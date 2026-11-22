Britney Spears publicó una disculpa dirigida a su familia a través de un mensaje en Instagram que después eliminó. (EFE/Paul Buck)

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Britney Spears publicó el sábado 21 de noviembre un mensaje en su cuenta de Instagram —luego eliminado— en el que pidió disculpas a su familia por haber revivido situaciones del pasado, y reconoció que esas palabras surgieron de la necesidad de proteger su bienestar emocional.

“Estoy muy agradecida de tener una familia tan maravillosa. Me arrepiento mucho de haber traído a colación problemas del pasado, pero creo que lo hice porque me di cuenta de que necesitaba proteger mi corazón… es la forma en que amo, y cuando te amo, REALMENTE te amo”, escribió la cantante en la publicación.

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La artista de 44 años también asumió responsabilidad por su propia conducta: “Mi terquedad es infantil y vergonzosa. Los pensamientos sobre el pasado… obviamente soy humana, y en realidad podría haber algo en las cosas que dije, en términos psicológicos”.

Cerró el mensaje con una reflexión personal: “De todos modos, me disculpo con mi familia por traer esos recuerdos, pero en realidad nunca hablé con ellos cara a cara al respecto… francamente porque los extraño muchísimo. ¡Y lo siento mucho!”.

En su publicación, reconoció que extraña a sus parientes y admitió que no habló con ellos cara a cara sobre los conflictos pasados. (Splash News/The Grosby Group)

La imagen que acompañó la publicación fue generada por inteligencia artificial y mostraba dos gatos tomando el té en Londres, con cárdigans rosados y beige, y la silueta del Big Ben al fondo.

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El post se enmarca en años de declaraciones públicas de Spears sobre su vínculo con familiares cercanos, entre ellos su padre, Jamie Spears, de 74 años; su madre, Lynne Spears, de 71; y su hermana, Jamie Lynn Spears, de 35.

En sus memorias de 2023, The Woman in Me, la cantante escribió que su “corazón está con” Jamie Lynn por haber crecido a su sombra y por ser también hija de padres divorciados.

La relación entre Britney y su familia estuvo condicionada durante años por la tutela legal que su padre ejerció sobre su persona y bienes desde 2008.

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La cantante abordó el vínculo con sus padres y con su hermana Jamie Lynn en su libro de memorias 'The Woman in Me'. (Gallery Books vía AP)

En junio de 2021, Spears declaró ante un tribunal: “Le mentí al mundo entero diciéndoles que estaba bien y era feliz. No estoy feliz. No puedo dormir. Estoy deprimida. Lloro todos los días”.

Jamie Spears fue apartado como administrador de los bienes de su hija en septiembre de ese año, y la tutela fue disuelta por completo ese noviembre.

En abril de 2024, ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial por los honorarios legales derivados del proceso, por una suma no revelada, en la Corte Superior de Los Ángeles.

Britney Spears lanza B Tiny, una línea de joyería diseñada por ella misma

Mientras atraviesa ese proceso de reconciliación familiar, Britney Spears también avanza en un nuevo proyecto empresarial. La estrella del pop desarrolla B Tiny, su propia línea de joyería, en la que participa directamente en el diseño de las piezas.

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El viernes 13 de noviembre, el sitio web de BTiny apareció en internet con un mensaje que anticipaba el lanzamiento: “Bueno, entonces… he estado guardando un secreto. Uno pequeño… ¡bueno, quizás TINY!”.

Britney Spears presentó B Tiny, una línea comercial de joyería con piezas diseñadas bajo su supervisión directa. (Foto AP/Louis Lanzano, archivo)

El proyecto fue confirmado por una fuente cercana a la artista, que señaló que la colección de joyas era precisamente el negocio que Spears mantuvo en reserva durante aproximadamente un año, y que se trata de una iniciativa que tanto ella como sus seguidores esperaban “desde hace más de 20 años”.

La colección tendrá una estética femenina, colorida y con influencia del ambiente de festivales musicales, con accesorios en tonos turquesa y rosado.

“Britney está muy involucrada y no se fabrica nada que ella no haya aprobado”, indicó una fuente a People.

Otro informante agregó al mismo medio: “Britney ha dirigido personalmente el diseño de las joyas. Esto no es merchandising. Es una verdadera línea de joyería con piezas elevadas que también son auténticamente Britney. Son como si los textos de sus publicaciones de Instagram se transformaran en piezas que puedes usar para ir a un concierto de Lana Del Rey, a un festival de música electrónica, a una cita romántica o a una noche con tus amigas”.

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La colección no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero una fuente adelantó a People que estará disponible “en los próximos meses”, con más detalles previstos para las próximas semanas.

La colección de joyas B Tiny prevé su salida al mercado con accesorios en tonos turquesa y rosado inspirados en festivales musicales. (Captura web)

El anuncio coincide con el 25.º aniversario de Britney, su tercer álbum de estudio, publicado el 6 de noviembre de 2001.

Sony Music’s Legacy Recordings y RCA Records prepararon una edición especial con las canciones originales más 11 temas adicionales, cinco de ellos inéditos: “Right Now (Taste the Victory)”, “She’ll Never Be Me”, “Am I A Sinner”, “When I Say So” y “My Big Secret”.

La versión ampliada ya está disponible en formato digital, con ediciones físicas en CD y vinilo doble previstas para el 22 de enero de 2027.

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