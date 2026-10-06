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Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: “Es un orgullo”

Horas antes de su partido despedida de la selección argentina, el histórico capitán fue distinguido con el máximo reconocimiento que otorga la UBA

"Es un orgullo para mí", dijo el capitán de la selección argentina
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La Universidad de Buenos Aires le entregó este martes a Lionel Messi el “máximo reconocimiento” que otorga: lo distinguió con el doctorado Honoris Causa en un evento que se realizó en el predio de AFA en Ezeiza horas antes del partido despedida del capitán de la selección argentina.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí, sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico”, dijo el futbolista rosarino de 39 años ante los presentes. “Es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo. Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más, así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, agregó.

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La resolución que distinguió al campeón del mundo en Qatar 2022 como “Doctor Honoris Causa” de la UBA se había votado la semana pasada por unanimidad en el Consejo Superior de la Universidad. Entre las consideraciones para darle tal reconocimiento, remarcaron que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Lionel Messi sostiene un gran marco con un diploma universitario acompañado por tres hombres en traje
Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (Foto: @Argentina)

En el evento que se llevó a cabo en el predio de entrenamiento de las selecciones nacionales en Ezeiza, que lleva su nombre (“Lionel Andrés Messi”), estuvieron presentes los decanos y decanas de las distintas facultades junto a todos los miembros del Consejo Superior. También estuvo el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia. “El capitán argentino Leo Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires. ¡Felicitaciones, leyenda!“, compartió la cuenta oficial de la selección argentina en redes sociales.

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“Nunca imaginé tener algo así, que no tiene que ver –o sí– con el fútbol, con lo que hice en el deporte”, sentenció Messi en la ceremonia. La distinción se entregó durante las primeras horas de este martes 6 de octubre en una jornada especial para el actual futbolista del Inter Miami: celebrará su retiro de la selección argentina en un amistoso contra Benín en el Estadio Monumental. Será la 208ª aparición vestido de celeste y blanco la que marcará el punto final de una historia que se extendió por más de dos décadas.

Lionel Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires
"Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí", dijo Messi

“Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera”, expuso el rector de la UBA Ricardo Gelpi. “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”, añadió.

“Representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero. La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, completó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Lionel Messi recibió hoy el título “Doctor Honoris Causa” de la Universidad de Buenos Aires
El reconocimiento se lo entregaron horas antes de su partido despedida de la selección argentina

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