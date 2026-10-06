El sorpresivo rol de Papu Gómez durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

Papu Gómez junto a Messi en l Mundial de Qatar (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Guardar

Lionel Messi cerrará esta noche su historia con la camiseta de la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental, en un amistoso que comenzará a las 20 y reunirá a varios integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022. La AFA invitó a todo el plantel de aquella consagración para acompañar al histórico capitán en su despedida de la Albiceleste, pero varios no estarán. Y uno de ellos serán Alejandro Gómez.

Papu recibió la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque no estará en la despedida tras convertirse recientemente en refuerzo de Forte Virtus, de Emiratos Árabes Unidos. El mediocampista ofensivo acaba de incorporarse al club y su situación dificultó el traslado. Más allá de eso, en las últimas horas se confirmó que el volante será parte del partido. Pero desde otro rol.

PUBLICIDAD

El ex jugador de Arsenal, San Lorenzo y el Atalanta en Italia se sumará como comentarista a la transmisión que hará del partido la cadena Sasha Sasha, de Kuwait. El propio jugador publicó en sus redes que viajó al país para sumars a la lista de especialistas que vivirán el juego con Messi como gran protagonista. “Con los comentarios de Fares Awad, disfruta del estudio analítico del partido de despedida de Messi con Argentina presentado por Al-Khalasi, con la participación del campeón mundial Papu Gómez y la estrella internacional Mido”, citó el canal de TV kuwaití.

Papu Gómez comentará el partido despedida de Messi

Es importante recordar que Gómez, campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar, no volvió a reunirse con sus ex compañeros de la Selección desde los festejos por el título mundial. Luego recibió una sanción por doping y recién regresó a la actividad en noviembre de 2025, cuando jugó para Calcio Pádova en la Serie B de Italia.

PUBLICIDAD

Hace algunos meses, el futbolista publicó una llamativa carta en sus redes. Papu realizó una publicación con la descripción “todo pasa” y una imagen en la que se lo puede ver en el gimnasio con gestos de dolor. Sobre esa misma fotografía, colocó un mensaje en el costado derecho: “Te prometo que el mundo no se va a acabar hoy. Aunque sientas que el pecho te pesa una tonelada, no te rindas”.

“Mirate las manos: han vencido batallas de las que nadie se enteró y aquí sigues. El dolor no se queda a vivir para siempre en tu alma. La vida siempre encuentra la forma de volver a acomodarse. Respira profundo, suelta el miedo de golpe y confía, te lo juro que todo pasa”, agregó.

PUBLICIDAD

Más allá de que Papu no será de la partida, el resto de los campeones del 2022 que ya no son parte del plantel, se repartirán su ausencia y presencia. Ángel Di María y Nicolás Otamendi estarán en el homenaje, pese a que ambos ya se retiraron del seleccionado. El defensor compartirá con Messi sus últimos minutos en cancha con los colores nacionales.

Papu en la celebración tras ganar el Mundial (REUTERS/Matias Baglietto)

Fideo, que jugó con Rosario Central ante Banfield, se quedó en Buenos Aires. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no habían sido convocados para los partidos frente a Bolivia y Burkina Faso, también integran la nómina para el último duelo de la fecha FIFA. Por su parte, Leandro Paredes acompañará a Messi como un invitado esterlar de la celebración. El mediocampista no podrá ingresar porque cumple una suspensión de 10 fechas tras los incidentes con España.

PUBLICIDAD

Paulo Dybala y Nahuel Molina no podrán asistir porque Roma rechazó su viaje a Buenos Aires. El club italiano sí había autorizado las convocatorias de Matías Soulé y Santiago Castro, quienes participaron de la ventana FIFA y vieron minutos contra Burkina Faso. La institución argumentó “motivos deportivos y logísticos, concretamente la duración del viaje intercontinental y la cercanía de los próximos compromisos oficiales”. El ex Instituto y Boca Juniors no lograron obtener el permiso de su equipo para estar en la despedida.

Franco Armani también quedará al margen por sus compromisos con Atlético Nacional. El arquero, parte del plantel mundialista en Medio Oriente, tiene un partido el 8 de octubre ante Deportes Tolima en Colombia, y su club no aceptó que perdiera días de preparación para ese encuentro oficial.

PUBLICIDAD

La situación de Germán Pezzella será distinta: el defensor de Peñarol cruzará el Río de la Plata y ya confirmó su presencia en el Monumental. Juan Foyth, en cambio, había sido incluido en la lista original, pero una lesión le impidió sumarse y Villarreal no autorizará un nuevo viaje desde España. Thiago Almada, jugador de River Plate que había integrado la convocatoria de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, quedó desafectado por una lesión. Aun así, gestionó un permiso especial con su club para participar de los dos últimos entrenamientos junto a Messi: asistió a las últimas dos prácticas en el predio de la AFA.

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa completarán la presencia de los campeones del mundo que juegan en el fútbol local y no fueron citados para esta fecha FIFA. Los tres futbolistas de River se sumarán al homenaje en el estadio elegido por Messi para despedirse de la Selección.

PUBLICIDAD

La reacción de Papu Gómez a su viaje para comentar el partido de Argentina:

Papu Gómez subió una foto antes de viajar a Kuwait

La reacción de Gómez sobre su rol durante la despedida de Messi