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Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly: la charla con Briatore, su reacción a los dichos de Lando Norris y el apoyo de Verstappen

El piloto argentino brindó detalles de lo sucedido dentro de Alpine tras el accidente en Bakú

Franco Colapinto brindó detalles de lo acontecido dentro de Alpine tras el accidente que protagonizó en Bakú
Franco Colapinto brindó detalles de lo acontecido dentro de Alpine tras el accidente que protagonizó en Bakú
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Tanto Franco Colapinto como Alpine parecen haber decidido pasar página tras el accidente que protagonizó el argentino durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que provocó su abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y el del campeón del mundo Lando Norris. En la antesala al Gran Premio de Bahréin, que se llevará adelante en Sepang, Malasia, el oriundo de Pilar dialogó con la prensa y brindó detalles de lo sucedido.

Colapinto habló sobre las consecuencias internas del accidente que protagonizó en Bakú, detalló su conversación con Flavio Briatore, que en la previa deslizó la posibilidad de imponer fuertes medidas internas, y afirmó que la situación con Lando Norris quedó resuelta después de un intercambio entre ambos. El piloto sostuvo que asumió la responsabilidad por la maniobra y descartó que el incidente haya modificado los planes de Alpine sobre su continuidad. También se refirió a las repercusiones en redes sociales, al respaldo de Max Verstappen y George Russell y a la reacción inicial del hombre de McLaren, que solicitó una suspensión de una carrera.

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*La maniobra de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La primera consulta de la jornada fue si este era su peor momento en la Fórmula 1. Su respuesta fue tajante: “No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendes. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí. Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos lo ha tenido, Lando y Oscar lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo, lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple”.

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Otro de los focos principales de la charla fue la charla que mantuvo Franco con Briatore y el resto de los principales mandatarios de la escuderia con base en Enstone, en el condado de Oxfordshire, Reino Unido. “Hay veces donde todo el mundo está enfadado y es complicado. Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto, seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo”, manifestó.

Además, destacó que fueron infundados los rumores que marcaban que el italiano estaría enojado y habría pensado en bajarlo de su asiento en la F1. “Hemos mirado todo, hemos aprendido y ya es pasado. No es cierto, fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron. Claro que Flavio estaba enfadado, lo último que quieres es crear una situación así, estábamos haciendo un gran trabajo Pierre y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto. No puedes cambiar el pasado, lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”, declaró.

Según The Race, además de Briatore, de esta serie de reuniones también participaron otros altos cargos de Alpine, como el director general Steve Nielsen, el director de carreras Dave Greenwood y los ingenieros, con la intención de repasar lo sucedido en Azerbaiyán y las medidas necesarias para evitar que se repitiera en el futuro.

La repercusión del choque también alcanzó a Lando Norris, quien realizó comentarios en los minutos posteriores a la carrera. Colapinto manifestó que le sorprendió la reacción inicial del británico, aunque atribuyó esas declaraciones a la tensión del momento. Vale destacar que luego el británico pidió disculpas por sus palabras.

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo.

La charla también ahondó en en las redes sociales y los mensajes de odio hacia los pilotos. “Hablamos de lo mismo cada semana, lleva mucho tiempo pasando, como pilotos tenemos la responsabilidad de que mejore. Es muy complicado porque viene de casi cada ‘fanbase’, hay algunas más apasionadas que otras. Hacemos lo que podemos pero es imposible de controlar”. Y luego, añadió: “Mi mensaje es siempre el mismo, no sabes lo que puedes crear escribiendo, somos todos sensibles, seres humanos, no todo viene siempre de los argentinos, no estoy de acuerdo con eso, son muy apasionados y siempre me apoyan mucho. Claro que a veces se equivocan pero viene de todas las ‘fanbase’, viene de todo el mundo y a veces no se habla. No miro mucho las redes pero sé que afecta a mucha gente, a pilotos y atletas les afecta, a los pilotos nos cuesta controlar todos esos comentarios, llevo hablando de esto desde el año pasado”.

Para concluir, Colapinto se refirió al apoyo que recibió por parte de Max Verstappen y George Russell una vez finalizada la carrera: “Son reacciones diferentes, Max estuvo en una situación así como Kimi en Austria, donde Kimi bloqueó y hubo muchas consecuencias, tal vez perdió el Mundial. Max fue muy comprensivo, siempre lo ha sido, ha cometido errores y lo entiende, es un campeón y entiende estas situaciones”.

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