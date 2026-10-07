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El video que hace furor en la Fórmula 1: el peculiar saludo de Colapinto que sorprendió a Max Verstappen

El piloto argentino tuvo un llamativo encuentro con el neerlandés en los boxes. La reacción del cuádruple campeón mundial

El saludo entre Franco Colapinto y Max Verstappen durante el Gran Premio de Baréin
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Franco Colapinto y Max Verstappen tienen una gran relación en el ambiente de la Fórmula 1. Esto quedó evidenciado en sus risas cómplices en los boxes y también en el apoyo del cuádruple campeón mundial al argentino. En el Gran Premio de Baréin corrido en Malasia, hubo otra muestra de la confianza que el piloto argentino del equipo Alpine tiene con el neerlandés de Red Bull.

Una vez terminada una de las sesiones de entrenamientos y clasificación, el corredor bonaerense lo saludó a Verstappen y lo hizo de una forma llamativa: con una palmada en una nalga. Max levantó la cabeza de inmediato y al verlo a Colapinto lo saludó, en un clima de empatía y diversión entre ambos.

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Otro ejemplo fue cuando Franco caminaba junto al líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes) y ambos se acercaron a saludar a Verstappen. En el segundo video se puede ver cómo Colapinto espera y busca arrimarse a Max para poder juntar sus manos en otro encuentro.

El neerlandés fue uno de los pilotos que consideró desproporcionado el pedido de Lando Norris de suspender al argentino luego del choque a Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La reacción de Franco Colapinto para saludar a Max Verstappen

El incidente ocurrió cuando Colapinto perdió el control de su Alpine, dejó fuera de carrera a Pierre Gasly e involucró también al McLaren de Norris. El británico sostuvo que una maniobra de ese tipo debía recibir al menos una sanción de una carrera. Verstappen defendió al argentino al minimizar el impacto del accidente, algo que el pilarense valoró durante el fin de semana del Gran Premio de Baréin.

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Más tarde, Verstappen agradeció los elogios de Colapinto tras el accidente de Bakú y defendió la necesidad de comprender los errores de los pilotos jóvenes en la F1.

En diálogo con The Fast and the Curious, la entrevistadora mencionó las palabras de Colapinto y le preguntó a Verstappen si “se te da bien hablar con los jóvenes y darles apoyo, ¿es algo que gusta?”. El neerlandés fue tajante con su respuesta. “Creo que algunos pilotos lo valoran. Creo que soy así de forma natural. Ya sabes, si la gente me hace preguntas, no oculto cosas. Soy bastante transparente y aprecio cuando la gente es amable conmigo”, inició Max.

El piloto argentino concedió una entrevista al periodista Juan Fossaroli para la cadena ESPN. Durante la conversación, desarrollada en un espacio de la escudería Alpine Formula One Team, el deportista le respondió a las duras acusaciones que recibió de parte del británico

Verstappen consideró excesiva la suspensión de una carrera que Norris pidió para Colapinto. El neerlandés sostuvo que el reconocimiento del error y las disculpas del argentino deben tenerse en cuenta al evaluar el incidente.

Colapinto, por su parte, comparó la reacción de Verstappen con la que tuvieron otros campeones ante accidentes de carrera y recordó un episodio protagonizado con Antonelli en Austria, cuando un bloqueo provocó múltiples consecuencias y pudo haberle costado el Mundial. “Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es otro campeón, y entiende estas situaciones”, dijo el piloto argentino a ESPN.

Durante la conferencia de prensa, Verstappen respondió que una sanción de ese tipo sería desproporcionada si el responsable admite lo ocurrido y se disculpa: “Sí, creo que siempre y cuando el piloto que lo causó sea consciente de lo que hizo y se haya disculpado... Quiero decir, esas cosas pasan”.

El neerlandés explicó su forma de ser con los pilotos jóvenes en la Fórmula 1

El neerlandés explicó que un bloqueo de neumáticos o un mal cálculo con poco agarre puede involucrar a varios autos. “Supongo que es un poco desafortunado que se vean involucrados tantos autos. Una suspensión de carrera probablemente sea un poco exagerada”, afirmó.

Colapinto señaló que Norris se disculpó poco después de sus declaraciones y que ambos conversaron para resolver el conflicto. “Me sorprendió un poco lo que dijo, pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo.

Este fin de semana seguirá la acción con el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, que en 2008 fue sede de la primera carrera nocturna de la F1 y hasta ahora se corre allí bajo esa modalidad.

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