Rodríguez afirmó que los asesinatos y la corrupción contradicen los principios de justicia y verdad en la sociedad hondureña.

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El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez dirigió un mensaje crítico a las instituciones del país y al desempeño de los tres poderes del Estado, al considerar que Honduras necesita estructuras públicas comprometidas con la justicia, la transparencia y el respeto a la vida, en lugar de instituciones alejadas de los principios que deben orientar una democracia.

El cardenal pidió que los órganos del Estado no se convirtieran en representaciones distorsionadas de lo que debería ser el ejercicio de la institucionalidad democrática, y utilizó una expresión particularmente crítica para describir la situación que observa en Honduras.

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«Por eso hoy pidamos por nuestro Poder Ejecutivo, por nuestro Poder Legislativo, por nuestro Poder Judicial. Que no sean las caricaturas que muchas veces vivimos en nuestro país», manifestó Rodríguez durante la celebración religiosa.

La declaración constituye un señalamiento directo hacia las principales estructuras de conducción política y administración de justicia del país, en un contexto marcado por cuestionamientos ciudadanos sobre la capacidad de las instituciones para responder a las demandas nacionales.

Aunque el cardenal no desarrolló un análisis sobre decisiones, funcionarios o instituciones específicas, su intervención planteó una reflexión sobre la responsabilidad de los poderes públicos de actuar conforme a principios que garanticen el bienestar colectivo.

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Su mensaje también puso en perspectiva la relación entre democracia y responsabilidad institucional, al advertir que el funcionamiento del Estado no debería reducirse a la existencia formal de sus órganos, sino reflejarse en resultados relacionados con la protección de la vida, el combate a la corrupción y el acceso a la justicia.

Responsabilidad social

Rodríguez profundizó en esa postura mediante una comparación entre el modelo de sociedad que promueve el mensaje cristiano y las situaciones que contradicen esos valores en Honduras.

“Que sea, repito, lo que Cristo quiere, que sea un reino de verdad y de vida, no de asesinatos y masacres; que sea un reino de santidad y de gracia, no de corrupción; que sea un reino de justicia, de amor y de paz”, expresó.

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El cardenal interpeló a los ciudadanos sobre la atención a las personas afectadas por la pobreza, el hambre y el desempleo. EFE/Gustavo Amador

La referencia a los asesinatos y las masacres adquirió especial relevancia por el contexto de violencia que atraviesa el país. El religioso colocó esos hechos, junto con la corrupción, como realidades incompatibles con una sociedad que aspire a construir condiciones de convivencia, seguridad y respeto a los derechos fundamentales.

Sus palabras también se produjeron en una semana marcada por la conmoción de cuatro masacres registradas en el departamento de Yoro, que dejaron un saldo de 12 personas fallecidas, entre ellas mujeres y niños. El denominado Cartel del Diablo se atribuyó la responsabilidad de los cuatro hechos.

El señalamiento del cardenal, aunque formulado desde una perspectiva religiosa, también se relaciona con una discusión pública: la obligación del Estado de garantizar condiciones de seguridad y evitar que la violencia se convierta en una constante para las comunidades hondureñas.

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Corrupción, violencia y justicia

Uno de los aspectos centrales de la homilía fue la contraposición entre los valores que deberían orientar la vida pública y las prácticas que deterioran la confianza en las instituciones.

Al mencionar la corrupción, Rodríguez planteó que la administración pública debe responder a principios éticos y no convertirse en un espacio donde los intereses particulares se impongan sobre las necesidades de la población.

La referencia resulta significativa en un país donde el combate a la corrupción, la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la independencia de las instituciones forman parte de las principales exigencias ciudadanas.

El cardenal no limitó su reflexión a quienes ejercen cargos de responsabilidad dentro del Estado. También extendió el mensaje a la sociedad en general, al sostener que los principios de justicia y solidaridad deben reflejarse en la conducta cotidiana de las personas.

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La homilía demandó a las autoridades medidas institucionales efectivas en lugar de discursos o promesas políticas.

En su intervención, trasladó la reflexión religiosa hacia las obligaciones que existen frente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad, recordando que las acciones individuales y colectivas tienen consecuencias sobre la vida de los demás.

Rodríguez formuló una serie de preguntas dirigidas a los hondureños con las que buscó poner en discusión la respuesta social frente a la pobreza, la exclusión y las dificultades que enfrentan miles de personas.

Entre las condiciones que mencionó se encuentran el hambre, la pobreza, la falta de vivienda, el desempleo y las enfermedades, problemas que afectan a distintos sectores de la sociedad hondureña y que representan desafíos permanentes para las políticas públicas.

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