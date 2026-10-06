La emotiva carta de Nicolás Otamendi para despedirse de la selección argentina: "Uno de los mayores honores de mi vida"

El abrazo entre Otamendi y Messi. Ambos jugarán por última vez con la Selección (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

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Hoy será un día especial para la historia de la selección argentina. Es que además de la despedida de Lionel Messi, uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol, habrá otro jugador que dejará de ponerse la camiseta celeste y blanca. Y ese es Nicolás Otamendi. El marcador central, que dejó Europa para cumplir el sueño de jugar en River Plate, también tendrá su último partido con la Albiceleste en el amistoso ante Benín.

Y fue justamente luego de su último entrenamiento que el campeón del mundo con la Selección en el Mundial de Qatar 2022 aprovechó sus redes sociales para publicar una emotiva carta despedida. “Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, escribió el surgido en Vélez.

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“Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores. Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, sumó Otamendi sobre una jornada muy especial que vivió en el predio de la AFA en Ezeiza.

Acto seguido, remarcó que este martes será el día de Messi, por eso quiso escribir estas líneas para destacar que llegó al final de una etapa inolvidable de su carrera. “Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga”, dijo.

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La trayectoria de Otamendi en la Selección se convirtió en una de las más longevas y laureadas del fútbol internacional, tras un recorrido de 17 años que concluyó en el Mundial 2026 con 139 partidos disputados y cuatro títulos obtenidos. El marcador central, formado en Vélez Sarsfield y con actualidad en el Millonario, inició su camino en el combinado nacional bajo la conducción técnica de Diego Maradona, con quien hizo su debut absoluto en un amistoso ante Panamá el 20 de mayo de 2009.

Otamendi llegó a la Selección de la mano de Maradona y jugó el Mundial 2010 (AFP)

Aquel estreno en Santa Fe abrió las puertas del defensor central en el equipo mayor. Tras consolidarse durante la recta final de las Eliminatorias, fue incluido por Maradona en la nómina para disputar el Mundial de Sudáfrica 2010. En esa competencia debió desempeñarse como lateral derecho, una posición ajena a sus hábitos tácticos, lo que expuso desajustes en el cruce de cuartos de final frente a Alemania.

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Posteriormente, con la llegada de Alejandro Sabella a la dirección técnica, el futbolista perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico y quedó al margen de la lista definitiva para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Pese a mantener un rendimiento constante en el fútbol europeo, esa ausencia significó una de las etapas más complejas de su ciclo internacional.

El regreso definitivo del zaguero a la selección argentina ocurrió durante los ciclos de Gerardo Martino, Edgardo Bauza y Jorge Sampaoli, períodos en los cuales fue titular en las Copas América de 2015 y 2016, además del Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, la consolidación máxima de su carrera llegó con Lionel Scaloni al frente del equipo. Otamendi integró la columna vertebral defensiva que cortó una sequía de 28 años sin consagraciones oficiales al conquistar la Copa América 2021 en Brasil.

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Un año después, el defensor levantó la Finalissima ante Italia en Londres y fue titular inamovible en todos los minutos disputados en Qatar 2022, torneo en el cual Argentina alcanzó su tercer campeonato del mundo. Su presencia física y solidez en el área rival y propia resultaron determinantes para el logro alcanzado en Qatar.

Otamendi con su medalla de campeón del mundo en Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En la etapa posterior al título mundial, el marcador central firmó una de las intervenciones más recordadas de su paso por el conjunto albiceleste. En noviembre de 2023, un remate de cabeza suyo le dio la victoria por 1-0 a Argentina ante Brasil en el Estadio Maracaná, resultado con el cual el equipo rompió el invicto histórico de la Verdeamarela como local en Eliminatorias.

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Su palmarés se amplió con la obtención de una nueva Copa América en Estados Unidos. Además, ese mismo año asumió la capitanía del seleccionado sub-23 que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 como uno de los refuerzos mayores de 23 años. Con 139 encuentros oficiales y ocho goles, Ota cerró su etapa internacional en el año 2026 como el quinto futbolista con mayor cantidad de presencias en la historia del conjunto nacional.

La carta de Nicolás Otamendi:

La carta de Nicolás Otamendi antes de su despedida de la Selección

Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual.

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Mientras miraba la cancha, regresaron todos los recuerdos: los primeros pasos, las dificultades, las alegrías, las lágrimas, las victorias y también las derrotas que nos enseñaron a levantarnos una y otra vez. Cada rincón parecía guardar una historia, cada mirada traía una despedida y cada instante me recordaba todo lo que significó vestir estos colores.

Pero también me voy con una emoción difícil de explicar, porque representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida.

Gracias, Argentina, por cada abrazo, cada canción, cada bandera y cada vez que el himno nos hizo sentir que no estábamos solos. Gracias por acompañarnos en los momentos felices y por sostenernos cuando las cosas no salían como esperábamos.

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Hoy termina un entrenamiento, pero también se cierra una parte enorme de mi vida. Me llevo recuerdos que voy a guardar para siempre y un orgullo que no se apaga.

Mañana es un día muy especial, porque va ser el día del mejor jugador de todos los tiempos, fue un privilegio ser parte de tu historia, enano.

Hasta siempre, Selección. Gracias por todo.