Messi fue nombrado socio honorario de River Plate antes de su despedida: el detalle en el carnet que hizo furor

Stefano Di Carlo le entrega la plaqueta y el carnet a Messi

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En una jornada repleta de homenajes, Lionel Messi recibió una plaqueta, una camiseta y el carnet que lo nombra socio honorario de River Plate. Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, fue el encargado del tributo, minutos antes del último partido del delantero en la selección argentina. El vestuario del Monumental fue el escenario para la entrega de los reconocimientos, en la previa al duelo amistoso ante Benín.

“En un día histórico y acompañado por el Presidente Stefano Di Carlo, el mejor jugador de todos los tiempos recibió el carnet que lo distingue como Socio Honorario del Club, una placa conmemorativa y el Manto Sagrado con su nombre. ¡Gracias por el fútbol, Capitán!“, escribió River en su cuenta de X (antes Twitter).

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El carnet, impreso el domingo 4 de octubre, cuenta con una particularidad. En el lugar del número aparece la leyenda “ARG1812022″. Es, ni más ni menos, que la fecha de la final del Mundial de Qatar, en la que Argentina derrotó por penales a Francia y logró su tercera estrella, con Messi como líder y figura.

Messi también recibió la casaca N° 10 de River con su apellido

Vale recordar que Messi pudo jugar en River: ocurrió cuando se marchó de Newell’s, porque no podía costearle el tratamiento por el déficit de la hormona de crecimiento. Se probó y descolló, pero finalmente terminó mudándose a Barcelona, donde inició su deslumbrante carrera.

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La Pulga vivió una jornada de múltiples emociones. Antes de salir para el Monumental, recibió en el predio de Ezeiza el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. “Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo el futbolista rosarino de 39 años ante los presentes. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, agregó.

Horas después, se subió al micro que llevó a la delegación a Núñez. Pero ante la caravana espontánea que se formó alrededor del vehículo y las demostraciones de cariño, el atacante rompió en llanto, y su emoción resultó captada por las cámaras.

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El propio capitán anticipó el tono de la noche con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño. Mi orgullo. Y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar”.

Cuando salió a calentar, la explosión de un estadio que estaba lleno otra vez le aflojó las piernas. Ante la mirada de Antonela Roccuzzo, de sus hijos y de su mamá Celia desde un palco, Messi sonrió, levantó los brazos y culminó los ejercicios precompetitivos como si fuera un partido más, el N° 268 desde su debut en el combinado nacional. Pero ni él ni ninguno de los que estaban en el Monumental pudieron omitir una realidad: se trató de una imagen que no se repetirá.

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