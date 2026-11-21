La guerra entre Rusia y Ucrania continúa atrayendo a ciudadanos extranjeros mediante mecanismos de reclutamiento que han generado advertencias de las autoridades panameñas. EFE/ Sergey Kozlov

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El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, advirtió que ciudadanos panameños continúan viajando a Rusia para incorporarse a sus fuerzas militares y participar en la guerra contra Ucrania, pese a las reiteradas alertas del Gobierno.

El canciller reveló que dos nacionales realizaron recientemente ese desplazamiento y uno consiguió escapar con ayuda de la representación diplomática panameña.

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Durante sus declaraciones el funcionario lamentó que las advertencias sobre los riesgos del conflicto no hayan detenido los viajes de ciudadanos hacia territorio ruso.

Martínez-Acha explicó que hace aproximadamente dos o tres semanas otros panameños salieron del país con la intención de incorporarse a las fuerzas militares que participan en los enfrentamientos.

Uno de esos ciudadanos logró evadirse de la situación en la que se encontraba y acudió a la Embajada de Panamá en Rusia, donde recibió alojamiento y asistencia para regresar a su país. El canciller confirmó que la representación diplomática facilitó su retorno, aunque no precisó qué ocurrió con el segundo panameño que había viajado.

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El canciller Javier Martínez-Acha advirtió que ciudadanos panameños continúan viajando a Rusia para incorporarse a las fuerzas militares que participan en la guerra contra Ucrania. Cortesía

“Vuelvo a hacer un llamado y una alerta: que no viajen a Rusia y no viajen a Ucrania bajo ninguna circunstancia”, expresó Martínez-Acha, quien insistió en el peligro de aceptar ofrecimientos relacionados con actividades militares.

También señaló que algunos ciudadanos aseguran desconocer el contenido de los documentos que firman antes de quedar vinculados a las fuerzas armadas.

El problema había sido abordado por el canciller el pasado 26 de octubre, cuando denunció que otros dos panameños habían viajado a Moscú atraídos por ofrecimientos de contratación. En aquella oportunidad, informó que uno logró recibir asistencia diplomática y otro no consiguió llegar a la embajada, sin que las autoridades hayan aclarado si se trata de los mismos casos mencionados ahora.

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La Cancillería ha advertido que las ofertas de reclutamiento pueden presentarse como oportunidades laborales con remuneraciones atractivas, aunque las condiciones reales implican participar en operaciones militares.

Las autoridades investigan la utilización de contratos y mecanismos de captación engañosos, mientras intentan determinar las circunstancias en que los panameños terminan incorporados al conflicto.

Un informe oficial de la Cancillería, fechado el 15 de septiembre, registró una cifra preliminar de seis panameños fallecidos y 15 desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras familiares advierten que el número de víctimas podría ser mayor. Europa Press

En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que aproximadamente 30 ciudadanos estaban bajo seguimiento consular, con 13 casos relacionados con Rusia y 17 con Ucrania, según una comunicación oficial. Sin embargo, las estimaciones gubernamentales han variado durante el año debido a las dificultades para verificar identidades, ubicaciones y condiciones de quienes participan en la guerra.

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Otras estimaciones divulgadas por las autoridades elevaron hasta 77 los posibles casos de vinculación militar, distribuidos entre unos 60 panameños relacionados con Rusia y 17 con Ucrania. La Cancillería aclaró que estas cantidades no constituían registros definitivos, pues dependían de información suministrada por familiares y de verificaciones diplomáticas todavía pendientes.

El Gobierno también informó en agosto que había gestionado el regreso de 17 panameños, de los cuales 11 procedían de Rusia y seis de Ucrania. Estas repatriaciones fueron posibles mediante coordinaciones diplomáticas y asistencia consular, aunque las autoridades reconocieron que otros ciudadanos permanecían en zonas de conflicto o sin contacto regular con sus familiares.

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En septiembre, Martínez-Acha llevó la situación de los panameños ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde solicitó a Rusia y Ucrania facilitar el retorno de quienes desean abandonar las operaciones militares. La petición incluyó mecanismos humanitarios para desvincular a los ciudadanos de sus compromisos y permitirles regresar a Panamá.

El Gobierno panameño informó que 17 ciudadanos habían regresado de la guerra, incluidos 11 procedentes de Rusia y seis de Ucrania. EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

La Cancillería también confirmó anteriormente el fallecimiento de un ciudadano panameño y la pérdida de contacto con otros nacionales. Sin embargo, reportes conocidos este 19 de noviembre señalan que las cifras oficiales de fallecidos ascienden a seis, mientras familiares advierten que podrían existir más víctimas cuya situación todavía no ha sido esclarecida.

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Precisamente, familiares de los ciudadanos reclutados realizaron una marcha desde la Plaza 5 de Mayo hasta la Cancillería, para exigir información sobre sus seres queridos. La movilización reflejó la preocupación de las familias que desconocen el paradero de algunos panameños, mientras continúan las gestiones oficiales para determinar su situación.

El Ministerio Público mantiene investigaciones relacionadas con presuntas redes dedicadas a captar ciudadanos mediante ofertas de empleo engañosas, algunas difundidas a través de redes sociales. Las denuncias incluyen promesas de remuneraciones elevadas y beneficios económicos que no necesariamente corresponden con las condiciones reales que enfrentan los reclutados al llegar al extranjero.

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Las investigaciones judiciales en Panamá también han permitido la aprehensión de al menos seis personas presuntamente vinculadas al reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Tres sospechosos fueron detenidos entre julio y agosto, mientras otros tres fueron capturados el 24 de septiembre durante la Operación Rescate Soberano, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada.ana

Al menos seis personas fueron aprehendidas en Panamá durante operativos relacionados con el presunto reclutamiento de ciudadanos para la guerra entre Rusia y Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades habían informado en agosto sobre 12 investigaciones relacionadas con posibles delitos de trata de personas, con dos personas bajo detención provisional en ese momento. Posteriormente, un tercer sospechoso fue imputado y enviado a detención provisional, mientras que los tres aprehendidos en septiembre quedaron pendientes de las decisiones judiciales correspondientes, según la información divulgada inicialmente.

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Las pesquisas revelaron que los presuntos reclutadores ofrecían salarios mensuales de entre $3,000 y $3,500, además de bonos que podían alcanzar los $70,000, para convencer a ciudadanos de viajar al extranjero. Según la Fiscalía, algunas ofertas ocultaban la verdadera naturaleza del trabajo, que terminaba relacionado con operaciones militares en Rusia o Ucrania, aprovechando principalmente la vulnerabilidad económica de los interesados.