La Sala Uno del Tribunal de Sentencia declaró culpables por unanimidad a cuatro integrantes del denominado Delta Team por asociación para delinquir. (Foto: Cortesía)

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La justicia hondureña declaró culpables por unanimidad a cuatro integrantes del denominado Delta Team, en el proceso judicial relacionado con la desaparición de Angie Samantha Peña, ocurrida el 1 de enero de 2022 en la isla de Roatán, Islas de la Bahía. Sin embargo, el fallo también incluyó la absolución de dos de los procesados por el delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial.

La resolución fue emitida por la Sala Uno del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los declarados responsables de asociación para delinquir son William James Murdoch, Harold Joseph Green, Gary Lee Johnton y Gustavo Trejo Nájera.

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El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, confirmó que los jueces determinaron la responsabilidad penal de los cuatro acusados por ese delito. Como consecuencia, deberán continuar en prisión preventiva mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso.

Los hechos probados señalan que los integrantes de Delta Team contactaban mujeres mediante redes sociales y les ofrecían dinero a cambio de favores sexuales en Roatán. (Foto: Cortesía)

La audiencia de individualización de la pena concreta quedó programada para el próximo 9 de diciembre, a la 1:30 de la tarde. Durante esa diligencia se establecerá el castigo que corresponderá a cada uno de los condenados. El Ministerio Público anunció que solicitará la pena máxima de 10 años de prisión.

Dos acusados absueltos por trata de personas

Aunque los cuatro procesados fueron declarados culpables por asociación para delinquir, el tribunal absolvió a William James Murdoch y Harold Joseph Green del delito de trata de personas agravada con fines de explotación sexual comercial, en perjuicio de Angie Peña.

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Los jueces consideraron que durante el juicio oral y público el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para acreditar la participación de ambos en ese ilícito. Por esa razón, ordenaron que se les extienda carta de libertad definitiva respecto a ese delito específico.

Gary Lee Johnton figura entre los cuatro procesados declarados culpables por integrar el grupo denominado Delta Team. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, la absolución no significa que ambos queden en libertad, debido a que mantienen la responsabilidad penal por asociación para delinquir y la medida de prisión preventiva vinculada con esa condena.

El fallo deja así una resolución con resultados distintos para los acusados: por un lado, establece responsabilidad penal por la conformación de una estructura delictiva y, por otro, descarta que se haya demostrado la participación de Murdoch y Green en el delito de trata de personas contra la joven desaparecida.

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Entre los hechos que los jueces consideraron probados figura que, hasta 2024, Gustavo Ramón Trejo, Harold Joseph Green, William James Murdoch y Gary Lee Johnton formaban parte de un grupo denominado Delta Team.

Familiares de Angie Peña, entre ellas su madre, tía y hermana, siguieron vía zoom la lectura del fallo contra los cuatro integrantes de Delta Team. (Foto: Cortesía)

Según los hechos acreditados durante el debate probatorio, los integrantes contactaban a mujeres a través de redes sociales y les ofrecían cantidades de dinero a cambio de favores sexuales. Estas actividades se desarrollaban en el municipio de Roatán, en Islas de la Bahía.

El tribunal también estableció que, desde 2021, Gustavo Trejo había constituido sociedades comerciales con Green y Murdoch. Estas incluían empresas relacionadas con actividades turísticas y una compañía vinculada con productos biodegradables en Honduras.

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Otro de los elementos incorporados al fallo fue que, desde 2019, Trejo mantenía comunicación frecuente con un número telefónico utilizado por una persona identificada como Derek.

Asimismo, los jueces expusieron que en marzo de 2024 Trejo mantenía conversaciones por WhatsApp con Green y Murdoch mediante el contacto identificado como Roatan Dreams, además de otros contactos registrados como L. Evelyn Seibama y Nina. En una de esas comunicaciones, habría solicitado a esta última el envío de videos realizando actos sexuales.

William James Murdoch fue declarado culpable por asociación para delinquir, pero absuelto del delito de trata de personas agravada en perjuicio de Angie Peña. (Foto: Cortesía)

Una línea de investigación que continúa abierta

Uno de los aspectos relevantes de la resolución es que el tribunal instruyó al Ministerio Público a profundizar las investigaciones sobre un número telefónico que habría mantenido comunicación fluida durante los días 30 y 31 de diciembre de 2021, inmediatamente antes de la desaparición de Angie Peña.

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De acuerdo con lo informado por el portavoz judicial, esa comunicación constituye una línea que deberá ser investigada por el ente acusador para establecer su relevancia dentro del caso.

La sentencia representa un avance en el proceso contra los señalados integrantes de Delta Team, pero no resuelve la principal interrogante que rodea el expediente: qué ocurrió con Angie Peña desde el día de su desaparición y quiénes tuvieron responsabilidad en ese hecho.

Por ahora, el fallo establece la culpabilidad de los cuatro acusados por asociación para delinquir, pero no acredita la participación de Murdoch y Green en la trata de personas en perjuicio de la joven.

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Las investigaciones que el tribunal ordenó continuar deberán aportar nuevos elementos sobre las comunicaciones previas a su desaparición.