Grupo Mundial I de la Copa Davis. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y número 23 del ranking ATP, cerró la serie al derrotar con contundencia a Mert Alkaya (296°) por 6-1 y 6-0, en una hora y 48 minutos de competencia. Además, Los Halcones lograron la victoria número 100 de su historia en la competición.

Con este triunfo, Argentina se aseguró un lugar en los Qualifiers 2027, que se disputarán en febrero, en el comienzo de una nueva edición de la Copa Davis, en busca del sueño de la Ensaladera de Plata. El rival se conocerá a finales de noviembre, cuando se realice el sorteo.

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El próximo sorteo incluirá a 26 equipos. Por un lado, estarán las 13 naciones que, al igual que los capitaneados por Javier Frana, ganaron sus respectivos cruces del Grupo Mundial I: Australia, Países Bajos, Hungría, Brasil, Mónaco, Dinamarca, Serbia, Noruega, China Taipei, Japón, Perú y el ganador del duelo entre Eslovaquia y Grecia, que aún está por definirse.

También entrarán al bolillero los siete perdedores de esta semana en los Qualifiers II: Croacia, Ecuador, Estados Unidos, India, Bélgica, Francia y Chile. Por último, se sumarán seis de los ocho participantes del Final 8 de este año, ya que dos recibirán wild cards para las instancias siguientes.

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Por ejemplo, en 2025, Países Bajos, subcampeón, ingresó directamente a los Qualifiers II, mientras que Italia, campeón, comenzó su camino en el Final 8. Dentro de este grupo se encuentran Alemania, Gran Bretaña, España, Austria, Corea del Sur, República Checa, Canadá e Italia.

La clasificación llega después de la derrota sufrida a comienzos de este año en la primera ronda de los Qualifiers 2026 frente a Corea del Sur, en Busan. El equipo comandado por Javier Frana tenía como objetivo continuar compitiendo en la élite del tenis mundial, pero antes debía superar un obstáculo: vencer a Turquía para evitar el descenso al Grupo Mundial II en 2027.

En el primer día de competencia, Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante (52°) pusieron al frente al conjunto nacional por 2-0 tras vencer a Yankı Erel (329°) y Mert Alkaya (296°), respectivamente. Este domingo, en el primer turno, la dupla conformada por Guido Andreozzi (14° ranking de dobles) y Andrés Molteni (58°) cayó ante Arda Azkara y Yankı Erel (205°) por 6-4 y 6-4.

Francisco Cerúndolo ganó sus dos partidos ante Turquía. De fondo, las tribunas colmadas del estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo ganó sus dos partidos ante Turquía. De fondo, las tribunas colmadas del estadio Ruca Che de Neuquén (Crédito: Prensa AAT)

El cierre estuvo a cargo de Cerúndolo, quien no dejó dudas ante Alkaya y selló la serie con una contundente victoria.

El Estadio Ruca Che de Neuquén, bajo techo y sobre una cancha dura, presentó un lleno total con 3000 espectadores para recibir la denominada Serie Austral. De esta manera, Neuquén se convirtió en la sexta provincia del país en albergar una serie de Copa Davis.

Desde 1931, el equipo argentino también disputó encuentros en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pero no fue el único hito que dejó la llegada de la Copa Davis a la Patagonia. También significó el debut de Tirante y Andreozzi con el conjunto nacional en suelo argentino. Para Frana, en tanto, fue la primera vez que vivió una serie como local en su función de capitán.

Francisco Cerúndolo ejecuta una volea en su partido ante Mert Alkaya. Argentina superó a Turquía en la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)
Francisco Cerúndolo ejecuta una volea en su partido ante Mert Alkaya. Argentina superó a Turquía en la Copa Davis (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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