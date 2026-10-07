“No te vayas, pensalo una vez más”: la canción que los compañeros le cantaron a Lionel Messi en el micro camino a su despedida

La canción que le cantaron los compañeros de Messi en el micro

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Fueron 90 minutos de emoción durante lo que fue el amistoso entre Argentina y Benín, que significó la despedida oficial de Lionel Messi con la Selección, pero antes y después también surgieron historias y perlitas dignas de ser contadas. Los mismos protagonistas se encargaron de descubrir algunos detalles que conformaron lo que fue el último adiós del astro rosarino en el Monumental ante el público que más lo disfrutó: el albiceleste. Y otro de los que colgó la insignia celeste y blanca, Nicolás Otamendi, reveló un instante de la previa.

Cuando el plantel partió en micro desde el predio de la AFA en Ezeiza camino al estadio en Núñez, todo fue algarabía y emoción. Messi no pudo contener las lágrimas al divisar a las cientos de personas que se habían reunido en las inmediaciones del complejo deportivo que lleva su nombre. Y, como para distenderlo, sus compañeros le dedicaron una canción que no se replicó en la cancha, pero sí tuvo un importante efecto para aflojar los nervios.

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“Leo Messi, te queremos cantar, sos eterno, como lo de Qatar; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental”, es el estribillo de la letra que armaron los integrantes de la Scaloneta con la melodía de la canción Beso a Beso, cuarteto histórico de La Mona Jiménez, que es entonado por varios clubes del fútbol argentino. Las imágenes fueron difundidas por Otamendi, quien las publicó en sus historias de Instagram. Rodrigo De Paul, fiel ladero de Messi, fue quien arengó desde el fondo del bus con las rimas escritas en su teléfono celular. El canto fue similar al que emplearon los hinchas de River para despedir a Marcelo Gallardo en su momento: “Che, Muñeco, te queremos decir, sos eterno, como lo de Madrid; no te vayas, pensalo una vez más, te lo pide todo el Monumental”.

Messi asistió a Otamendi en el córner que derivó en el 1-0 de Argentina ante Benín (REUTERS/Matias Baglietto)

Otamendi le dedicó a Messi un mensaje afectuoso en su cuenta de Instagram después de lo que fue la despedida de ambos de la selección argentina. El defensor remarcó que la jornada fue especialmente significativa por el adiós del capitán y lo definió como “el mejor jugador de todos los tiempos”, en reconocimiento a su dimensión futbolística y su legado en el equipo nacional. Además, Otamendi expresó que compartir tantos años de recorrido con Messi fue un privilegio. Con el apelativo cariñoso de “enano”, valoró haber formado parte de su historia y vinculó ambos cierres de ciclo con el orgullo y la emoción de haber representado a la Argentina.

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Después del 3-0 contra los africanos, el rosarino expresó en las redes que ya extraña “vestir la celeste y blanca”. En su carta, señaló que tomó la decisión convencido de que era la correcta y definió su recorrido con el equipo como un camino inolvidable, atravesado por alegrías, dificultades y aprendizajes que hicieron que cada paso valiera la pena.

El capitán reconoció que le quedaron muchos sentimientos por expresar y agradeció especialmente a su familia por acompañarlo y sostenerlo en los momentos más complejos. También extendió su gratitud a sus amigos, compañeros, entrenadores y cuerpos técnicos, a los clubes que le permitieron priorizar sus convocatorias y a Dios. Además, recordó a Diego Maradona, a quien atribuyó haber llevado al país al lugar que merecía y acompañar al grupo “desde el cielo”.

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A los 39 años, Messi cerró una etapa histórica en la Albiceleste con 208 partidos, 126 goles y títulos como el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima, el oro olímpico de Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de 2005. En su despedida pública reafirmó el orgullo de haber defendido la camiseta argentina, aseguró que extrañará al equipo y a los hinchas, y sostuvo que jugar para la Selección fue “lo más lindo” que le pasó.