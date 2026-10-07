El presidente del Galatasaray reveló el verdadero motivo por el que Icardi no renovó contrato: su tajante postura

Icardi, en los festejos por el último título de liga del Galatasaray

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El presidente del Galatasaray, Dursun Özbek, cerró de momento la puerta a un regreso de Mauro Icardi al club turco y descartó que los rumores que circularon en las últimas semanas sobre esa posibilidad tengan algún asidero. En declaraciones realizadas durante un evento organizado por la Asociación Cultural, Artística y Deportiva 1905, el dirigente reveló por primera vez los detalles de las negociaciones que terminaron sin acuerdo y anunció que lo que planifica para el delantero argentino no es una vuelta, sino una despedida formal.

El presidente dejó en claro que la ruptura no fue unilateral ni estuvo motivada exclusivamente por una diferencia salarial. Özbek reconoció haber hecho una propuesta concreta para retener al atacante de 33 años, pero admitió que las condiciones que Icardi exigía iban más allá del dinero. “Hice una oferta para que Mauro Icardi se quedara. Sus expectativas eran mucho más altas, no solo desde el punto de vista económico”, señaló el dirigente, y enseguida apuntó al verdadero nudo del problema: la convivencia con Victor Osimhen, el delantero centro nigeriano que el club incorporó con el objetivo de ser el eje del ataque.

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Özbek reveló que el problema con Icardi no era el salario

“Tenemos un delantero centro como Osimhen, cómo no podrían estar ambos juntos, a cuál usarías; es decir, el problema principal estaba ahí. La garantía de jugar y cosas así no eran el asunto”, explicó el presidente. La frase es elocuente: el Galatasaray no estaba en condiciones de ofrecerle al argentino la titularidad asegurada que él reclamaba, porque el puesto ya tenía dueño. Özbek también fue enfático al aclarar que las informaciones que circularon en medios sobre un posible regreso del delantero no reflejan la realidad. “No negamos los servicios que prestó, también se lo dije. Estoy esperando su respuesta para organizar una despedida; si viene, planeamos una despedida”, concluyó.

Las palabras del presidente del Galatasaray llegan en un momento en que el futuro de Icardi permanece en el aire. A más de tres meses de haber quedado como agente libre tras su desvinculación del club de Estambul, el delantero de 33 años aún no firmó con ningún equipo. Su representante, Elio Letterio Pino, lo ofreció en las últimas semanas a varios clubes de LaLiga española, aunque sin que ninguno concretara una propuesta formal. Italia también se cerró como destino: la Lazio llegó a presentar una oferta de tres millones de dólares por dos temporadas, pero el acuerdo naufragó cuando el entrenador Gennaro Gattuso decidió no avanzar. La Fiorentina lo evaluó sin dar pasos concretos, y en Inglaterra, tanto el Everton como el Tottenham coquetearon con su nombre sin ir más allá.

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Mientras su situación contractual sigue sin resolverse, Icardi salió al cruce de sus críticos con una serie de publicaciones en Instagram que se viralizaron rápidamente. “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí”, escribió el atacante, acompañando sus palabras con fotos y videos de sus sesiones de entrenamiento junto a su pareja, María Eugenia Suárez.

Los números de una era y el debate que abrió su salida

La magnitud de lo que dejó atrás le da contexto a la negociación fallida. Durante su ciclo en el club turco, Icardi marcó 77 goles en 134 partidos, distribuyó 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga. Es el máximo anotador extranjero en la historia de la institución, una cifra que Özbek reconoció sin ambigüedades: “Icardi es un ícono, dio mucho al Galatasaray, es alguien que hizo que toda una generación se hiciera seguidora del Galatasaray”. Sin embargo, el reconocimiento no alcanzó para acortar la brecha entre lo que el club ofrecía —cinco millones de dólares por una temporada, según trascendió— y los diez que el delantero percibía hasta entonces.

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La salida, además, ya tuvo consecuencias deportivas visibles. La derrota por 4 a 0 ante el Trabzonspor —con un triplete de Mohamed Salah— reavivó el debate sobre el costo de haberlo dejado ir. El exfutbolista Evren Turhan, en declaraciones al canal de YouTube BTV, fue directo: “Con la salida de Icardi, el equipo se acabó por completo”, y reclamó que el club lo recuperara en el mercado de enero. “¿Icardi encontró equipo? Que lo traigan. Que venga, que esté dentro del equipo, que empiece en el mercado de invierno. Lo digo en serio”, afirmó Turhan. Las declaraciones de Özbek, que apuntan a una despedida y no a una vuelta, van en sentido contrario a ese reclamo.